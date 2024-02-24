Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1514

Igor Makanu :

İşte entropi hakkında bir başka ilginç materyal, tabiri caizse, yazar parmaklarıyla açıkladı

https://habr.com/ru/post/171759/


Karar ağaçları hakkında hiçbir şey bulamıyorum, internette bazı bilgi parçaları var, literatür şeklinde bir şeye ihtiyaç var

evet, makalenin normları gibi, bence zaten gördüm

Pekala, Bati Random Forest'tan bir kitabın hemen okunması gerekebilir.

https://www.twirpx.com/file/2130647/

Boca Raton: CRC Press, 1984. — 366 p.The methodology used to construct tree structured rules is the focus of this monograph. Unlike many other statistical procedures, which moved from pencil and paper to calculators, this text's use of trees was unthinkable before computers. Both the...
 
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html
Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет. В основе революционного стекла лежит удивительно доступная...
Alexey Vyazmikin :
ışık hızında tanıma - fena değil

 

Alexey Vyazmikin :

Cam sinir ağı, kameralar ve algoritmalar olmadan görüntüleri tanıyabilecek

Bu teknoloji zaten 50 yaşında, başka bir uygulamadan başka bir şey değil.

Maksimum entropi ile ilgili makaleden (sistemin her zaman etr. maksimize etme yönünde gittiği varsayımı) ilkesine göre hindi yaptım. Al için kırmızı, sat için yeşil. Hangi değerin daha fazla olduğu ve trend.

Başka bir TC yazıp kontrol edeceğim ama Mashek'ten daha kötü değil gibi görünüyor

Kod tabanına baktım, kimse yapmamış gibi görünüyor


 
Maksim Dmitrievski :

serin. gerçekten gürültülü..

 

Tünaydın.

Gözümle gördüğüm ama karmaşıklığından ve tam olarak ne gördüğümü tam olarak anlayamadığım için kodlayamadığım bir kalıp var. Desen, uzun yıllar boyunca ellerle başarılı bir şekilde işlem görmüştür.


İki sorunu çözmek için nörona onu (daha doğrusu kurulum 1 olan kısım) görmesini öğretmek istiyorum:

1) Kendisinden ne gördüğünü çıkarın, kurulumda "neye takıldığını" anlayın ve bununla benim ne gördüğümü ve çizelgenin hangi özelliklerinin önemli olduğunu anlamak daha iyi olur.

2) Ticareti ona aktarın veya (en azından) bir zil asın.

Profesyonellere soru, sorun ifadesinin doğru olup olmadığını ve bunu çözmek için nereye gidileceğini söyleyin?

PS Bir çözüm için bir veya iki yıl harcamanın gerekli olacağı konusunda sakinim ve profesyonellerle işbirliği konusunda daha da sakinim.

q-pic.PNG  15 kb
 
Arka arkaya beş tane boşluk bulmanın kolay olmayacağını düşünüyorum. Belki de bu kurulumun bulunduğu yerdeki tablodan bir resim çekmek daha iyidir. Birkaç resim daha iyidir.

 
Alexey Viktorov :

Arka arkaya beş tane boşluk bulmanın kolay olmayacağını düşünüyorum. Belki de bu kurulumun bulunduğu yerdeki tablodan bir resim çekmek daha iyidir. Birkaç resim daha iyi.

Resim sadece 1. ve 2. aşamaların bir gösterimidir.

