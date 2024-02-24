Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 537
iyi bir kural.) Bundan otomatik olarak, fiyatın sadece bugünü değil, aynı zamanda öngörülebilir geleceği de hesaba kattığı sonucu çıkar. Buradan otomatik olarak herhangi bir fiyat tahmininin kesinlikle imkansız olduğu ortaya çıkar.
bu yüzden her zaman sadece burada ve orada periyodik olarak ortaya çıkan verimsizliklerin işe yaradığını ve sonra aniden kaybolduğunu yazarım :)
genel olarak fiyat kavramına uch. her şey, tüm piyasa olaylarının kendisine yansıdığı gerçeğini ifade eder, etkin bir piyasa teorisi.. gelecek hakkında söylemez, ancak tanımdan, olayların anında piyasayı etkilemesi ve etkili olması gerçeğinden gelir. , o zaman hiçbir katılımcının avantajları yok, evet (güçlü verimlilikle, hala orta ve zayıf var)
HER ŞEYİ dikkate alır - bu, HER ŞEY anlamına gelir. Ve eğer bir şey, örneğin geleceği hesaba katmazsa, o zaman bu, HER ŞEYİ DEĞİL, çelişen - HER ŞEYİ hesaba katar. Yani gelecek, tanımı gereği, prensipte tahmin edilemez, çünkü bilinen her şey zaten hesaba katılmış ve sadece rastgele bileşenler hesaba katılmamıştır. Piyasada böyle bir şey bulabileceğinizi düşünüyorsanız, o zaman yine, bu nedenle, piyasa tarafından HER ŞEYİN dikkate alınmadığını düşünüyorsunuz. O zaman samimiyetsizsin.))
Evet ve siz kendiniz verimli bir piyasadan bahsediyorsunuz.
peki, bu bir hipotez .. ve büyük olasılıkla genel durumda yanlıştır, çünkü piyasada bir piyasa olayına anında tepki veren kesinlikle rasyonel katılımcılar yoktur.
yani genellikle böyle olur :) ya kırmızı ya da yeşil
Ancak çok önemli olan, hipotez, ortalama olarak piyasayı yenmenin imkansız olduğunu varsayar, yani. ortalama olarak, tüm katılımcılar sıfırda olacaktır, bu makul bir durumdur. Ancak gelir dağılımının genellikle oldukça dengesiz olduğu göz önüne alındığında, o zaman bir şansımız var, kazananların sadece %5-10'u, ancak hiçbir şey kazanmama veya büyük kayıplar alma şansı daha da yüksek :)İşte bazı bilgiler , yazmak için çok tembelim. Bunu anlamak aslında çok yararlıdır.
Genel olarak, verimli piyasalarla ilgilendim ve bu konu hakkında çok şey okudum. Çoğu modern araştırmacı, modern pazarın verimli olmaya çok yakın olduğuna inanıyor. Özellikle, yaklaşık 5 yıl önce bu konuyla ilgili RTS konferansında oldukça tanınmış uzmanların raporları vardı (ne yazık ki isimler unutuldu - ancak 5 yıl).
Belki de tek verimsizlik, dış etkilere tepki olarak faz gecikmesidir. Ne çizdin. Bununla birlikte, bir adımda etkileyici görünüyor, ancak daha yumuşak çarpmalarda, ön bilgi yoksa, bu yalnızca tren çoktan ayrıldığında yakalanabilir.
Deneylerimde, yeni veriler üzerinde istikrarlı bir sonuç elde etmek mümkündü (beş dakikalık eurusd'da yeni bir çubuğun yönünü %51-%52 doğrulukla tahmin edin), ancak sorun yayılmada - model spread 2 puandan fazla değilse karlı olabilir. Modeli yalnızca akşam saatlerinde takas ederseniz, potansiyel kar biraz daha yüksektir, ancak şu anda yayılma da daha büyüktür.
Sezgiyle, ilginç bir kendi kendini düzenleyen sistem gelişir - tüccarlar artı ticaret yaparsa, o zaman işlemler yayılmayı artırır. Genel olarak, herkes bir şekilde birleşirse, anlaşmalar rekabet nedeniyle yayılmayı azaltır.
Yayılma içinde oldukça belirgin sabit bağımlılıklar vardır, ancak işlem masaları, yayılmayı ayarlayarak bu bağımlılıkların yalnızca piyasa yapıcılara açık olmasını sağlar.
Görünüşe göre, açılış piyasası işlemleri sizin için bir çoğunluğa sahip ve gecikmeli ticaret stratejileri yapmanız gerekiyor, o zaman hala kâse için bir şans var.
Kahretsin ben bir programcıyım. Dört saat boyunca CD kullanarak MT5 için bir AD göstergesi yapmaya çalıştım ama sanki yapmışım gibi görünüyor. Bu lanet olası yoldaşlar. Üç satırda kayboldu :-(
Ya da sadece arayabilirsin
Buradan otomatik olarak herhangi bir fiyat tahmininin kesinlikle imkansız olduğu ortaya çıkar.
Bu sonuçtan, birinin mantığının her iki bacağında da topal olduğu veya hatta onlardan tamamen yoksun olduğu sonucuna varılır))
Ya da sadece arayabilirsin
Eh, köy... MT5'in altına boyunduruk yaptım .... Darknessaaa .....
4 saat yerine 10 dakika remake.
Ben böyle bir programcıyım. Bitirene kadar kimse gerçekten açıklamayacak ... Genel olarak insanlar !!!!! Burayı dinle. Şimdi önemli bir uzun yazı olacak......