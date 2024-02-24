Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3245
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bunu söylemek için bir karşılaştırma testi var mı?
ya da her zamanki gibi.
Senin için değil.
Yani her zamanki gibi.)
yani her zamanki gibi.)
Groundhog Day.
Bu kesin.
İnternette bulunmayan Python'daki kodumu ozanlar ve gpts aracılığıyla hızlandırmaya çalıştım, yani göz atmadan. 20-30 satır var. Hiçbiri çalışmadı, dahası önerilen kodların hiçbiri çalışmıyor. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım sonuç yok. Bu da bu llm'lerin nasıl ekstrapolasyon yapılacağını bilmediğini gösteriyor.
Bing kullanın, o yapamazsa kimse yapamaz.
Hızlı bir desen araştırması yapıyorum.
Henüz MoD sonuçlarını geçemedim.
İlişkisel kurallar?)
İlişkisel kurallar?)
Korelasyon) farklı özelliklerin değerlerinden oluşan diziler oluşturabilir ve hikayelerdeki benzerlikleri arayabilirsiniz
Topluluk ahşap modellerinin çizgileri boyunca....
Eğer kaliteyi alamıyorsak, miktarı alalım....
Her ağaç ayrı ayrı çok kötü tahminlerde bulunur, ancak 100-1000 ağaçtan oluşan bir topluluk varsa, gürültü bastırma nedeniyle az çok iyi tahminler elde ederiz(burada ve burada bu konudaayrıntılı bilgi var ).
Ticaretle bir benzetme yaparsak - kaliteyi alamazsak (iyi bir TS / bir ağaç yapın), bir dizi TS / ağaç topluluğu ile miktarı almaya çalışabiliriz.
Ve her bir TC'nin çok ve iyi kazanması gerekli değildir, asıl önemli olan tam olarak kazanmasıdır.
Ve böylece görev bir dizi TC bulmaktır.
Belirli bir otomatik ticaret sistemleri jeneratörü geliştirdim, bir fikir ve bir araçla yaklaşık 10-20 zayıf ilişkili / ilişkisiz TS elde edebileceğiniz ortaya çıktı.
Birfikir, örneğin, geliştirdiğiniz bir göstergedir ve buna dayanarak bazı ticaret kuralları (TS) oluşturursunuz.
TS'lerin kendileri oldukça basittir, bu da aşırı eğitimin bir sonucu olarak ortaya çıkmadıkları umudunu verir, ancak zaman söyleyecektir....
Şu anda bir fikir üzerine euro için bir robot, 15 TS, TS yeni veriler üzerinde çalışacaksa, TS'nin toplam ticaret seti istikrarlı bir kar sağlamalıdır, ancak TS en az 100 parça olmalıdır.
Yahudi'de 15 TC ticareti yapmak oldukça ürkütücü görünüyor).
ve şimdiye kadar artı, ama bu sadece testin ilk günü, birçok hata vardı ...
Süper doğal bir şey söylemedim ve burada yeni bir şey yok, ama yine de ilginç buluyorum....
hızlı bir desen araştırmasıyla uğraşıyorum.
MoD sonuçlarını henüz geçemedim
Bu şekilde de madencilik yapabilirsiniz, bugün saat başı bunu çıkardım. 2020'den beri madencilik yapıyorum, ondan önceki her şey oos