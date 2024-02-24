Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3255

Maxim Dmitrievsky #:

yine de hepsini gözden geçirmeniz ve yeni verilerle kontrol etmek için en iyilerini seçmeniz gerekir.

Verilen özelliklerin satırları arasındaki korelasyon matrisi, daha sonra en korelasyonlu satırlar seçilir


Özelliklerden oluşan bir korelasyon matrisi (büyük) oluşturuyor ve ardından en ilişkili satırları mı seçiyorsunuz? Bunlar örüntüler gibi mi?

mytarmailS #:
Bir çeşit

 

herkes çoğu durumda eğitim ve testlerin pratik olarak BO için yapıldığını bilir, ancak bunları Forex'te kullanmaya çalışıyorsunuz ve giriş niteliğindeki iş kuralları başlangıçta karışık ve karışıktır. Lanet olası nüanslardan biri

 
Maxim Kuznetsov #:

BO ne demek? Sıklıkla kullandığınız ve kısalttığınız şey - diğerleri kullanmaz ve ne demek istediğinizi bilmez. Normal yazarlar ilk seferinde tam olarak yazar ve kısaltmayı gösterir, ardından kısaltmalar gelir.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Verileri bir kor matrisine dönüştürmek için herhangi bir neden göremiyorum.


İşte algoritmanın, özellikleri olan normal satırlarda ve özellikleri olan bir kor matrisinde desen aradığında göreceklerinin bir karşılaştırması.

Herhangi bir avantaj göremiyorum...

#  признаки
set.seed(1)
x <- sample(1:5,1000,replace = T)
X <- embed(x,5)[,5:1]

#  кореляционная матрица
corX <- cor(t(X))

#  снижение размерности для визуализации
um_corX <- umap::umap(corX)$layout
um_X <- umap::umap(X)$layout

#  кластеризирую чтобы оценить кластера близких точек
db_corX <- dbscan::hdbscan(um_corX,minPts = 5)$cluster
db_X <- dbscan::hdbscan(um_X,minPts = 5)$cluster

par(mfrow=c(2,1), mar=c(2,2,2,2))
plot(um_X, col= db_X, main="поверхность обычныой матрицы с данными", pch=20,lwd=2)
plot(um_corX, col= db_corX, main="поверхность корреляцонной матрицы", pch=20,lwd=2)


Verileri zaman serisine benzer bir şeye değiştirdim, sonuç aynı.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Bu nedenle, kor. matrisi olmadan işaretli normal bir veri kümesinde kalıpları arayın, sonuç neredeyse garantili olarak aynı olacaktır.


Not: Ve neden bunun için bu kadar zaman harcadım... YouTube'da izleyebilirdim...

mytarmailS #:

Bu nedenle, kor. matrisi olmadan, özellikleri olan normal bir veri kümesinde kalıpları arayın, sonuç neredeyse garantili olarak aynı olacaktır


Oh, işte bu.

 
Maxim Dmitrievsky #:
katılıyorum

mytarmailS #:

git YouTube izle ))

 
Forester #:

BO ne?

Sitede köklü bir kısaltma olduğu izlenimine kapıldım: BO - ikili opsiyonlar. Eğriler / eğimler / türevler ancak ayrık geri sayımlar ve içlerindeki + - ile ilgilidir. Tanıtıcı iş kurallarından bazıları seçeneklerden gelir. Ve bazıları değil, bu da burada ya da orada çalışmayan bir maydanozla sonuçlanıyor.

Adaşıma yanıt olarak: İki elim de MO'dan ve her türlü hareketten yanadır. Ama sadece çok uzun bir süre sonuç yoksa, onu aramak gerekir - belki de bir şey başlangıçta doğru şekilde ortaya konmamıştır. Hiçbir konuda "Makine Öğrenimi kullanılarak yapılmış" bir demo bile görmedim. Metodik arama aynı zamanda eleştiri (sorular/yorumlar) anlamına da gelir.

