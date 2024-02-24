Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1514
İşte entropi hakkında bir başka ilginç materyal, tabiri caizse, yazar parmaklarıyla açıkladı
https://habr.com/ru/post/171759/
Karar ağaçları hakkında hiçbir şey bulamıyorum, internette bazı bilgi parçaları var, literatür şeklinde bir şeye ihtiyaç var
evet, makalenin normları gibi, bence zaten gördüm
Pekala, Bati Random Forest'tan bir kitabın hemen okunması gerekebilir.
sitede puanlar bitti, sallayamıyorum)
https://www.twirpx.com/file/2130647/
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html
ışık hızında tanıma - fena değil
Alexey Vyazmikin :
Cam sinir ağı, kameralar ve algoritmalar olmadan görüntüleri tanıyabilecek
Bu teknoloji zaten 50 yaşında, başka bir uygulamadan başka bir şey değil.
Maksimum entropi ile ilgili makaleden (sistemin her zaman etr. maksimize etme yönünde gittiği varsayımı) ilkesine göre hindi yaptım. Al için kırmızı, sat için yeşil. Hangi değerin daha fazla olduğu ve trend.
Başka bir TC yazıp kontrol edeceğim ama Mashek'ten daha kötü değil gibi görünüyor
Kod tabanına baktım, kimse yapmamış gibi görünüyor
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html
severim
serin. gerçekten gürültülü..
Tünaydın.
Gözümle gördüğüm ama karmaşıklığından ve tam olarak ne gördüğümü tam olarak anlayamadığım için kodlayamadığım bir kalıp var. Desen, uzun yıllar boyunca ellerle başarılı bir şekilde işlem görmüştür.
İki sorunu çözmek için nörona onu (daha doğrusu kurulum 1 olan kısım) görmesini öğretmek istiyorum:
1) Kendisinden ne gördüğünü çıkarın, kurulumda "neye takıldığını" anlayın ve bununla benim ne gördüğümü ve çizelgenin hangi özelliklerinin önemli olduğunu anlamak daha iyi olur.
2) Ticareti ona aktarın veya (en azından) bir zil asın.
Profesyonellere soru, sorun ifadesinin doğru olup olmadığını ve bunu çözmek için nereye gidileceğini söyleyin?
PS Bir çözüm için bir veya iki yıl harcamanın gerekli olacağı konusunda sakinim ve profesyonellerle işbirliği konusunda daha da sakinim.
Arka arkaya beş tane boşluk bulmanın kolay olmayacağını düşünüyorum. Belki de bu kurulumun bulunduğu yerdeki tablodan bir resim çekmek daha iyidir. Birkaç resim daha iyidir.
Resim sadece 1. ve 2. aşamaların bir gösterimidir.