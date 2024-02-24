Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 536
Kanal sınırları için Bollinger Bantları veya Zarflardan standart sapmalar eklemeye çalışın, ilginç bir şey elde edilir.
"Forts'tan açık ilgi", bu göstergelerle ilgili gerçek verileri kimin yayınladığını merak ediyorum?
Yine, "KD" nin ne olduğunu anlamadınız mı?
CD bir delta kümesidir....
Gerçekte, bu veriler her türlü vadeli işlem için türev piyasasından yayınlanır.
Fiyat üzerine kurulu diğer göstergelerden gelen bolingerlerle ilgili olarak, onları ikincil olarak görüyorum. Aksine, bunlar bir sonuçtur, ancak fiyatın nedeni değildir.
Delta+Hacim+OI= enstrüman fiyatlandırma esası. Ve piyasa yapıcıların buna erişimi var. Ama biz seninle değiliz. OI her derde deva değildir, ancak modeli yalnızca %5-10 oranında geliştirir, ancak bu yeterli olabilir.
Herkes bu bilgiyi alır, ancak yalnızca birkaçı doğru şekilde kullanabilir. Bu yüzden herkese açıktır. Bilmek başka şey, uygulayabilmek başka şey… Böyle bir şey…..
Son zamanlarda bilginin doğası hakkında çok düşünüyorum. Bir sıra klosumuz olduğunu ve bu sıraya göre farklı hindiler yapmaya başladığımızı hayal edin. Standart sapmalar, bolingerler, vb. Taslak tipi bir dönüşümün fiyatını temel alarak bu alandaki bilgi miktarını artırıyoruz???? bence hayır. Stokastik alt boyutlar ve başka bir şey ekleyerek bu alanın boyutunu genişletiyoruz. EVET, bilgi alanının boyutunu artırıyoruz ama bu alandaki bilgi artıyor mu??? bence hayır. Bu zaman serisini ne kadar büküp, gitgide daha karmaşık hesaplamalara çevirsek de, ne kadar büyük olursa olsun bu alandaki bilgimizi artıramıyoruz. Başka bir zaman serisinden alınan tamamen farklı verileri bu alana ekleyerek bilgiyi arttırabiliriz. Başka bir deyişle, KLOSE ne kadar çarpık olursa olsun, hacim veya delta veya ROI veya oradaki her şeyi ekleyerek bu alanda ek bilgi edinebiliriz. Bilgi alanının bu örneğinde bilgi artışına yol açan diğer kaynaklardan alınan yeni verilerin eklenmesidir.
Şu anda Delta ve Volume kullanıyorum. AMA onları ne kadar dönüştürsem de, sadece OI veya Piyasa Beklentileri (gülümseme) ekleyerek bilgi ekleyebilirsiniz. Ayrıca, istatistik örneğine bilgi eklemek, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndan veri elde etmeye hizmet edecek + Avrupa endekslerini veya hisse senetlerini eklerseniz + ayın evrelerini eklerseniz, bu da örnekte BİLGİ'de bir artışa yol açacaktır. Ve böylece ... KLOSE'u nasıl bükerseniz veya bu alandaki veya örnekteki bilgiyi nasıl dönüştürürseniz çevirin, artmayacaktır. Benim nacizane fikrime göre
Teklifler için değil, hesaplanan veriler için "standart sapmalar" demek istedim.
örnek grafikte (tırnak işaretleri ve bir gösterge için bantların bir kombinasyonu), giriş noktaları iyi izlenir.
Piyasanın bu görünümünde. Burada ve şimdi. Gelecekte bu ayarların alakalı olacağı gerçeği değil. Ve evet, Clos Cotir dışındaki verilere dayanan hindileri de kullanıyorum. Oldukça makul. Ne bir şey olduğunu görüyorsun. Piyasada en önemli şey kar seviyesi veya sistemin karlılığı değildir. Piyasada en önemli şey her şeyde istikrardır. Şu anda piyasada istikrarlı olan tek şey mevduatların birleştirilmesidir. Zaten burada, dedikleri gibi, istikrar bir ustalık işaretidir. Ama bizim bu istikrara ihtiyacımız yok. Hindileri şimdi kurduktan sonra, yarın çalışacakları bir gerçek değil. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE!!!!!
uzak kareler
Teknik analizin temel kuralı nedir? Bu doğru, fiyat her şeyi hesaba katar. Parametrik olmayan ekonometri (ML'yi içerir) sadece sonuçların incelenmesidir ve nedenlerin değil .. zor mu? evet ama kim tartışabilir :)
Belki. Hipotezi hangi tarihte ve sembolde test edeceğiz?
pekala, çizelgeden bile oraya pek çekilmediklerini görebiliyorum .. bu işe yaramayacak, çok basit)
Alanı dikdörtgenlerle ve mumların kendilerini dikey çizgilerle gösteren bir örnek verdim. Ve büyük doğruluktan bahsetmedi, sadece bir model izlenebilir.
Teknik analizin temel kuralı nedir? Bu doğru, fiyat her şeyi hesaba katar.
iyi bir kural.) Bundan otomatik olarak, fiyatın sadece bugünü değil, aynı zamanda öngörülebilir geleceği de hesaba kattığı sonucu çıkar. Buradan otomatik olarak herhangi bir fiyat tahmininin kesinlikle imkansız olduğu ortaya çıkar.