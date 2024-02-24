Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 264
Üzgünüm, dikkatim dağıldı...
İşte veriler https://drop.me/aGE2kB
Herhangi bir düzenleme yapmadım çünkü cam sadece delta olana kadar zaman yoktu, bazı günler boşluklar vardı ama testler için nasıl çalışacak
Bu derslerin birileri için faydalı olup olmayacağını bilmiyorum, ancak genel gelişim için muhtemelen fena değil ve sadece ilginç
zaman serisi tahmini:
https://www.youtube.com/watch?v=u433nrxdf5k
özellik dönüşümü:
https://www.youtube.com/watch?v=U1QYrGj6Ztg
Özellik dönüştürmeyle ilgili videonun sonunda, öğretim görevlisi, örneğin sınıfların ayrılabilirliğini değerlendirebileceğiniz ilginç bir boyut azaltma yönteminden bahseder, bu yöntem ( t-SNE ) PCA'dan daha gelişmiş olarak kabul edilir ve ilgiyi hak eder.
Boyut azaltma yöntemlerinin nasıl ayrıldığını karşılaştırdım
Ve gerçekten de yöntem diğerleriyle olumlu bir şekilde karşılaştırır ..
Veriler ve kodlar bu makaleden alınabilir http://biostat-r.blogspot.com/2016/05/pca-mds-t-sne.html
yönteme göre paketler: tsne , Rtsne
ikincisi hızlıdır ve c++ ile yazılmıştır
Henüz piyasa verilerini kullanmadım...
Dr.Trader , scale() işlevinin nasıl çalıştığını bilmediğinizi söylediğinizi hatırlıyor musunuz? öğrendim ))
# аналог
(x - mean(x)) / sd(x)
Açıkçası, tüm bunlar neden 0..1 sonucunu istediğimi açıklıyor, ancak bunu her sütun için kendi sınırlarımın içinde buldum.
Bu derslerin birileri için faydalı olup olmayacağını bilmiyorum, ancak genel gelişim için muhtemelen fena değil ve sadece ilginç
zaman serisi tahmini:
https://www.youtube.com/watch?v=u433nrxdf5k
Evet, ilginç noktalar var, örneğin terazi kontrolü ve yazılım özellikleri seçimi.
Ancak, bir kişinin önce "onaylama kesinlikle gereklidir" demesi ve sonra "hikayenin bir kısmı modelin seçimine müdahale ediyorsa, sadece kes" demesi garip.
Herkese selam!
1) t-SNE hakkında: piyasadan. bende işe yaramadı..
2) Zaten uygulanmış şamdan desenlerine sahip bir paket buldum, şu şekilde kurabilirsiniz:
Onunla oynamak isterdim ama öyle oldu ki ciddi anlamda xts verisine rastlamadım, alıntılarımı gerekli formata nasıl çevirebilirim?
benim verim
X.DATE. X.TIME. X.OPEN. X.HIGH. X.LOW. X.CLOSE. X.VOL.
385327 20170117 204000 115420 115440 115400 115400 314
385328 20170117 204500 115400 115440 115370 115410 559
385329 20170117 205000 115410 115440 115380 115420 475
385330 20170117 205500 115410 115510 115360 115470 1745
385331 20170117 210000 115470 115490 115430 115440 607
385332 20170117 210500 115440 115490 115420 115470 453
[ 1 ] "data.frame"
Gerekli xts biçimi
RIH7. Open RIH7. High RIH7. Low RIH7. Close RIH7. Volume
2017 - 01 - 30 10 : 00 : 00 119060 119060 118480 118620 12191
2017 - 01 - 30 10 : 05 : 00 118610 118620 118260 118320 13219
2017 - 01 - 30 10 : 10 : 00 118320 118470 118230 118250 8519
2017 - 01 - 30 10 : 15 : 00 118240 118260 118080 118120 11010
2017 - 01 - 30 10 : 20 : 00 118110 118160 117930 117980 8108
2017 - 01 - 30 10 : 25 : 00 117980 118100 117910 118020 5544
[ 1 ] "xts" "zoo"
