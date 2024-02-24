Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3254

Maxim Dmitrievsky #:

SQL üzerinden okumak verimli olur mu?

Apache Arrow veya DuckDB'yi deneyin.

ama yine de RAM en hızlı yoldur.

Sorunun kendisi G...ugly ile çözülür, sizin sorununuz gerekli olmayan kor. matrisidir.

Forester #:

Alglib'de bir çift korelasyon hesaplama fonksiyonu var. Sanırım tüm değişkenleri char/uchar olarak değiştirebilirsiniz ve her şey çalışacaktır. Yeniden yapılması gereken düzinelerce başka kullanılan fonksiyon var. Ve CMatrixDouble'dan dinamik dizilere veya başka bir şeye geçmeliyiz.

Pearson product-moment correlation matrix                        |
//| INPUT PARAMETERS:                                                |
//|     X   -   array[N,M], sample matrix:                           |
//|             * J-th column corresponds to J-th variable           |
//|             * I-th row corresponds to I-th observation           |
//|     N   -   N>=0, number of observations:                        |
//|             * if given, only leading N rows of X are used        |
//|             * if not given, automatically determined from input  |
//|               size                                               |
//|     M   -   M>0, number of variables:                            |
//|             * if given, only leading M columns of X are used     |
//|             * if not given, automatically determined from input  |
//|               size                                               |
//| OUTPUT PARAMETERS:                                               |
//|     C   -   array[M,M], correlation matrix (zero if N=0 or N=1)  |
//+------------------------------------------------------------------+
static bool CBaseStat::PearsonCorrM(const CMatrixDouble &cx,const int n,
                                    const int m,CMatrixDouble &c)


Ve eğer ev yapımı bir programınız varsa, bunu yapan hazır bir paketiniz yoksa, sayısallaştırma da yapmanız gerekecektir.

Sanırım aptalım... Nampai aracılığıyla hesaplamak çok hızlı) Panda aracılığıyla hesaplamak uzun ve bellek tüketiyor. Her şeyi daha sonra tekrar kontrol edeceğim.

 
Maxim Dmitrievsky #:

desen yok, desenler korelasyon matrisi ile aranır

Belki de anlamadığım bir şey vardır.

mytarmailS #:

Belki de anlamadığım bir şey vardır.

Örüntü = birbirleri arasında yüksek korelasyon olan bir dizi örnek.

Tüm veri setinde, her biri geçmişte farklı sayıda tesadüfe sahip olan bu tür birçok model olabilir.

Bir matris olmadan hiçbir şey bulamazsınız ya da parçalanmış bir kısmını seçersiniz ve ben tüm olası varyantları sayıyorum.

Bu yüzden her satırı alıp diğer tüm satırlarla korelasyonunu hesaplamanız gerekir, bir matris elde edersiniz.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Örüntü = birbirleri arasında yüksek korelasyon bulunan tüm örnek kümesi

Veri setinin tamamında bu tür birçok set olabilir

Bir matris olmadan hiçbir şey bulamazsınız ya da parçalanmış bir kısmını seçersiniz ve ben tüm olası varyantları sayıyorum.

Yani her satırı alıp diğerleriyle korelasyonunu hesaplamanız gerekiyor, bir matris elde ediyorsunuz.
15-16'da da benzer bir şey yapmıştım. Mevcut durumu, örneğin son 20-50 çubuğu aldım ve en benzer 20 örnek için geçmişi aradım. Ve bu 20 örnekten ortalama geleceği çizdim. Neredeyse her zaman düz bir çizgi +-5 pts elde ettim. O zamanlar 5 pts'lik kar bana biraz küçük geldi, gürültünün kenarında. Sonunda daha büyük olacağını umarak MO'ya geçtim. Ama burada aynı
Genel olarak kümelemeye benzer.
Burada örneklerin benzerliği maksimize edilir.
.


