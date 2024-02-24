Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 525
Aslında, herhangi bir öğretmen olabilir, asıl şey geleceğe bakmasıdır. 1 bar için bile yeterli. Ve girişler tam olarak daha önce yazdığım şeyler olacak. İnanın kullanılmalı ama nasıl???? bu tamamen farklı bir hikaye ve pazarın sırrı burada yatıyor ....
Ve gerçekten - nasıl? Bir sır paylaş
Gerçekten de .... Ne hakkında konuştuğunuzu anlamıyorsunuz, bu nedenle çok olumsuz. NN, verileri genelleştirebilir ve bu, eğitime katılmamış bazı yeni örneklerin olması için yeterlidir. Doğru yorumlayın....
70'lerde matematiksel modellemeden geçtik.
NN veya makine öğrenimi terimlerini bulduk. Pekala, bu mucizeyi yapın, kimse sizi rahatsız etmesin.
Hepsine birden cevap, Ulusal Meclis'in kullanımıyla ilgili.
Tahminciler - neden onlar? Tüm tahmin ediciler, zaman serisinin herhangi bir dönüşümünden başka bir şey değildir ve tanım gereği, zaman serisinde olmayan herhangi bir yeni bilgi içermez. Böylece zaman serisinin kendisini NN'ye besleyin ve NN'ye 1-2 katman daha ekleyin ve NN (veya başka bir ML sistemi) hangi tahmin edicilere ihtiyaç duyduğunu veya ihtiyaç duymadığını belirleyecek ve bunları kendisi oluşturacaktır.
Geleceğe bakmak - neden? Ulusal Meclis basitçe cevap verebilir - işleme girmek veya girmemek. Bu durumda, Ulusal Meclisin görevleri büyük ölçüde basitleştirilmiştir.
Bir öğretmenle eğitim. Uh-huh, önce stratejiyi baştan bilmemiz gereken ideal bir öğretmen yaratmalıyız. Öyleyse neden Ulusal Meclis (MO), zaten her şeyi biliyorsanız ve her şeyi yapabiliyorsanız?
NS'ler, kendi deneyimlerime göre, ne istediğini ve ne öğrettiğini gerçekten bilmeyen bir öğretmenle çok iyi öğrenirler. Evet, biraz farklı bir öğretim yöntemi ve birkaç dönem daha, ama daha fazlası değil.
Böyle bir öğrenme için stratejiyi genel terimlerden daha fazla anlamanız gerekir. Ulusal Meclis, öğrenme sürecinde bağımsız olarak açıklayacaktır.
ZY Daha önce, bu konuda, bağımsız örnekler üzerinde bu yaklaşımlarla elde edilen sonuçları ve grafikleri zaten sunmuştum. Maxim Dmitrievsky kesinlikle gördü ve farkındaydı. Dolayısıyla bu tür yaklaşımların etkinliği daha önce gösterilmiştir.
MO'ya dayalı en az bir gerçekten çalışan karlı strateji gösterebilir misiniz? Pek çok insan böyle konuşabilir.
MO'ya dayalı en az bir gerçekten çalışan karlı strateji gösterebilir misiniz? Pek çok insan böyle konuşabilir.
Zaten modelde gösterdi. İşte tablolardan biri
X anlaşma numarasıdır, Y toplam kârdır. Süre - 3 ay.
Gerçek zamanlı hata ayıklamada gerçekten çalışıyor. göstermeyi düşünmüyorum.
Her ne kadar burada hata ayıklama anlaşması zamanında geldiSondan bir önceki rakam - 11 - işlemdeki kârdır. Son -27, işlem başına maksimum kârdır.
bende çok var Ve test cihazındaki her biri için tam tersi görünen bir grafik elde edersiniz: yukarıdan aşağıya.
Ve tüm bunları MT5 test cihazında, gerçek tıklama modunda özleyeceksiniz. Bunu MO olmadan bile gösterebilirim.
MT test cihazını kullanmıyorum.) Ve gerçek zamanlı hata ayıklama.
Gerçek keneler için test, bu gerçek zaman. Ve bir test cihazı ile kullanmamanız çok kötü.
