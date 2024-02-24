Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3242

Renat Fatkhullin #:
Test sistemi üç bileşenden oluşacaktır:
1) tek robot şablonumuz
2) ONNX modeline veri girişi/çıkışı, sonuçların yorumlanması ve işlem üretimi sağlamak için kaynak kodundaki model.mq5 sarmalayıcınız
3) model.onnx - nöral modeliniz

MM ile ilgili bir başka soru, burada herhangi bir sınırlama olacak mı?

 
Anladığım kadarıyla:
Robot şablonu, robot şablonunun bir parçası olarak eklenmelidir.
Öznitelik için MQLInfoInteger() kontrolünü yaparken *.mq5 dosyasındaki kod
MQL_TESTER?
 
Maxim Dmitrievsky #:

... Sinir ağları muhtemelen daha zordur, belki sadece python'da.

Zaten eğitilmiş bir modelin yürütme seviyesindeki herhangi bir ön işleme genellikle oldukça basittir ve başka bir NPS'de yeniden yazılabilir.

1. R'de sinir ağları ile ilgili bir sorun yoktur. Port edilmiş bir Torch (1.13.1) ve H2O var. Her ikisi de bazı jimnastiklerle ONNH'ye dönüştürülebilir.

2. Ön işlemenin karmaşıklığı programcının bilgi ve becerisine bağlıdır. Ve "herhangi biri" yeniden yazılamaz veya ONH'ye dönüştürülemez.

Yarışma ile ilgili soru farklıdır:

  • Kendi tahmincilerinizi kullanmak mümkün olacak mı yoksa herkes geliştiriciler tarafından önerilen bazı ortak tahmincileri mi kullanacak?
  • Eğer test 2023 tarihi üzerinde yapılacaksa, modeller hangi dönem üzerinde eğitilmelidir? Aynı dönemde eğitilmiş bir model sunmak mümkündür ve testte iyi sonuçlar gösterecektir. Bunu nasıl test ediyorsunuz?

" ONNX matematiksel fonksiyonlar konusunda uzmanlaşmış bir programlama diline benzetilebilir. Gerekli tüm işlemleri tanımlar ve Makine Öğrenimi Modeli çıktı işlevini bu dille uygulamalıdır." Bu "dilin" sürekli genişlediğini ve oldukça hızlı değiştiğini hesaba katarsak, ONNX kodunun kendisinde ve MCL'deki uygulamasında hata ayıklama ile ilgili sorunlar bir zaman kaybı denizi olacaktır.

Aksi takdirde, bu fikir çok fazla boş zamanı olanlar için ilginçtir.

İyi şanslar

 
Size söylüyorum, docker gerçek çözümdür.
Herhangi bir kod, herhangi bir dil, herhangi bir kütüphane.

Ama durum öyle değil.
 
Vladimir Perervenko #:
  • Kendi tahmincilerinizi kullanmanız mümkün olacak mı yoksa herkes geliştiriciler tarafından önerilen bazı ortak tahmincileri mi kullanacak?
  • Eğer test 2023 tarihi üzerinde yapılacaksa, modeller hangi dönem üzerinde eğitilmelidir? Aynı dönemde eğitilmiş bir model sunmak mümkündür ve testte iyi sonuçlar gösterecektir. Bunu nasıl kontrol edeceksiniz?

Sanırım kendi mqh dosyanızı kendi kodunuzla kullanabileceğinizi söylediler, böylece anladığım kadarıyla kendi tahmincilerinizi kullanabilirsiniz.

Ancak yine de, özel göstergelere ihtiyacınız varsa, bunları kaynak aracılığıyla ekleyemezsiniz....
 

Şablonu standart bir MA üzerinde, yalnızca tiklerde kontrol edin.

#include "EMA.mqh" // https://www.mql5.com/ru/code/download/22770/ema.mqh

input int inPeriod1 = 50;
input int inPeriod2 = 150;
input int inSensitivity = 100;

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3239#comment_49322318
double SignalONNX( const MqlTick &Tick )
{  
  static EMA EMA1(inPeriod1);
  static EMA EMA2(inPeriod2);
  static int Sensitivity = 0;
    
  const double Price = Tick.bid * Tick.ask;
  
  Sensitivity += Price ? 1 - ((EMA1.Get(Price) > EMA1.Get(Price)) << 1) : 0;  
  Sensitivity = MathMax(-inSensitivity, MathMin(Sensitivity, inSensitivity));

  return((Sensitivity == inSensitivity) ? 1 : -(Sensitivity == -inSensitivity));
}



Çalışma şablonu.
 
fxsaber #:

Standart bir MA'daki modeli yalnızca keneler üzerinde kontrol etmek.



Çalışma düzeni.

Şimdi gerçek kuruşlarla, 10 sterlin, tercihen yeniden yatırım yapmadan.

ve %100 kaybedeceksiniz.

Çünkügerçek ticarette pozitif işlemlerden çok daha fazla negatif işlem olacaktır.

ve görkemli MO ile destan sonunda bitecek.

 
Renat Akhtyamov #:

ve ünlü Savunma Bakanlığı ile olan destan nihayet sona erecek.

Danışmanın Savunma Bakanlığı ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu, önerilen şablonun teknik bir testidir.

Neden MO şubesine gidip MO'nun çalışmadığını rapor ediyorsunuz - bilmiyorum.

