O zaman göstergeleri bazı tek tip papağanlara getirmek gerekir. Farklı aralıklardaki artış bir gösterge olarak hizmet etse bile, aksi takdirde korelasyon garip olacaktır.
Ben olsam bir pencereyi 1d-dizisinde hareket ettirir ve herhangi bir "benzerlik" işareti aracılığıyla örnek sayısına bakardım. Daha doğrusu, sayı bile değil, bu tür yerlerin toplam "karı" (modele göre giriş, çıkış - n saat içinde).
Sadece animasyonda bulunan örneklerin sayısı kafa karıştırıcıdır: birkaç yüz. Dört yıl içinde sadece 365*5/7*24~6000 örnek vardır. 6000 örnek arasında 500 örnek bulmak ya çok kaba bir model (ya da benzerlik işareti) ya da ölçek dışı bir modeldir.
döngüde her örnek için diğerleriyle olan korelasyon daha önce hesaplanmış matris kullanılarak doldurulur, bu nedenle çok fazla
Her örnek için 25 bin korelasyon. Korelasyonun -1 ile +1 arasındaki dağılımını görmek ilginç olacaktır.
Biraz daha hızlandırmaya çalışacağım.
Sanırım elek prensibini uygulayabiliriz.
Her desen için orijinal veri kümesinden korelasyon matrisinin bilinen indekslerine göre basit bir seçim zaten var, bu yüzden hızlı. Ekrandaki en sağdaki satır sadece her bir desenin kaç örneği olduğunu gösterir. Gelecekteki fiyatlar gibi diğer veriler doldurulur ve istatistikler dikkate alınır. Bunu başka bir şekilde de yapabilirsiniz, evet.
desen girişi, n saat içinde çıkış.
Çıkış?
sabit bir TP üzerinde
sabit
Madencilik yaparken mi?
İstatistiklerden görebiliyorum, diyelim ki gelecekteki 10 çubuk, gelecekte bulunan her bir model örneğinin tüm eğrilerini çıkarıyorum (bir tahmin gibi).
Sonra tüm eğrilerin ortalaması.
Bu modelin ortalama olarak satılması ve kaç pip görülebileceği gibi.
desen referansı kaydedilir, test cihazında mevcut değerlerin referansla korelasyonunu ararız, seçilen mantığa göre işlemleri açarız
Anladım, neden çok fazla örnek var. Korelasyonu 1 boyutlu bir dizi üzerinde çizerseniz, buna uzaktan benzer bir şey elde edersiniz.
Üstteki mavi çizginin üzerinde korelasyon çok yüksektir. Üst kısımlarda düzgün bir şekilde değiştiğini görebilirsiniz.
Bu, test cihazında 0,9 gördüğümüz anlamına gelir - iyi, açıyoruz. Bir sonraki barda 0.91, sonra 0.92, ...., 0.95, 0.94, ...., 0.9. Bu tür süper yüksek ardışık değerlerin uzunluğu, formasyonun kendisi kadar uzundur. Tamamen matematiksel.
Belki de bu yüzden çok sayıda işlemin katmanlaşması söz konusuydu.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum.
Ticarette makine öğrenimi: teori, modeller, uygulama ve algo ticareti.
Maxim Dmitrievsky, 2023.09.21 15:07
Bot aynı anda birkaç işlem açar, eğer sinyal devam ederse, aynı hacimde, bundan martin gibi görünüyor
Bu nedenle, muhtemelen madencilik yaparken bir dizi ardışık örnekten sadece ilkini dikkate almak mantıklıdır.
Evet, öyle.