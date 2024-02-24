Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3026
Çok etkili!
Tahmin edicileri ana örneklemdeki sayılara mı kodluyorsunuz?
Genel örnek tablosunun sütunlarının adları ağaçtan alınmışsa, sorun yok.
En azından verimli çalışıyorsa, hızı daha sonra düşünebilirsiniz.
Sen 500,000 yıldır yaprak topluyorsun. Hiç iyi bir tane buldun mu? En az 10 tane.)
Sonuçları yayınladım. Evet, normal varyantlar var. Ama bunu üç yıldır yapmıyorum.
Başka bir şey, yaprak seçimi ile ilgili deneyimlerim sadece örnekleme ile sınırlı.
Ne demek 3 yıldır yapmıyorum? Ne yapıyorsun?
Küresel olarak - kuantum tabloları ve meşgul oldu. Farklı örnekler üzerinde de dahil olmak üzere birçok test ve deney gerçekleştirilmiştir.
ve kuralları hangi biçimde catbust'a sokuyorsunuz? yoksa oraya hiç katılmıyor mu?
İkili formda. Sütun kuralın numarasıdır ve değer "1" - kural çalıştı ve "0" - kural çalışmadı. Ve hedef tıpkı ana örneklem gibidir.
Bu, her şeyi bir araya getirmenin bir yoludur. Ancak, CatBoost burada çok iyi bir iş çıkarmıyor, bana öyle geliyor - çok nadir veriler.
Ayrıca, kurallar tek yönlü alım/satımdır. Duraklar sadece onlara uyacak şekilde mi ayarlanıyor? Eğer onları bousting'e koymazsanız.Bence sadece bir kerede bir kontrol botu oluşturun ve test cihazı / optimize edici aracılığıyla gerekli kuralları kontrol edin.
Sonuçlarını gösterdiğim eski yaklaşımda 3 sınıf etiketi vardı - "1" - al, "-1" - sat ve "0" - işlem yapma.
Şimdi iki etiket kullanıyorum "1" - ticaret ve "0" - ticaret yapmayın sütun adı "Target_100". Yön, ayrı bir "Target_P" sütunu ile tanımlanır ve alım ve satımın finansal sonucu için karşılık gelen "Target_100_Buy" ve "Target_100_Sell" sütunları kullanılır. Ayrıca örnekte "Zaman" tarihini içeren bir yardımcı sütun bulunmaktadır.
Genel olarak, örneğin kuyruğu tüm bu sütunları içerir ve şu şekilde görünür