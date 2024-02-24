Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 529
Bu gurur değil, izlenimleri paylaşmak için normal bir istek, burada kıskanç insan yok, bilinç seviyesi aynı değil :) O yüzden ischo yaz
Yapamam - bugün müzayede yok.)) Dün TS akşamı, sonuç olarak, yaklaşık 100 p düşürdüm - akşam için bu harika. Günün kapanışına daha yakın bir zamanda test etmeye başladım. Buraya kadar her şey grafikteki gibi (yukarıda verilen) gidiyor.
İlk başlangıç. Henüz gün içinde başlamadım.
Dün, genel olarak tüm piyasalar ve enstrümanlar için durgun bir gündü.
Nöronlar için bu romantizm ve buna bağlı olarak kârdır.
Hareketi bekleyelim, ticaretin sonucunu değerlendirelim ve büyük olasılıkla ancak o zaman sonuca bir son verebiliriz - işe yaradı mı, yaramadı mı?
R uzmanları için soru.
Mutlak değerlere sahip bir matris, softmax ile bir sınıf matrisine nasıl dönüştürülür?
Onlar. itibaren
0.1136889 0.7622813 0.1190166
0.1131552 0.7641207 0.1194619
0.1142053 0.7635344 0.1197848
almak
0 1 0
0 1 0
0 1 0
Tabii ki, döngüden geçebilir ve her şeyi karşılaştırabilirim, ama bana öyle geliyor ki, R'de yerleşik bir fonksiyon olmalı.
İşte yaptığım bir fonksiyon, yanılıyorsam düzeltin
get_softmax <- function(m){
r <- nrow(m);
c <- ncol(m);
rc <- r*c;
mc <- max.col(m, "first"); #номера столбцов с макс. значением
m[(1:rc)] <- 0; # обнулить матрицу
m[(1:r) + r*(mc[1:r]-1)] <- 1; # 1 в столбец с макс. значением
return(m);
}
Şuna benziyor:
burada "a" herhangi bir boyutun matrisidir.
Genel olarak, döngülü kodunuz R olan vektör (matris) dilleri için değildir.
Birden fazla sınıf için çalışacak mı?
Seçenekler 3 sınıf
0,3 0,4 0,3
yanlış hesaplıyor.
Softmax ile orta sütun 1 olmalıdır, formülünüze göre tüm sütunlar = 0
Pekala, 3 sınıf için kendi f-th'inize ihtiyacınız var, 4 - başka, 10 - üçte biri.
Evrensel bir araca sahip olmak güzel olurdu.
Ayrıca bir değerle (sizin için 0,5) değil, maksimumu bulmak için birbirleriyle karşılaştırmak gerekir. 10 sınıf ile maksimum değer 0.11 kadar küçük olabilir. Öte yandan, 10 sınıfla, >0.11'den fazla sütun olabilir. Hangisi maksimum olacak - böyle bir formül söylemez. Birbirinizle karşılaştırmanız gerekir.
Diyelim ki az çok durağan bir VR'miz var ve frekans ayrışmasına sahibiz. Soru: Model için daha iyi olan nedir - özellik 1 veya 5 ve neden?
0,5 benim önceden bilinen sınıf sınırımdır.
Ne sınıf sınırları ne de sayıları bilinmiyorsa, başka algoritmalar da vardır - denetimsiz öğrenme. Çok ünlü - en yakın komşulara göre gruplandırma.