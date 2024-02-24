Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3221

Maxim Dmitrievsky #:

https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ

Zaman damgaları orijinaliyle aynı değil. MQ-demo ilginç değil.

fxsaber #:

Zaman damgaları orijinal zaman damgalarıyla eşleşmiyor. MQ-demo ilginç değil.

https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw

Maxim Dmitrievsky #:

https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw

2023.03.01,00:00:00.800,6.001640530494182

Eğer bir artış ise, hangi birimlerde?

fxsaber #:

Eğer bir artış ise, hangi birimlerde?

Bu zaten fiyatlara geri dönüştürülmüştür

Sıfırdan büyük olması için tüm seriye pozitif bir sayı ekledim (+6,0). Görünüşe göre özel semboller negatif değerleri sindiremiyor

Ekrandaki "close" yazısına aldırmayın, o tiktir.


Nasıl oluyor da rastgele seriler genellikle yukarıdaki ekranda olduğu gibi iç içe geçmiş beşli dalgalar gibi düzenli yapılar gösteriyor bilmiyorum. O zaman tüm Elliott teorisini reddedebiliriz :)

Brown hareketinde kendine benzerlik mi?

"Seviyeler" ile aynı

 
Maxim Dmitrievsky #:
Nasıl oluyor da rastgele seriler genellikle yukarıdaki ekranda olduğu gibi iç içe geçmiş beş dalgacıklarla beş dalgacık gibi sıralı yapılar gösteriyor bilmiyorum.

Antensiz Sovyet TV setlerindeki desenleri görmüş olmalısınız.

fxsaber #:

Muhtemelen anteni olmayan Sovyet TV'lerinde de desenler görmüşsünüzdür.

Hayır, sadece halının üzerinde.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Bu zaten fiyatlara geri dönüştürülmüştür 
#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180634"

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211
input string inFileName = "Ticks.bin";

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180488
input string inFileNameGenerator = "TicksGM1.csv";

void SetAvgPrice( MqlTick &Tick, const double Price )
{
  const double Spread = (Tick.ask - Tick.bid) / 2;
  
  Tick.bid = NormalizeDouble(Price - Spread, 5);
  Tick.ask = NormalizeDouble(Price + Spread, 5);
}

void OnStart()
{
  const int Handle = FileOpen(inFileNameGenerator, FILE_READ | FILE_ANSI);
  
  if (Handle != INVALID_HANDLE)
  {
    MqlTick Ticks[];
    const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);

    int Amount = 1;

    while (!FileIsEnding(Handle))
      // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180613
      SetAvgPrice(Ticks[Amount++], (double)StringSubstr(FileReadString(Handle), StringLen("2023.03.01,00:00:00.800,")));
      
    FileClose(Handle);
    
    Ticks[0] = Ticks[1];    
    ArrayResize(Ticks, Amount);
    
    FileSave(inFileNameGenerator + ".bin", Ticks);
  }    
}

Gerçek farkı ekledim.


fxsaber #:

Gerçek yayılım ekledim.

Gerekirse daha sonra başka parametrelerle başka nesiller yükleyebilirim.
 
fxsaber #:

Gerçek bir yayılma eklendi.

Optimizasyon sonucu.

Orijinal ile karşılaştırın. Genel olarak, burada işe yaramadı.


ZЫ İlginç bir şekilde, optimizasyon grafiği yukarıda gösterilen H2 zaman dilimine yakındır.

