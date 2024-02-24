Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3255
yine de hepsini gözden geçirmeniz ve yeni verilerle kontrol etmek için en iyilerini seçmeniz gerekir.#32456
Özelliklerden oluşan bir korelasyon matrisi (büyük) oluşturuyor ve ardından en ilişkili satırları mı seçiyorsunuz? Bunlar örüntüler gibi mi?
Verilen özelliklerin satırları arasındaki korelasyon matrisi, daha sonra en korelasyonlu satırlar seçilir
Özelliklerin bir korelasyon matrisi (büyük) oluşturulur ve daha sonra korelasyonlu satırlar buna göre seçilir? Bunlar kalıplar gibi mi?
Bir çeşit
(bu arada) ya da burada yine teorik sonuçların genel bir kendini yüceltme durumu var :-))
herkes çoğu durumda eğitim ve testlerin pratik olarak BO için yapıldığını bilir, ancak bunları Forex'te kullanmaya çalışıyorsunuz ve giriş niteliğindeki iş kuralları başlangıçta karışık ve karışıktır. Lanet olası nüanslardan biri
BO ne demek? Sıklıkla kullandığınız ve kısalttığınız şey - diğerleri kullanmaz ve ne demek istediğinizi bilmez. Normal yazarlar ilk seferinde tam olarak yazar ve kısaltmayı gösterir, ardından kısaltmalar gelir.
bir çeşit
Verileri bir kor matrisine dönüştürmek için herhangi bir neden göremiyorum.
İşte algoritmanın, özellikleri olan normal satırlarda ve özellikleri olan bir kor matrisinde desen aradığında göreceklerinin bir karşılaştırması.
Herhangi bir avantaj göremiyorum...
Verileri zaman serisine benzer bir şeye değiştirdim, sonuç aynı.
bir çeşit
Bu nedenle, kor. matrisi olmadan işaretli normal bir veri kümesinde kalıpları arayın, sonuç neredeyse garantili olarak aynı olacaktır.
Not: Ve neden bunun için bu kadar zaman harcadım... YouTube'da izleyebilirdim...
Oh, işte bu.
BO ne?
Sitede köklü bir kısaltma olduğu izlenimine kapıldım: BO - ikili opsiyonlar. Eğriler / eğimler / türevler ancak ayrık geri sayımlar ve içlerindeki + - ile ilgilidir. Tanıtıcı iş kurallarından bazıları seçeneklerden gelir. Ve bazıları değil, bu da burada ya da orada çalışmayan bir maydanozla sonuçlanıyor.
Adaşıma yanıt olarak: İki elim de MO'dan ve her türlü hareketten yanadır. Ama sadece çok uzun bir süre sonuç yoksa, onu aramak gerekir - belki de bir şey başlangıçta doğru şekilde ortaya konmamıştır. Hiçbir konuda "Makine Öğrenimi kullanılarak yapılmış" bir demo bile görmedim. Metodik arama aynı zamanda eleştiri (sorular/yorumlar) anlamına da gelir.