Ağaçlarda sınıflandırma/regresyon bu örneklerin gelecekteki benzerliğini maksimize eder. Geçmiş benzerliği daha kötü hale getirir.

Forester #:

Uzun zaman önce de benzer bir şey yapmıştım, şimdi yeni düşüncelerle yeniden yapıyorum

 
Maxim Dmitrievsky #:

Örüntü = birbirleri arasında yüksek korelasyon bulunan örneklerin tamamı

Tüm veri kümesinde, her biri geçmişte farklı sayıda eşleşme içeren bu tür birçok desen olabilir

Bir matris olmadan hiçbir şey bulamazsınız ya da parçalanmış bir kısmını seçersiniz ve ben tüm olası varyantları sayıyorum.

Yani her bir satırı alıp diğer tüm satırlarla korelasyonunu hesaplamanız gerekir, bir matris elde edersiniz.

Elimizde üç boyutlu bir veri var.

Satır bir gözlem, sütun ise bir özelliktir.

İlk satır en son veri gibi.

X
      [,1] [,2] [,3]
 [1,]    1    4    1   посл. строка
 [2,]    4    1    2
 [3,]    1    2    5
 [4,]    2    5    3
 [5,]    5    3    2
 [6,]    3    2    3
 [7,]    2    3    3
 [8,]    3    3    1
 [9,]    3    1    5
[10,]    1    5    5
[11,]    5    5    2
[12,]    5    2    2
[13,]    2    2    1
[14,]    2    1    5
[15,]    1    5    5
[16,]    5    5    1
[17,]    5    1    1
[18,]    1    1    5
[19,]    1    5    5
[20,]    5    5    2
[21,]    5    2    2
[22,]    2    2    1
[23,]    2    1    4
[24,]    1    4    1
[25,]    4    1    4
[26,]    1    4    3
[27,]    4    3    2
[28,]    3    2    2

Son satırın diğer satırların her biriyle korelasyonunu hesaplayabiliriz.

             cor
 [1,] 1 4 1  1.0000000
 [2,] 4 1 2 -0.7559289
 [3,] 1 2 5 -0.2773501
 [4,] 2 5 3  0.9449112
 [5,] 5 3 2 -0.1889822
 [6,] 3 2 3 -1.0000000
 [7,] 2 3 3  0.5000000
 [8,] 3 3 1  0.5000000
 [9,] 3 1 5 -0.8660254
[10,] 1 5 5  0.5000000
[11,] 5 5 2  0.5000000
[12,] 5 2 2 -0.5000000
[13,] 2 2 1  0.5000000
[14,] 2 1 5 -0.6933752
[15,] 1 5 5  0.5000000
[16,] 5 5 1  0.5000000
[17,] 5 1 1 -0.5000000
[18,] 1 1 5 -0.5000000
[19,] 1 5 5  0.5000000
[20,] 5 5 2  0.5000000
[21,] 5 2 2 -0.5000000
[22,] 2 2 1  0.5000000
[23,] 2 1 4 -0.7559289
[24,] 1 4 1  1.0000000
[25,] 4 1 4 -1.0000000
[26,] 1 4 3  0.7559289
[27,] 4 3 2  0.0000000
[28,] 3 2 2 -0.5000000

Ve son/güncel satır ile geçmiş arasındaki bu "benzerlik modelini" elde ederiz.

Kümeleme yapabilir ve buna benzer bir şey de elde edebilirsiniz.

