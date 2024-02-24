Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 522
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Öğretmen sınıfları oluşturmak için bir tür gösterge almak ve ardından bazı değerleri NA ile değiştirmek gibi, sınıfları rastgele bir öğretmene dağıtmak çok tehlikelidir.
Eğitim için iyi tahminciler ve iyi sınıflar olsa ve model yeni veriler üzerinde iyi bir sonuç alsa bile, o zaman sınıfların değerlerini değiştirmeye yönelik herhangi bir girişim modeli tamamen bozabilir. Tahminciler için göstergeler ve yeni veriler üzerinde modeli karlı tutacak sınıflar için bir gösterge bulmak büyük bir başarıdır.
İki basit sınıfla başlamanızı tavsiye ederim - bir sonraki çubuğun rengi (yani al/sat). En az 10.000 eğitim örneği (geçmiş çubuğu) alın, modeli eğitin ve geçmişteki sonraki 10.000 çubukta (eğitim sırasında model tarafından bilinmeyen) sonucu değerlendirin. Modelin doğruluğunun hem eski hem de yeni verilerde yaklaşık olarak aynı kalacağı tahmin edicileri seçmek mümkün olduğunda, öğretmen sınıfları için bir tür gösterge seçmeye başlayabilirsiniz. Ve sadece ilk mevcut göstergeyi alarak modelin artık yeni verilerde doğruluğunu korumayacağı ortaya çıktı. Neden bazı göstergeler öğretmene hizmet edebilir ve bazıları yapamaz - bilmiyorum, bu bir tür şans ve tasavvuf.
Neden rastgele? Herhangi bir gösterge - aynı zikzak yön değiştirirken al/sat komutları verir. Ve tüm ara olanları NA veya "bekle" sınıfına atfediyorum. Onlar. Alış/satış sınıflarını NA ile değiştirmiyorum.
Bu göstergeyi https://www.mql5.com/en/code/903 TP-SL modunda deniyorum ve ardından EA'nın ticaret bölümüne koydum. Birisi NS için başka ilginç indkators biliyorsa - bağlantıyı atın.
Neden rastgele? Herhangi bir gösterge - aynı zikzak yön değiştirirken al/sat komutları verir. Ve tüm ara olanları NA veya "bekle" sınıfına atfediyorum. Onlar. Alış/satış sınıflarını NA ile değiştirmiyorum.
Bu göstergeyi https://www.mql5.com/en/code/903 TP-SL modunda deniyorum ve ardından EA'nın ticaret bölümüne koydum. Birisi NS için başka ilginç indkators biliyorsa - bağlantıyı atın.
dezavantajı, bu hindinin çıktıları ile girdilerinizin kötü bir şekilde korelasyon göstermesidir, girdi ile yaklaşık olarak aynı çıktıyı beslemek daha iyidir, IMHO. Ama burada ayakların hesaba katılması harika
Onunla ve onsuz denedim - onunla daha da kötü :)
Softmax ile de denedim. Sorunun gerçekten farklı sayıda eğitim örneğinde olduğu ortaya çıktı. Uyumları ve ticareti ile her iki yönde de gitti.
Ancak doğrusal çıktı NN regresyonu, yanlış hizalanmış veriler üzerinde hala iyi performans gösterir. Bana daha güvenilir bir yöntem gibi geliyor.
Makalelerde neden hiçbir şey yapılmaması gereken anlar için eğitim örnekleri kullanılmıyor? Sonuçta, doğru anlarda hiçbir şey yapmamak da önemlidir, genellikle bu anlar ticaret kaybına yol açtığında olur.
Ulusal Meclis, nasıl duraklatılacağını öğrenmeden ticarete başlayabilir ve mevduatı boşaltabilir.
Ancak iSampler çıktı göstergesi (yukarıda) başlangıçta hala 3 sınıfa sahiptir. Ve üçüncü sınıf (NA-bekle) aynen bu şekilde atılamaz, aksi takdirde tarif ettiğim şey ortaya çıkacaktır, yani. ticaretin buna değmediği zamanlarda ticaret yapmak.
