İki düşman: aşırı antrenman ve ileriye bakmak.
Aşırı eğitim hakkında çok şey yazıldı - model orijinal seriye çok "benzer". Aşırı eğitim yaygın bir test sonucu olduğu için herkes buna aşinadır.
"İleriye bakmak" nedir?
Açıkçası, karar verme sürecinde o anda bilinmeyen bilgilerin kullanılması.
IMHO'ya göre, "ileriye bakmanın" sıkça görülmesinin ana nedeni, TC'nin doğası gereği çevrimiçi bir algoritma olması ve oluşturulmasının çevrimdışı bir algoritma olmasıdır.
MO'dan daha hızlıdır.
Ama siz de bunun SB'ler arasında bir seçim olduğunun farkındasınız)))) ancak tarihte çok daha uzun sürüyor ve hemen bitmeyeceğini varsayabiliriz. Ama bu bir gerçek değil. Görev elbette çok daha zor, bu tekrarların durumunu değerlendirmek/iyi, kalıplar gibi, oh, sözde yasalar)))) Neredeyse SB'de olduğu gibi, model elbette zaten bir şeydir, onu bulmak için bile çaba sarf etmeniz gerekir, ancak tahmin için hiçbir şey değildir. Ne yazık ki. ya da bilmiyorum, ama öyle görünüyor))
Desenin başlangıcı ve sonu ilginçtir.
desen yaklaşık 15 saniye içinde bulundu.
Durum modern fizikteki gibi, binmek mi istiyorsunuz yoksa sürmek mi? Daha önceki fizik dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışıyordu, ama şimdi sadece formülleri verilerin üzerine uzatıyorlar, sanal varlıklar icat ediyorlar, kimse hiçbir şey anlamıyor, her şey çok karmaşık.
Veri işlemede de aynı durum söz konusu. Geçmişte bir problemi ele alır, anlamaya çalışır, sonra elle bir algoritma yazar, hesaplamaları optimize ederdik. Görevi basitleştirmek için bazı ilişkiler ihmal edildi, diğerleri doğrusal bir forma indirgendi. Yeterli güç ve veri olduğunda, sorunun çözümü bir polinomun katsayılarını seçen bir optimize ediciye (kabaca MT test cihazında olduğu gibi) kaydırıldı. Kimse neyin nasıl hesaplandığını anlamıyor, sonuca tam bir güven yok, ancak bu yaklaşım doğrusal olmayan ve açık olmayan ilişkileri dikkate alabiliyor, bazı bilimsel hesaplamaları büyüklük sırasına göre hızlandırabiliyor.
Çözüm açık olduğunda, klasik yaklaşım kullanılmalıdır. Ancak büyük belirsizlik koşullarında MO her derde deva değildir (bu yüzden captcha'daki resimlere gürültü ekliyorlar).
Net bir açıklama, teşekkür ederim.
Hız izin verdiği için, daha küçük TF'lere bakmak mantıklıdır. Eğer doğru anladıysam, desen uzunluğu sadece yaklaşık on değerdir.
Bir gün bakarız.
Ölçeği değiştirmek için diğer yöne giderdim.
Ölçeği değiştirmek için diğer yöne giderdim.