                cor    cluster
 [1,] 1 4 1  1.0000000      10
 [2,] 4 1 2 -0.7559289       6
 [3,] 1 2 5 -0.2773501       5
 [4,] 2 5 3  0.9449112      10
 [5,] 5 3 2 -0.1889822       7
 [6,] 3 2 3 -1.0000000       3
 [7,] 2 3 3  0.5000000       1
 [8,] 3 3 1  0.5000000       4
 [9,] 3 1 5 -0.8660254       5
[10,] 1 5 5  0.5000000       1
[11,] 5 5 2  0.5000000       2
[12,] 5 2 2 -0.5000000       9
[13,] 2 2 1  0.5000000       4
[14,] 2 1 5 -0.6933752       5
[15,] 1 5 5  0.5000000       1
[16,] 5 5 1  0.5000000       4
[17,] 5 1 1 -0.5000000       9
[18,] 1 1 5 -0.5000000       5
[19,] 1 5 5  0.5000000       1
[20,] 5 5 2  0.5000000       2
[21,] 5 2 2 -0.5000000       9
[22,] 2 2 1  0.5000000       4
[23,] 2 1 4 -0.7559289       5
[24,] 1 4 1  1.0000000      10
[25,] 4 1 4 -1.0000000       8
[26,] 1 4 3  0.7559289       1
[27,] 4 3 2  0.0000000       7
[28,] 3 2 2 -0.5000000       9


Ancak, yalnızca mevcut/son satıra ilişkin duruma ihtiyacımız varsa neden tüm korelasyon matrisini saymamız gerektiğini anlamıyorum.

