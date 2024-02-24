Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3220

Herhangi bir yaklaşıma veya histograma ihtiyacınız yok.... Bunların hiçbirine de ihtiyacınız yok.

İşte bir eşbütünleşik seri simülasyonu örneği.
h ttps://quant.st ackexchange.com/questions/3930/how-to-simulate-cointegrated-prices

Düşüncelerimi somut bir örnekle teyit ediyorsunuz: formüller ve ilgili kod biçimindeki düzenlilikleri biliyorsak, dahası, ne ticareti yapacağımızı biliyorsak, simülasyon yapabiliriz - bu normal bir profesyonel yaklaşımdır. Ve bu modelin ötesine geçen her şey olağan simyadır.

Şube, istatistiksel özellikleri ilginç olmayan keneler hakkında konuşuyor. Sonra simyacılar düzeyinde bir konuşma var - bir yerde..... bir şey. İşte bu insanlar için simülasyona giden yolda profesyonel bir yaklaşımın ilk adımı olarak bir histogramla başlamak öneriliyor.

fxsaber #:

CSV: zaman teklif satış.

Ne kadar uzun bir seriye ihtiyacım var?

MQ demo EURUSD'den D'2023.03.01' kadar çok tik aldım, yaklaşık 10 mln olduğu ortaya çıktı

Ve çıktı zaman damgaları olmayan bir seri, bu konuda ne yapabilirim? Eskilere bağlantı verebilirim, onsuz da yapabilirim.

Alış ve Satış (artışları) oluşturulurken bile, rastgele örnekleme nedeniyle kümülatif toplamlar çok farklıdır

Birlikte çalışmaz, yani ya birini ya da diğerini üretmeniz gerekir.

ve ayrıca neyin alınıp satıldığını açıklamaya çalışmak için tiklerde kalıplar arayabilirim
 
Maxim Dmitrievsky #:

Sıranın ne kadar uzun olmasını istiyorsunuz?

Kaynak 7 milyon keneden daha az. Kaynak olarak.

MQ demo EURUSD ile D'2023.03.01' kadar çok tik aldım, yaklaşık 10 milyon tik aldım

Neden MQ-demo?

Ve çıktı zaman damgaları olmayan bir seri, bu konuda ne yapabilirim? Eskilere bağlantı verebilirim, onsuz da yapabilirim.

Zaman damgaları olmadan yapamazsınız. Kalıplar günün saatine bağlıdır. Örneğin aynı rollover.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Alış ve Satış (artışları) oluşturulurken bile, rastgele örnekleme nedeniyle kümülatif toplamlar çok farklıdır

Birlikte çalışmaz, yani ya birini ya da diğerini üretmeniz gerekir.

Ortalama oluşturabilirsiniz.

Rastgeleleştirme algoritması şu şekildedir:

  1. Gerçek bir tik geçmişi alınır.
  2. Ortalama ((alış+satış)/2) fiyatından bir dizi artış yapılır.
  3. Bu dizide, her terim rastgele +1 veya -1 ile çarpılır.
  4. Elde edilen artışlar dizisinden, zaman ve yayılmanın 1. nokta ile çakıştığı yeni bir tik geçmişi toplanır.
  5. Yeni tik geçmişi özel bir sembole yazılır.

Daha sonra zaman damgaları ve spreadler çakışacaktır.

 
Maxim Dmitrievsky kalıplar arayabilirim.

Bu eğitici olur.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Bu gece deneyeceğim.

Tek şey, bunu önlemek için bir şeyler yapmamız gerektiği.

büyük bir ZigZag alırsanız, aynı düz scalper birleşmez (hatta orada bir şeyler kazanır). Ancak bu, düz grafiklerin randomizer tarafından atlanması nedeniyledir.

Yani, jeneratör bazı parçaları neredeyse hiç değiştirmeden bırakacak kadar özet olabilir. Aynı zamanda, silahsız bir gözle (ve hatta silahlı biri bile çok uğraşmalıdır) bunu hiç göremezsiniz.
fxsaber #:

Bir ortalama oluşturabilirsiniz.

s.2 ve s.4. O zaman zaman damgaları ve yayılımlar çakışacaktır.

https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ

fxsaber #:

Tek sorun, bundan kaçınmak için bir şeyler yapmamız gerektiği.

Yani jeneratör o kadar çılgın olabilir ki bazı parçaları neredeyse hiç değiştirmeden bırakabilir. Aynı zamanda, çıplak (ve hatta silahlılar çok uğraşmalı) göz bunu hiç göremez.

Burada gaussian sayısına bağlı olacağını düşünüyorum, bu dosya 15 parça halinde üretiliyor.

artı ortaya çıkan dağılımdan örnekleme rastgeledir, yani her yeni örneği tüm dağılımdan rastgele çeker.
