Test sistemi üç bileşenden oluşacaktır:
MM ile ilgili bir başka soru, burada herhangi bir sınırlama olacak mı?
Offtoppers'ın başkalarının başarısızlıkları pahasına kendilerini gösterme arzusu beni şaşırtıyor, görünüşe göre ilginç olmayan varoluşları nedeniyle kendilerine ait yeterince yok :))
Bir başka MM sorusu, burada herhangi bir kısıtlama olacak mı?
... Sinir ağları muhtemelen daha zordur, belki sadece python'da.Zaten eğitilmiş bir modelin yürütme seviyesindeki herhangi bir ön işleme genellikle oldukça basittir ve başka bir NPS'de yeniden yazılabilir.
1. R'de sinir ağları ile ilgili bir sorun yoktur. Port edilmiş bir Torch (1.13.1) ve H2O var. Her ikisi de bazı jimnastiklerle ONNH'ye dönüştürülebilir.
2. Ön işlemenin karmaşıklığı programcının bilgi ve becerisine bağlıdır. Ve "herhangi biri" yeniden yazılamaz veya ONH'ye dönüştürülemez.
Yarışma ile ilgili soru farklıdır:
" ONNX matematiksel fonksiyonlar konusunda uzmanlaşmış bir programlama diline benzetilebilir. Gerekli tüm işlemleri tanımlar ve Makine Öğrenimi Modeli çıktı işlevini bu dille uygulamalıdır." Bu "dilin" sürekli genişlediğini ve oldukça hızlı değiştiğini hesaba katarsak, ONNX kodunun kendisinde ve MCL'deki uygulamasında hata ayıklama ile ilgili sorunlar bir zaman kaybı denizi olacaktır.
Aksi takdirde, bu fikir çok fazla boş zamanı olanlar için ilginçtir.
İyi şanslar
Sanırım kendi mqh dosyanızı kendi kodunuzla kullanabileceğinizi söylediler, böylece anladığım kadarıyla kendi tahmincilerinizi kullanabilirsiniz.Ancak yine de, özel göstergelere ihtiyacınız varsa, bunları kaynak aracılığıyla ekleyemezsiniz....
Tester için robot şablonu tartışması üzerine.
Şablonu standart bir MA üzerinde, yalnızca tiklerde kontrol edin.
Şimdi gerçek kuruşlarla, 10 sterlin, tercihen yeniden yatırım yapmadan.
ve %100 kaybedeceksiniz.
Çünkügerçek ticarette pozitif işlemlerden çok daha fazla negatif işlem olacaktır.
ve görkemli MO ile destan sonunda bitecek.
Danışmanın Savunma Bakanlığı ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu, önerilen şablonun teknik bir testidir.
Neden MO şubesine gidip MO'nun çalışmadığını rapor ediyorsunuz - bilmiyorum.