            [,1]        [,2]        [,3]        [,4]       [,5]       [,6]       [,7]
 [1,]  1.0000000 -0.75592895 -0.27735010  0.94491118 -0.1889822 -1.0000000  0.5000000
 [2,] -0.7559289  1.00000000 -0.41931393 -0.92857143  0.7857143  0.7559289 -0.9449112
 [3,] -0.2773501 -0.41931393  1.00000000  0.05241424 -0.8910421  0.2773501  0.6933752
 [4,]  0.9449112 -0.92857143  0.05241424  1.00000000 -0.5000000 -0.9449112  0.7559289
 [5,] -0.1889822  0.78571429 -0.89104211 -0.50000000  1.0000000  0.1889822 -0.9449112
 [6,] -1.0000000  0.75592895  0.27735010 -0.94491118  0.1889822  1.0000000 -0.5000000
 [7,]  0.5000000 -0.94491118  0.69337525  0.75592895 -0.9449112 -0.5000000  1.0000000
 [8,]  0.5000000  0.18898224 -0.97072534  0.18898224  0.7559289 -0.5000000 -0.5000000
 [9,] -0.8660254  0.32732684  0.72057669 -0.65465367 -0.3273268  0.8660254  0.0000000
[10,]  0.5000000 -0.94491118  0.69337525  0.75592895 -0.9449112 -0.5000000  1.0000000
[11,]  0.5000000  0.18898224 -0.97072534  0.18898224  0.7559289 -0.5000000 -0.5000000
[12,] -0.5000000  0.94491118 -0.69337525 -0.75592895  0.9449112  0.5000000 -1.0000000
[13,]  0.5000000  0.18898224 -0.97072534  0.18898224  0.7559289 -0.5000000 -0.5000000
[14,] -0.6933752  0.05241424  0.88461538 -0.41931393 -0.5765567  0.6933752  0.2773501
[15,]  0.5000000 -0.94491118  0.69337525  0.75592895 -0.9449112 -0.5000000  1.0000000
[16,]  0.5000000  0.18898224 -0.97072534  0.18898224  0.7559289 -0.5000000 -0.5000000
[17,] -0.5000000  0.94491118 -0.69337525 -0.75592895  0.9449112  0.5000000 -1.0000000
[18,] -0.5000000 -0.18898224  0.97072534 -0.18898224 -0.7559289  0.5000000  0.5000000
[19,]  0.5000000 -0.94491118  0.69337525  0.75592895 -0.9449112 -0.5000000  1.0000000
[20,]  0.5000000  0.18898224 -0.97072534  0.18898224  0.7559289 -0.5000000 -0.5000000
[21,] -0.5000000  0.94491118 -0.69337525 -0.75592895  0.9449112  0.5000000 -1.0000000
[22,]  0.5000000  0.18898224 -0.97072534  0.18898224  0.7559289 -0.5000000 -0.5000000
[23,] -0.7559289  0.14285714  0.83862787 -0.50000000 -0.5000000  0.7559289  0.1889822
[24,]  1.0000000 -0.75592895 -0.27735010  0.94491118 -0.1889822 -1.0000000  0.5000000
[25,] -1.0000000  0.75592895  0.27735010 -0.94491118  0.1889822  1.0000000 -0.5000000
[26,]  0.7559289 -1.00000000  0.41931393  0.92857143 -0.7857143 -0.7559289  0.9449112
[27,]  0.0000000  0.65465367 -0.96076892 -0.32732684  0.9819805  0.0000000 -0.8660254
[28,] -0.5000000  0.94491118 -0.69337525 -0.75592895  0.9449112  0.5000000 -1.0000000
            [,8]       [,9]      [,10]      [,11]      [,12]      [,13]       [,14]
 [1,]  0.5000000 -0.8660254  0.5000000  0.5000000 -0.5000000  0.5000000 -0.69337525
 [2,]  0.1889822  0.3273268 -0.9449112  0.1889822  0.9449112  0.1889822  0.05241424
 [3,] -0.9707253  0.7205767  0.6933752 -0.9707253 -0.6933752 -0.9707253  0.88461538
 [4,]  0.1889822 -0.6546537  0.7559289  0.1889822 -0.7559289  0.1889822 -0.41931393
 [5,]  0.7559289 -0.3273268 -0.9449112  0.7559289  0.9449112  0.7559289 -0.57655666
 [6,] -0.5000000  0.8660254 -0.5000000 -0.5000000  0.5000000 -0.5000000  0.69337525
 [7,] -0.5000000  0.0000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  0.27735010
 [8,]  1.0000000 -0.8660254 -0.5000000  1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.97072534
 [9,] -0.8660254  1.0000000  0.0000000 -0.8660254  0.0000000 -0.8660254  0.96076892
[10,] -0.5000000  0.0000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  0.27735010
[11,]  1.0000000 -0.8660254 -0.5000000  1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.97072534
[12,]  0.5000000  0.0000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000  0.5000000 -0.27735010
[13,]  1.0000000 -0.8660254 -0.5000000  1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.97072534
[14,] -0.9707253  0.9607689  0.2773501 -0.9707253 -0.2773501 -0.9707253  1.00000000
[15,] -0.5000000  0.0000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  0.27735010
[16,]  1.0000000 -0.8660254 -0.5000000  1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.97072534
[17,]  0.5000000  0.0000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000  0.5000000 -0.27735010
[18,] -1.0000000  0.8660254  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.97072534
[19,] -0.5000000  0.0000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  0.27735010
[20,]  1.0000000 -0.8660254 -0.5000000  1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.97072534
[21,]  0.5000000  0.0000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000  0.5000000 -0.27735010
[22,]  1.0000000 -0.8660254 -0.5000000  1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.97072534
[23,] -0.9449112  0.9819805  0.1889822 -0.9449112 -0.1889822 -0.9449112  0.99587059
[24,]  0.5000000 -0.8660254  0.5000000  0.5000000 -0.5000000  0.5000000 -0.69337525
[25,] -0.5000000  0.8660254 -0.5000000 -0.5000000  0.5000000 -0.5000000  0.69337525
