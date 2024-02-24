Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1970
Sonuç olarak elektriğin bile işe yaramayacağına dair bir belirsizlik var.
bir ara şimdi biraz
Unutma, her şey harika olursa, bir şeyler yanlış olur dedim ... Sonuç ortalama olmalı .... Her şeyi dikkatlice kontrol etmelisin .... Max eğer bu OOS ise, o zaman bu bir tesadüf, kontrol edildi kayan bir pencere ile tekrarlanan optimizasyonlar yoluyla veya daha sonra gözetleme ..... Şüphe içinde böyle bir sonuç aldığınızda pratik yapın. Sonuçta, bilgi işlem gücü ve uzman ekiplerle pazarın devlerine karşı çalıştığımızı anlıyorsunuz, bu böyle olamaz ve mükemmel oynanamaz. Bu gerçekçi değil.... Öz sermaye 45 derecelik bir açıyla büyümeli, iyi bir senaryoda kar zarara 3:1 IMHO
Sadece yapıyorum ve bu kadar, bu konuda hiçbir duygum yok) Sürecin kendisini seviyorum
Hangi IDE'ye yazıyorsunuz?
VSCode , hafif bir görsel stüdyo. Sözdizimi vurgulaması için Python eklentisini oraya koydunuz ve hepsi bu
Lansman .., stüdyo güzel :)))
elimden gelen bu))
öğrenin) Python eklentisini kurun, kurulum kılavuzlarını google'da aratın, Rusça var
sağ panel uzantılarında (uzantılar), oraya Python yazın ve ilk eklentiyi yükleyin
hala yapılandırılacak bir hata ayıklayıcı var gibi görünüyor, ancak bu çok önemli değil
Eklentiyi yükleyemiyorum, şimdi telefonumda yok, olmuyor, yarın deneyeceğim
Peki, bunun bir Meta tüccar olmadığını ne düşünüyorsun? Seçenek modüllerinden bahsetmiyorum bile, hala her türden pencere var. Ana şey, doğru şekilde ayarlamaktır.