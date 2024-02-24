Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 530

Maksim Dmitrievski :

Diyelim ki az çok durağan bir VR'miz var ve frekans ayrışmasına sahibiz. Soru: Model için daha iyi olan nedir - özellik 1 veya 5 ve neden?


Pekala, böyle bir ayrışmanız varsa ve bu doğru ve tersine çevrilebilirse, o zaman model için özellik sayısını artırmak sadece faydalıdır ve esnekliğini arttırır, asıl mesele ML araçlarının bizi hayal kırıklığına uğratmaması, bu arada, şimdi hız açısından büyüklük sıraları derin öğrenmenin başarılarını sağlayan yeni, ilerici sinir ağları ortaya çıktı.
Ivan Negreshniy :
En gürültülü öğeleri kaldırdım. Ve ne tür n'ler, onlara ne denir? peki ya xgboost , o da yapılmış mı? )

 


su öğretiliyor ..... öyle ki "hatırlıyor" ve akıp gidiyor

 
Maksim Dmitrievski :

Bu yeni, ancak az bilinen bir p-ağ mimarisidir, herhangi bir gradyan inişi yoktur, her şey yukarıda belirtilen yoldaşın beyni gibi ilkel olarak basittir.)
Ivan Negreshniy :
nerede okumalı? bir şey hiçbir şeyi google'da bile aratmıyor

burada tüm seçenekler görünüyor https://tproger.ru/translations/neural-network-zoo-2/

Разнообразие нейронных сетей. Часть вторая. Продвинутые конфигурации
  • 2016.10.13
  • tproger.ru
В первой части мы разобрались с базовыми, не очень сложными видами архитектур искусственных нейронных сетей. Настало время закончить начатое.
 
Maksim Dmitrievski :

kamuya açık alanda bu konuda çok az şey yazılıyor, ancak araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor https://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra

 
Yuri Asaulenko :
Bence gün daha da güzel olacak. Modele ve ön hata ayıklama çalışmalarına bakılırsa. Ama elbette bir şey söylemek için çok erken.
Nasılsınız?
 
Renat Akhtyamov :
Nasılsınız?
Uçuş normal. Gerçek anlaşmalar için hassaslaştıracağım, ancak şu ana kadar zamanım yok.
 
Ivan Negreshniy :

kamuya açık alanda bu konuda çok az şey yazılıyor, ancak araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor https://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra

Doğrudan bir tür muhteşem açıklama) Yine de her şey olabilir. Uygulama, öyle görünüyor ki, kamuya açık alanda görülmeyecek.
Ivan Negreshniy :

kamuya açık alanda bu konuda çok az şey yazılıyor, ancak araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor https://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra


ah, peki, henüz kütüphane yok, eğer .. onları kendin yazmazsan)