[26,] -0.1889822 -0.3273268  0.9449112 -0.1889822 -0.9449112 -0.1889822 -0.05241424
[27,]  0.8660254 -0.5000000 -0.8660254  0.8660254  0.8660254  0.8660254 -0.72057669
[28,]  0.5000000  0.0000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000  0.5000000 -0.27735010
           [,15]      [,16]      [,17]      [,18]      [,19]      [,20]      [,21]
 [1,]  0.5000000  0.5000000 -0.5000000 -0.5000000  0.5000000  0.5000000 -0.5000000
 [2,] -0.9449112  0.1889822  0.9449112 -0.1889822 -0.9449112  0.1889822  0.9449112
 [3,]  0.6933752 -0.9707253 -0.6933752  0.9707253  0.6933752 -0.9707253 -0.6933752
 [4,]  0.7559289  0.1889822 -0.7559289 -0.1889822  0.7559289  0.1889822 -0.7559289
 [5,] -0.9449112  0.7559289  0.9449112 -0.7559289 -0.9449112  0.7559289  0.9449112
 [6,] -0.5000000 -0.5000000  0.5000000  0.5000000 -0.5000000 -0.5000000  0.5000000
 [7,]  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000
 [8,] -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000
 [9,]  0.0000000 -0.8660254  0.0000000  0.8660254  0.0000000 -0.8660254  0.0000000
[10,]  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000
[11,] -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000
[12,] -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000
[13,] -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000
[14,]  0.2773501 -0.9707253 -0.2773501  0.9707253  0.2773501 -0.9707253 -0.2773501
[15,]  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000
[16,] -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000
[17,] -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000
[18,]  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000
[19,]  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000
[20,] -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000
[21,] -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000
[22,] -0.5000000  1.0000000  0.5000000 -1.0000000 -0.5000000  1.0000000  0.5000000
[23,]  0.1889822 -0.9449112 -0.1889822  0.9449112  0.1889822 -0.9449112 -0.1889822
[24,]  0.5000000  0.5000000 -0.5000000 -0.5000000  0.5000000  0.5000000 -0.5000000
[25,] -0.5000000 -0.5000000  0.5000000  0.5000000 -0.5000000 -0.5000000  0.5000000
[26,]  0.9449112 -0.1889822 -0.9449112  0.1889822  0.9449112 -0.1889822 -0.9449112
[27,] -0.8660254  0.8660254  0.8660254 -0.8660254 -0.8660254  0.8660254  0.8660254
[28,] -1.0000000  0.5000000  1.0000000 -0.5000000 -1.0000000  0.5000000  1.0000000
           [,22]      [,23]      [,24]      [,25]       [,26]      [,27]      [,28]
 [1,]  0.5000000 -0.7559289  1.0000000 -1.0000000  0.75592895  0.0000000 -0.5000000
 [2,]  0.1889822  0.1428571 -0.7559289  0.7559289 -1.00000000  0.6546537  0.9449112
 [3,] -0.9707253  0.8386279 -0.2773501  0.2773501  0.41931393 -0.9607689 -0.6933752
 [4,]  0.1889822 -0.5000000  0.9449112 -0.9449112  0.92857143 -0.3273268 -0.7559289
 [5,]  0.7559289 -0.5000000 -0.1889822  0.1889822 -0.78571429  0.9819805  0.9449112
 [6,] -0.5000000  0.7559289 -1.0000000  1.0000000 -0.75592895  0.0000000  0.5000000
 [7,] -0.5000000  0.1889822  0.5000000 -0.5000000  0.94491118 -0.8660254 -1.0000000
 [8,]  1.0000000 -0.9449112  0.5000000 -0.5000000 -0.18898224  0.8660254  0.5000000
 [9,] -0.8660254  0.9819805 -0.8660254  0.8660254 -0.32732684 -0.5000000  0.0000000
[10,] -0.5000000  0.1889822  0.5000000 -0.5000000  0.94491118 -0.8660254 -1.0000000
[11,]  1.0000000 -0.9449112  0.5000000 -0.5000000 -0.18898224  0.8660254  0.5000000
[12,]  0.5000000 -0.1889822 -0.5000000  0.5000000 -0.94491118  0.8660254  1.0000000
[13,]  1.0000000 -0.9449112  0.5000000 -0.5000000 -0.18898224  0.8660254  0.5000000
[14,] -0.9707253  0.9958706 -0.6933752  0.6933752 -0.05241424 -0.7205767 -0.2773501
[15,] -0.5000000  0.1889822  0.5000000 -0.5000000  0.94491118 -0.8660254 -1.0000000
[16,]  1.0000000 -0.9449112  0.5000000 -0.5000000 -0.18898224  0.8660254  0.5000000
[17,]  0.5000000 -0.1889822 -0.5000000  0.5000000 -0.94491118  0.8660254  1.0000000
[18,] -1.0000000  0.9449112 -0.5000000  0.5000000  0.18898224 -0.8660254 -0.5000000
[19,] -0.5000000  0.1889822  0.5000000 -0.5000000  0.94491118 -0.8660254 -1.0000000
[20,]  1.0000000 -0.9449112  0.5000000 -0.5000000 -0.18898224  0.8660254  0.5000000
[21,]  0.5000000 -0.1889822 -0.5000000  0.5000000 -0.94491118  0.8660254  1.0000000
[22,]  1.0000000 -0.9449112  0.5000000 -0.5000000 -0.18898224  0.8660254  0.5000000
[23,] -0.9449112  1.0000000 -0.7559289  0.7559289 -0.14285714 -0.6546537 -0.1889822
[24,]  0.5000000 -0.7559289  1.0000000 -1.0000000  0.75592895  0.0000000 -0.5000000
[25,] -0.5000000  0.7559289 -1.0000000  1.0000000 -0.75592895  0.0000000  0.5000000
[26,] -0.1889822 -0.1428571  0.7559289 -0.7559289  1.00000000 -0.6546537 -0.9449112
[27,]  0.8660254 -0.6546537  0.0000000  0.0000000 -0.65465367  1.0000000  0.8660254
[28,]  0.5000000 -0.1889822 -0.5000000  0.5000000 -0.94491118  0.8660254  1.0000000

