Gerçek, hayal ettiğimiz gibi olmayabilir - CatBoost'tan ayırma algoritmalarını yeniden üretmeye çalışmanız ve orada gerçekten ne olduğunu ve ne kadar doğru olduğunu görmeniz gerekir.
Rastgelelik ile ilgili olarak - doğru anlarsam, tahmin edici ızgarayı bölmek için en iyi değil, rastgele bir bölüm seçmek için bir rastgelelik vardır. Ve yığının aralıklara eşit olmayan bir şekilde bölünmesini sağlayan algoritmalar vardır.
farklı düşünüyorum. Her tahmin edici rastgele bir noktada bölünür, ancak en iyi sonuç veren bölme yine de seçilir.
İyi olduğunu söyleyebilirim, ama sinir bozucu
Aslında aşırı alım / aşırı satım bölgesinde normal bir gösterge gibi çalışır.
bazen tahmin ediyor bazen olmuyor, böyle olmamalı..
Bu ağı ticaret için hiç test ettiniz mi? Tecrübelerim bana bunun işe yaramayacağını söylüyor.
Filtreyi ağın "güvenine" koymak mümkün mü?
Yakın gelecekte bayanlar test için.
Üstteki turuncu bölge - aşağı doğru bir hareketi, altta yeşil olan - yukarı doğru bir hareketi tahmin eder, kalınlık sinir ağının güven derecesidir. Yalnızca BTCUSD M1'de çalışır (şimdilik...).
Güzel? ))
Sıradan bir trend göstergesi gibi görünüyor))). Onu ne sıklıkla yeniden eğitirsin?
Bu resme dayanarak, eğitim çok nadiren gerçekleşir veya yeterince doğru değildir, çünkü aksi takdirde bu tür bölgeler eğitilmiş sistemin uygulandığı sırada mevcut değildi.MT'deki strateji test cihazının aslında aynı eğitimli sinir sistemi olduğu muhtemelen kimse için bir keşif olmayacaktır.
Genel olarak, bu nöro diz üzerinde toplanır, bir şey göstermesi şaşırtıcıdır. Bundan sonra nereye gidileceği konusunda bir anlayış var.
Bu resme dayanarak, eğitim çok nadiren gerçekleşir veya yeterince doğru değildir, çünkü aksi takdirde bu tür bölgeler eğitilmiş sistemin uygulandığı sırada mevcut değildi.MT'deki strateji test cihazının aslında aynı eğitimli sinir sistemi olduğu muhtemelen kimse için bir keşif olmayacaktır.
Uzaktan bakarsanız)) Daha yakından incelendiğinde, her şeyin o kadar basit olmadığını görebilirsiniz.
Onlar. aslında henüz ona göre bir sistem (ticaret) geliştirmediniz, sadece sizin için nispeten kabul edilebilir tahminlerin sonucunu görüyorsunuz, ancak ticaret yapmayı denediniz mi ve hangi kuralları uyguluyorsunuz?
Temelde işlemlere dönüşmeyi düşünmüyorum. Alır/durur/geriye doğru testlerle uğraşmaya başlar başlamaz beyniniz hemen küçülür ve yel değirmenleriyle savaşmaya başlarsınız. Bir gösterge yapıyorum, gerisi kendiliğinden büyüyecek.
Uygun eğitim ile çalışma örnekleriniz var mı? Milyonlarca kâr yapan gizli sinir ağlarını kastetmiyorum, herkeste var)) Ama halka açık olanlar.
Ben .... Test cihazındaki geriye dönük testlerden sonuçlar çıkarıyorum, sisteminiz doğru bir şekilde eğitilirse ne elde edeceğinizi düşünüyorsunuz? Doğru girdilerin sonucunun neredeyse %90'ı. Daha önce, aynı geri testler böyle bir sonuç vermedi, bu durumda bu durumda eğitimin doğru olduğu sonucuna vardım.
Aynısını senin için de dene.
Yardımlarına bakmaya gittim ama gerçekten anlamadım - yazmak çok kafa karıştırıcı. Daha sonra videoda bu anı bulmaya çalışacağım, daha net açıklıyorlar.
Ancak, yalnızca simetrik bir ağaç seçeneği olmadan önce CB'nin ağaç oluşturmak için yeni özellikler eklediğini gördüm.
Ağaç yetiştirme politikası. Açgözlü ağaç yapımının nasıl gerçekleştirileceğini tanımlar.
Derinlik - Belirtilen derinliğe ulaşılana kadar bir ağaç seviye seviye oluşturulur. Her yinelemede, son ağaç seviyesindeki tüm terminal olmayan yapraklar bölünür. Her yaprak, en iyi kayıp iyileştirmesi ile duruma göre bölünür.
Lossguide - Belirtilen maksimum yaprak sayısına ulaşılana kadar bir ağaç yaprak yaprak oluşturulur. Her yinelemede, en iyi kayıp iyileştirmesine sahip terminal olmayan yaprak bölünür.