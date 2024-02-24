Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1513
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bu eylemin anlamı, kararlı kalıpların (veya buna ne ad vermek isterseniz) seçilmesidir ve bunlar farklı VR üzerinde çalıştıkları için kararlıdır, bu alandaki çekingen deneylerim bunun prensipte mümkün olduğunu gösteriyor ... ve Sonuç olarak, sağlamlık artar (uyum derecesi azalır)
önce bir sanal gerçeklikte öğrenir, ardından diğerinde yeniden eğitir. Hangi özel uygulamalara bakılmalıdır, farklı olabilir
Ayrıca özelliklere yapay olarak gürültü ekliyorum, bazen sonuçları iyileştiriyor
ayrıca bkz.önem örneklemesi, ayrıca ilginç bir şey
daha fazla meta öğrenme
Ben buna "boşaltma öğrenimi" veya "düşürme öğrenimi" derdim, önemi açısından, Pereverenko veya Denisenko'dan gelişmiş OOP (> 5 kalıtım derinliği), %90 akurasi ve aynısı ile "düşürme öğrenimi" hakkında bir makale bekliyoruz. (eşit) testte bir düşüşe kar oranı veya eski güzel günlerde olduğu gibi hiç test yapılmadan, her şey Lern'de ve Martin ile saf bir üstel)))
Kesha, o saçmalıkları içmeyi bırak. Ve sonra sen gerçekten...
Bu aptallar nereden geliyor?
"Düzenli öğrenme" üzerine bir makale yazmak acildir.
Transfer öğrenmesine yardım ediyorum genellikle farklı bir operadan, bağımlımız hiç karışmaz, transfer öğrenme seçildiğinde (genellikle ilk 1-2 katman) bazı bir veri kümesi veya algoritma üzerinde eğitilen nöronlar / katmanlar başka bir ızgarada kullanılır bir yedek parça, bu, örneğin resimleri şekillendirmek için kullanır.
Hiçbir şey anlamadığınız konularda referans vermenize gerek yok. En tepeye çıktım, terimleri anladım ve sanırım uzman oldum. Chatterbox evet, ancak bir uzman değil.
sümüklü buz olmadan
Hiçbir şey anlamadığınız konularda referans vermenize gerek yok. En tepeye çıktım, terimleri anladım ve sanırım uzman oldum. Chatterbox evet, ancak bir uzman değil.
iyi, elbette, bir "uzman" değil, aksi takdirde neden burada takılayım, tüm umutlar siz ve Maxim Denisenko için, "uzmanlar" için, dezavantajlı öğrenme hakkında bir "makale" yazmanızı bekliyorum ve hatta Maxim Denisenko'dan dopamin gibi bir dolandırıcılık sinyali ile destekleyin
tabii ki, bir "uzman" değil, yoksa neden burada takılayım, tüm umutlar siz ve Maxim Denisenko için, "uzmanlar" için, dezavantajlı öğrenme hakkında bir "makale" yazmanızı bekliyorum ve hatta Maxim Denisenko'dan dopamin gibi bir dolandırıcılık sinyali ile destekleyin
ve "uzmanlar" RL'nin bitirmeye çalıştığı makaleler ve kitaplar okuyorsunuz. zaman serisini uygulayın ve dopaminin bu konuda olabilecek en iyi şey olduğunu göreceksiniz.
ve sevip sevmemen umrumda değil, sana sormayı unuttular
üçüncü taraf kütüphaneler olmadan en azından basit bir takviye yaz, güleceğim
horoz
horoz
ve bu senin de başına gelecek, LIFE seni dolaşıma soktuğunda, ayın altında hiçbir şey sonsuza kadar sürmez, er ya da geç "altın kafesin" çökecek ve sonra...
ve bu senin de başına gelecek, LIFE seni dolaşıma soktuğunda, ayın altında hiçbir şey sonsuza kadar sürmez, er ya da geç "altın kafesin" çökecek ve sonra...
hayat seni göğsünden çekti ve bir kız gibi farklıydın, moskova bölgesi konusu nerede devreye giriyor? psikologlara git, forumda yeterince var. Sadece gönderebilirim, ince bir incelik duygum yok
önce bir sanal gerçeklikte öğrenir, ardından diğerinde yeniden eğitir. Hangi özel uygulamalara bakılmalıdır, farklı olabilir
Ayrıca özelliklere yapay olarak gürültü ekliyorum, bazen sonuçları iyileştiriyor
ayrıca bkz.önem örneklemesi, ayrıca ilginç bir şey
daha fazla meta öğrenme
hayır hayır ... biri, diğeri, eğitimde eşdeğer olarak kullandığım üçüncü VR-s, bakalım ne çıkacak
hayır hayır ... biri, diğeri, eğitimde eşdeğer olarak kullandığım üçüncü VR-s, bakalım ne çıkacak
Ayrıca aynı anda birkaçını aynı anda botuma sürdüm, herhangi bir gelişme görmedim .. peki, belirli bir çöpüm var, kendi kafamdayım
Bugün maksimum entropi hakkında ilginç bir çalışma gördüm, genel olarak girdileri belirlemek için entropi nasıl kullanılır (makalenin 2. bölümü), beğendim
görünüşe göre benimki eksik. Hatta neredeyse aynı şeyi düşündüm ama formüle edemedim. Ve desteklenen bir tür teori var.
aynı zamanda farklı pazarların farklı şekilde tahmin edildiğini gösteriyor, yani her şey tek bir yığındaysa .. o zaman bilmiyorum
https://robotwealth.com/shannon-entropy/
Ayrıca aynı anda birkaçını aynı anda botuma sürdüm, herhangi bir gelişme görmedim .. peki, belirli bir çöpüm var, kendi kafamdayım
Bugün maksimum entropi hakkında ilginç bir çalışma gördüm, genel olarak girdileri belirlemek için entropi nasıl kullanılır (makalenin 2. bölümü), beğendim
görünüşe göre benimki eksik. Hatta neredeyse aynı şeyi düşündüm ama formüle edemedim. Ve desteklenen bir tür teori var.
aynı zamanda farklı pazarların farklı şekilde tahmin edildiğini gösteriyor, yani her şey tek bir yığındaysa .. o zaman bilmiyorum
https://robotwealth.com/shannon-entropy/
İşte entropi hakkında bir başka ilginç materyal, tabiri caizse, yazar parmaklarıyla açıkladı
https://habr.com/ru/post/171759/
Karar ağaçları hakkında hiçbir şey bulamıyorum, internette bazı bilgi parçaları var, literatür şeklinde bir şeye ihtiyaç var