Buradaki düşünce derinliği nedir?

Tüm örüntüleri bir kerede mi bulacağız? Tüm örüntülere mi ihtiyacımız var? Yoksa mevcut duruma ve son gözleme karşılık gelene mi ihtiyacımız var?

mytarmailS #:

Elimizde üç boyutlu veri var mı?

Bir satır bir gözlem, bir sütun ise bir özelliktir.

İlk satır en son veriler gibidir.

Son satırdan diğer satırların her birine olan korelasyonu hesaplayabilirsiniz.

Ve son/güncel satır ile geçmiş arasında şu "benzerlik modelini" elde ederiz

Kümeleme yapabilir ve buna benzer bir şey de elde edebilirsiniz.


ancak yalnızca mevcut/son satıra göre duruma ihtiyacımız varsa neden tüm korelasyon matrisini hesaplamamız gerektiğini anlamıyorum.

Buradaki düşünce derinliği nedir?

Tüm kalıpları aynı anda mı bulacağız ve tüm kalıplara mı ihtiyacımız var yoksa mevcut duruma ve son gözleme karşılık gelene mi ihtiyacımız var?

Güncel bir şey yok, sadece geçmişe yönelik bir arama.

Daha sonra kalıpları metriklerinize göre sıralayıp en iyilerini botun içine dikiyorsunuz.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Güncel bir şey yok, sadece geçmişe yönelik bir arama.

Peki, RAM açısından neredeyse ücretsiz olarak bir seferde bir desen arayabilirsiniz, herhangi bir anda sadece bir desende olabiliyorsanız, neden tüm geçmişteki tüm desenleri görmek istersiniz....


Yoksa anlamadığım bir şey mi var?

mytarmailS #:

RAM açısından neredeyse ücretsiz olarak her seferinde bir desen arayabilirsiniz, herhangi bir anda sadece bir desende olabiliyorsanız, neden tüm geçmişteki tüm desenleri görmek isteyesiniz ki, hepsini değil...


Yoksa anlamadığım bir şey mi var?

yine de hepsini gözden geçirmeniz ve yeni verilerle kontrol etmek için en iyilerini seçmeniz gerekir.

