Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3221
https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ
Zaman damgaları orijinaliyle aynı değil. MQ-demo ilginç değil.
https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw
Eğer bir artış ise, hangi birimlerde?
Sıfırdan büyük olması için tüm seriye pozitif bir sayı ekledim (+6,0). Görünüşe göre özel semboller negatif değerleri sindiremiyor
Ekrandaki "close" yazısına aldırmayın, o tiktir.
Nasıl oluyor da rastgele seriler genellikle yukarıdaki ekranda olduğu gibi iç içe geçmiş beş dalgacıklarla beş dalgacık gibi sıralı yapılar gösteriyor bilmiyorum.
Antensiz Sovyet TV setlerindeki desenleri görmüş olmalısınız.
Hayır, sadece halının üzerinde.
Bu zaten fiyatlara geri dönüştürülmüştür
Gerçek farkı ekledim.
Optimizasyon sonucu.
Orijinal ile karşılaştırın. Genel olarak, burada işe yaramadı.
ZЫ İlginç bir şekilde, optimizasyon grafiği yukarıda gösterilen H2 zaman dilimine yakındır.