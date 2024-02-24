Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 530
Diyelim ki az çok durağan bir VR'miz var ve frekans ayrışmasına sahibiz. Soru: Model için daha iyi olan nedir - özellik 1 veya 5 ve neden?
Pekala, böyle bir ayrışmanız varsa ve bu doğru ve tersine çevrilebilirse, o zaman model için özellik sayısını artırmak sadece faydalıdır ve esnekliğini arttırır, asıl mesele ML araçlarının bizi hayal kırıklığına uğratmaması, bu arada, şimdi hız açısından büyüklük sıraları derin öğrenmenin başarılarını sağlayan yeni, ilerici sinir ağları ortaya çıktı.
su öğretiliyor ..... öyle ki "hatırlıyor" ve akıp gidiyor
En gürültülü öğeleri kaldırdım. Ve ne tür n'ler, onlara ne denir? peki ya xgboost, o da yapılmış mı? )
Bu yeni, ancak az bilinen bir p-ağ mimarisidir, herhangi bir gradyan inişi yoktur, her şey yukarıda belirtilen yoldaşın beyni gibi ilkel olarak basittir.)
nerede okumalı? bir şey hiçbir şeyi google'da bile aratmıyor
nerede okumalı? bir şey hiçbir şeyi google'da bile aratmıyor
burada tüm seçenekler görünüyor https://tproger.ru/translations/neural-network-zoo-2/
Bence gün daha da güzel olacak. Modele ve ön hata ayıklama çalışmalarına bakılırsa. Ama elbette bir şey söylemek için çok erken.
Nasılsınız?
kamuya açık alanda bu konuda çok az şey yazılıyor, ancak araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor https://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra
ah, peki, henüz kütüphane yok, eğer .. onları kendin yazmazsan)