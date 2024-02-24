Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1513

Andrey Dik :

bu eylemin anlamı, kararlı kalıpların (veya buna ne ad vermek isterseniz) seçilmesidir ve bunlar farklı VR üzerinde çalıştıkları için kararlıdır, bu alandaki çekingen deneylerim bunun prensipte mümkün olduğunu gösteriyor ... ve Sonuç olarak, sağlamlık artar (uyum derecesi azalır)

önce bir sanal gerçeklikte öğrenir, ardından diğerinde yeniden eğitir. Hangi özel uygulamalara bakılmalıdır, farklı olabilir

Ayrıca özelliklere yapay olarak gürültü ekliyorum, bazen sonuçları iyileştiriyor

ayrıca bkz.önem örneklemesi, ayrıca ilginç bir şey

daha fazla meta öğrenme

 
Keşa Kökü :

Kesha Kökleri :

"Düzenli öğrenme" üzerine bir makale yazmak acildir.

Transfer öğrenmesine yardım ediyorum genellikle farklı bir operadan, bağımlımız hiç karışmaz, transfer öğrenme seçildiğinde (genellikle ilk 1-2 katman) bazı bir veri kümesi veya algoritma üzerinde eğitilen nöronlar / katmanlar başka bir ızgarada kullanılır bir yedek parça, bu, örneğin resimleri şekillendirmek için kullanır.

Hiçbir şey anlamadığınız konularda referans vermenize gerek yok. En tepeye çıktım, terimleri anladım ve sanırım uzman oldum. Chatterbox evet, ancak bir uzman değil.

 
Maksim Dmitrievski :

sümüklü buz olmadan

Vladimir Perervenko :

Hiçbir şey anlamadığınız konularda referans vermenize gerek yok. En tepeye çıktım, terimleri anladım ve sanırım uzman oldum. Chatterbox evet, ancak bir uzman değil.

Keşa Kökü :

Maksim Dmitrievski :

Kesha Kökleri :

Maksim Dmitrievski :

hayır hayır ... biri, diğeri, eğitimde eşdeğer olarak kullandığım üçüncü VR-s, bakalım ne çıkacak

Andrey Dik :

hayır hayır ... biri, diğeri, eğitimde eşdeğer olarak kullandığım üçüncü VR-s, bakalım ne çıkacak

Ayrıca aynı anda birkaçını aynı anda botuma sürdüm, herhangi bir gelişme görmedim .. peki, belirli bir çöpüm var, kendi kafamdayım

Bugün maksimum entropi hakkında ilginç bir çalışma gördüm, genel olarak girdileri belirlemek için entropi nasıl kullanılır (makalenin 2. bölümü), beğendim

görünüşe göre benimki eksik. Hatta neredeyse aynı şeyi düşündüm ama formüle edemedim. Ve desteklenen bir tür teori var.

aynı zamanda farklı pazarların farklı şekilde tahmin edildiğini gösteriyor, yani her şey tek bir yığındaysa .. o zaman bilmiyorum

https://robotwealth.com/shannon-entropy/

Shannon Entropy: A Genius Gambler's Guide to Market Randomness - Robot Wealth
Shannon Entropy: A Genius Gambler's Guide to Market Randomness - Robot Wealth
  • robotwealth.com
Before you commit your precious time to read this blog post, I need to warn you that this is one of those posts that market nerds like myself will get a kick out of, but which probably won’t add much of practical value to your trading. The purpose of this post is to scratch the surface of the markets from an information theoretic perspective...
 
Maksim Dmitrievski :

İşte entropi hakkında bir başka ilginç materyal, tabiri caizse, yazar parmaklarıyla açıkladı

https://habr.com/ru/post/171759/


Karar ağaçları hakkında hiçbir şey bulamıyorum, internette bazı bilgi parçaları var, literatür şeklinde bir şeye ihtiyaç var

Энтропия и деревья принятия решений
Энтропия и деревья принятия решений
  • habr.com
Деревья принятия решений являются удобным инструментом в тех случаях, когда требуется не просто классифицировать данные, но ещё и объяснить почему тот или иной объект отнесён к какому-либо классу. Давайте сначала, для полноты картины, рассмотрим природу энтропии и некоторые её свойства. Затем, на простом примере, увидим каким образом...
