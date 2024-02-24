Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1970

Unutma, her şey harika olursa, bir şeyler yanlış olur dedim ... Sonuç ortalama olmalı .... Her şeyi dikkatlice kontrol etmelisin .... Max eğer bu OOS ise, o zaman bu bir tesadüf, kontrol edildi kayan bir pencere ile tekrarlanan optimizasyonlar yoluyla veya daha sonra gözetleme ..... Şüphe içinde böyle bir sonuç aldığınızda pratik yapın. Sonuçta, bilgi işlem gücü ve uzman ekiplerle pazarın devlerine karşı çalıştığımızı anlıyorsunuz, bu böyle olamaz ve mükemmel oynanamaz. Bu gerçekçi değil.... Öz sermaye 45 derecelik bir açıyla büyümeli, iyi bir senaryoda kar zarara 3:1 IMHO
elibrarius :
Sonuç olarak elektriğin bile işe yaramayacağına dair bir belirsizlik var.

bir ara şimdi biraz

 
SmartX'i aynı şekilde kurmaya karar verdim ve NS'den XP'ye sanal bir makinem olduğunu hatırladım ve ne düşünüyorsunuz? Windows'u başlattım, NSh simgesine tıkladım ve olduğu gibi, herhangi bir şikayet olmadan açıldı, ancak bu program sadece kitaplıklarınızı oraya bağlamak için çok az kullanışlı olsa da ....
Michael Marchukajtes :
Sadece yapıyorum ve bu kadar, bu konuda hiçbir duygum yok) Sürecin kendisini seviyorum

 
Maksim Dmitrievski :

Sadece yapıyorum ve bu kadar, bu konuda hiçbir duygum yok) Sürecin kendisini seviyorum

Kahretsin, peki, sadece çizilecek güzel resimlerin değil, uygulamaya konabileceğini kesin olarak bilmek harika .....
 
Maksim Dmitrievski :

Hangi IDE'ye yazıyorsunuz?

mytarmailS :

Hangi IDE'ye yazıyorsunuz?

VSCode , hafif bir görsel stüdyo. Sözdizimi vurgulaması için Python eklentisini oraya koydunuz ve hepsi bu

 
Maksim Dmitrievski :

VSCode , hafif bir görsel stüdyo. Sözdizimi vurgulaması için Python eklentisini oraya koydunuz ve hepsi bu

Lansman .., stüdyo güzel :)))

elimden gelen bu))

 
Maksim Dmitrievski :

öğrenin) Python eklentisini kurun, kurulum kılavuzlarını google'da aratın, Rusça var

sağ panel uzantılarında (uzantılar), oraya Python yazın ve ilk eklentiyi yükleyin

hala yapılandırılacak bir hata ayıklayıcı var gibi görünüyor, ancak bu çok önemli değil

Eklentiyi yükleyemiyorum, şimdi telefonumda yok, olmuyor, yarın deneyeceğim

 

Peki, bunun bir Meta tüccar olmadığını ne düşünüyorsun? Seçenek modüllerinden bahsetmiyorum bile, hala her türden pencere var. Ana şey, doğru şekilde ayarlamaktır.


