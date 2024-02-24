Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 524
İşte test verilerinde elde etmeyi başardığım şey. Ağ MACD, ATR, Stokastik göstergeler üzerinde çalışır. Varsayılan gösterge ayarları. Pratik olarak yanlış sinyal yoktur. Sarı noktalar ağ etkinliğidir. Ancak ağ sinyalleri iletiyor. Göstergelerin seçimi ve parametreleri hakkında fikirlere ihtiyacımız var.
Lütfen bana söyle. Sisteminiz ne yazıyor, kod örnekleri var veya forumda bir gösterge yayınlanmış olabilir. Teşekkür ederim.
Öğretmen sınıfları oluşturmak için bir tür gösterge almak ve ardından bazı değerleri NA ile değiştirmek gibi, sınıfları rastgele bir öğretmene dağıtmak çok tehlikelidir.
Eğitim için iyi tahminciler ve iyi sınıflar olsa ve model yeni veriler üzerinde iyi bir sonuç alsa bile, o zaman sınıfların değerlerini değiştirmeye yönelik herhangi bir girişim modeli tamamen bozabilir. Tahminciler için göstergeler ve yeni veriler üzerinde modeli karlı tutacak sınıflar için bir gösterge bulmak büyük bir başarıdır .
İki basit sınıfla başlamanızı tavsiye ederim - bir sonraki çubuğun rengi (yani al/sat). En az 10.000 eğitim örneği (geçmiş çubuğu) alın, modeli eğitin ve geçmişteki sonraki 10.000 çubukta (eğitim sırasında model tarafından bilinmeyen) sonucu değerlendirin. Modelin doğruluğunun hem eski hem de yeni verilerde yaklaşık olarak aynı kalacağı tahmin edicileri seçmek mümkün olduğunda, öğretmen sınıfları için bir tür gösterge seçmeye başlayabilirsiniz. Ve sadece ilk mevcut göstergeyi alarak modelin artık yeni verilerde doğruluğunu korumayacağı ortaya çıktı. Neden bazı göstergeler öğretmene hizmet edebilir ve bazıları yapamaz - bilmiyorum, bu bir tür şans ve tasavvuf.
Bu göstergeler tam olarak şimdi çalıştığında, bunun özel bir şans durumu olduğu henüz bir gerçek değil. Bu, antrenmanın boyutunun seçimini doğru tahmin ettiğinizde olur ve hindilerin parametreleri iyi uyuyor. Mesele şu ki, bir dahaki sefere onlara iyi bir model almak mümkün olmayacak. AMA pazarın sırrını açıklayacağım (umarım sihirbaz bunu kaçırmaz)
Millet Meclisinin uzun süre çalışabilmesi için ve FİYATI tahmin etmek veya sınıflandırmak için her zaman bir TEMEL bulmanız gerekir !!!!! Zaten yüz kere yazdım. KAPATMA sebebi olacak bu tür verilerin alınması gerekmektedir. Ve sonra fiyata dayalı HERHANGİ bir ticaret stratejisi oluşturabilirsiniz.
Volim+Delta+Açık Faiz=Kapat
Tabut yeni açıldı :-)
Sadece açmak bir zafer değil. İçindekileri nasıl kullanacağını bilmek zorundasın.
Sadeliği içinde çok çekici bir fikir.
NE ticareti yapıyoruz: fiyat sapması? akım? seviye? Ve siparişlerin çeşitliliğini nasıl hesaba katarız: pazarın dışında olmak? giriş? Git dışarı? pozisyon tutmak? Bir tür "dışarı çıkmak" mı var, yoksa birkaç mı?
Tüm bu koşulları dikkate almaya başlarsak, bir "öğretmen" inşa etmenin son derece zor olduğu ortaya çıkıyor. Ancak tüm bu koşullar dikkate alınmadan akıllı bir öğretmen inşa etmek mümkün değildir, aksi takdirde karar verme bloğunun DIŞINDA bir şeyler eklenmesi gerekecektir.
Ve öğretmen tasarlandığında, o zaman bu öğretmen için "neden olacak" öngörücüler bulmanız gerekir. Ve ne yazdığını öğrenirken Dr. Tüccar " Modelin doğruluğu hem eski hem de yeni verilerde yaklaşık olarak aynı olacaktır."
Öğretmenin pahasına, ileriye dönük fiyat değişiklikleri eğilimini iyi yansıtan aşağıdaki göstergeyi zaten önerdim.
Model bozulma olmadan elde edilebilir mi (model ağırlıklı olarak sınıflardan birini öngördüğünde)? 3. sınıfta, çarpıklıkları hiçbir şekilde yenemiyorum. Örnekleri kopyalayarak sınıfa göre hizalama bile yardımcı olmuyor. Ve işte 6!
Aslında, herhangi bir öğretmen olabilir, asıl şey geleceğe bakmasıdır. 1 bar için bile yeterli. Ve girişler tam olarak daha önce yazdığım şeyler olacak. İnanın kullanılmalı ama nasıl???? bu tamamen farklı bir hikaye ve pazarın sırrı burada yatıyor ....
6 sınıf. Hangi eylemleri ima ediyorlar? 1 ve -1 görünüşte al/sat. Ve gerisi?
Model bozulma olmadan elde edilebilir mi (model ağırlıklı olarak sınıflardan birini öngördüğünde)? 3. sınıfta, çarpıklıkları hiçbir şekilde yenemiyorum. Örnekleri kopyalayarak sınıfa göre hizalama bile yardımcı olmuyor. Ve işte 6!
Herkesin ütopya yaptığını anlamıyorum.
Forex'te makine öğrenimi işe yaramaz. Forex'te her zaman yeni bir durum ortaya çıkar, durmaz.
Futbolda olduğu gibi sürekli yeni kararlar vermek zorundasın. Topun nerede görüneceğini tahmin etmek imkansız. Bir robota yeni bir karar vermeyi öğretmek imkansızdır.
Çünkü ona şiir veya müzik bestelemek öğretilemez. Zekası, yeteneği ve sezgisi de yok.
Programlanamazlar.
Gerçekten de .... Ne hakkında konuştuğunuzu anlamıyorsunuz, bu nedenle çok olumsuz. NN, verileri genelleştirebilir ve bu, eğitime katılmamış bazı yeni örneklerin olması için yeterlidir. Doğru yorumlayın....