Hiç kimse yorum yapmamış: Güncelleme: Sanırım yazılardan anladım... NS'ye zikzak işaretinin değiştiği anlar için değil, yönü için öğretilmeli. Ve ancak o zaman, yön değişikliğini yakalamak ve bu anlarda ticaret yapmak için ticaret modülünü kullanın. Bu ZigZag.
Ancak iSampler çıktı göstergesi (yukarıda) başlangıçta hala 3 sınıfa sahiptir. Ve üçüncü sınıf (NA-bekle) aynen böyle atılamaz, aksi takdirde tarif ettiğim şey ortaya çıkacak, yani. ticaretin buna değmediği zamanlarda ticaret yapmak.
Buna zaten "saf yaratıcılık" denir, her şeyi yapabilirsiniz, zaman ve arzu olacaktır. Ayrıca, genel olarak herhangi bir evrensel yaklaşım olmadığından ve olmayacağından eminim, yalnızca MO'nun kendisi için temel öneriler var, ancak buna dayalı stratejiler için değil.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/712023
Teşekkürler, iyi gösterge, bana zaman kazandıracak.
İşte R için bir örnek, orman veriler üzerinde eğitilir, model bir dosyaya kaydedilir ve tahmin yapılırken dosyadan yüklenir ve kullanılır.
r script belgelere kaydedilmelidir , gösterge ayarları ML-Assistant.set dosyasından yüklenmelidir. Ve oradaki dosya ve klasörlerin yollarını kendiniz düzeltin.
Bu kod sadece ML-Assistant kullanarak R ile bir bağlantının nasıl organize edileceğini göstermek için uygundur.Diğer her şey sadece anlamsız bir şablondur, model eğitimi sürecinin kendisi ilkeldir ve Forex için çalışmayacaktır, ayrıca çapraz doğrulama ve seçim yapmanız gerekir. model parametrelerinin ve göstergelerin ve hedefin de seçilmesi gerekir.
Konuyu üstte gördüm ve 5 kuruşuma dayanamadım. 10.27'den bu güne kadar OOS ve bu 3 haftanın sonunda M15 pound ......
Gerçekte resmin oldukça farklı olması üzücü. Genel olarak, TC'den daha iyi gitmenin oldukça zor olduğunu fark ettim. Kural olarak, gerçek hayatta sonuç test cihazından biraz daha kötü .... Ve daha da kötü olduğu görülüyor .....
Veri sıkıştırma ve ilişkilendirme yaklaşımı hakkında biraz: PCA, SVD, Autoencoder
https://habrahabr.ru/post/275273/
http://math-info.hse.ru/f/2015-16/ling-mag-quant/lecture-pca.html
https://habrahabr.ru/post/304214/Dipllerning bir otomatik kodlayıcı kullanır, ancak örneğin birçok özelliği kullanmak istediğinizde, ancak hangisinin daha bilgilendirici olduğunu önceden bilmediğinizde PCA ile değiştirilebilir. alglib, PCA ve SVD'ye sahiptir. Elbette yöntemlerin en bilgilendirici olanı seçeceği bir gerçek değil çünkü. en yüksek varyansa sahip bileşenleri bulun, ancak en azından iyi bir ilişkisizlik işi yapın.
Konuyu üstte gördüm ve 5 kuruşuma dayanamadım. 10.27'den bu güne OOS ve bu 3 hafta sonra M15 pound ......
Gerçekte resmin oldukça farklı olması üzücü. Genel olarak, TS'den daha iyi gitmenin oldukça zor olduğunu fark ettim. Kural olarak, gerçek hayatta sonuç test cihazından biraz daha kötü .... Ve daha da kötü olduğu görülüyor .....
Bu hiçbir şey değil, her zamanki uyum, zaten 100 kez tartışıldı. Temel olarak yapılır ve Forex'te herhangi bir pratik kullanımı temsil etmez.