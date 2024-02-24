Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3032
Dengeyi nasıl ölçüyorsunuz? Şu anda ben de bunu düşünüyorum. Şimdiye kadar şu uygun görünüyor:
(denge noktalarının 1. ve son denge noktası arasındaki düz bir çizgiden sapmalarının toplamı) * denge
dengenin nasıl en üst düzeye çıkarılacağı kimin umurunda, bunu yapmanın 100 yolu var...
bu kriterin yeterli olmadığını ya da hiç uygun olmadığını fark etmek önemlidir.
Dengeyi değil, sürdürülebilirliği maksimize etmek istiyorum. Mikhail'in bunu nasıl yaptığını merak ediyorum.
Peki ya mevcut varyantlar?
Daha açık konuşabilir misiniz? Neye göre yayılma? Önerdiğim gibi düz bir çizgiden mi?
Beş grafik olsun (haftalar, aylar)
1. maksimum ardışık kayıpların varyantı 1/2/7/2/1 - sadece 13 dk 1 max 7 yayılma 6
2. varyant 3/4/3/4/3 - sadece 17 dk 3 max 4 yayılma 1
ikincisi daha dik ve maksimi azaltmak için eğitildi, ancak bu varyant 7/8/7/8/7 olsa bile, ilkine tercih edildi ve eğitim onu çıkardı.
Kodlamada güncel, deneyeceğim belki bir şeyler yayınlarım.
Peki ve buna bağlı olarak max serisinin max serisinin dışına çıkmadığına dair kutudan kontrol çıkmadı.
İlginç bir yaklaşım.
Bence 7/8/7/8/7 (5 güçlü düşüş) 1/2/7/2/1'den (1 güçlü düşüş) daha kötü. Ancak kişi deney de yapmalıdır.
Bana öyle geliyor ki düz bir çizgiden sapma otomatik olarak her şeyi hesaba katacaktır. Böyle bir yöntem hakkında bir yerde okumuştum. Belki bir kitapta, belki de burada forumda.
Bu yöntemi deneyin - şimdi icat ettim, benimkinden biraz farklı (gerekçelendirmesi daha zor :) ).
A çizgisi bakiyenin başlangıcından bakiye maksimumuna kadar çizilir.
B çizgisi Doğrusal Regresyon Eğilim çizgisidir.
Görev, iki çizgi arasındaki açıyı bulmaktır. Ya da iki vektörün lineer denklemindeki eğim katsayısının farkını katsayı üzerinden ifade etmektir.
Çözerseniz ve koda dökerseniz lütfen fonksiyonu paylaşın :)
Evet, kesişimin orijinin solunda olabileceğini unutmayın - negatif koordinatlarda bile :)
Açının eğrinin stabilitesi anlamına geleceğinden emin misiniz? İşte maksimumunuzun altında daha az kararlı bir tane.
Ya da bu daha kararlı olanı:
Evet. Açı ne kadar küçük olursa denge büyümesi o kadar istikrarlı olur.
Her noktanın düz bir çizgiden sapması bariz bir seçenektir. Şimdilik bunu ana seçeneğim olarak tutacağım.