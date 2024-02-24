Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3220
Herhangi bir yaklaşıma veya histograma ihtiyacınız yok.... Bunların hiçbirine de ihtiyacınız yok.
Düşüncelerimi somut bir örnekle teyit ediyorsunuz: formüller ve ilgili kod biçimindeki düzenlilikleri biliyorsak, dahası, ne ticareti yapacağımızı biliyorsak, simülasyon yapabiliriz - bu normal bir profesyonel yaklaşımdır. Ve bu modelin ötesine geçen her şey olağan simyadır.
Şube, istatistiksel özellikleri ilginç olmayan keneler hakkında konuşuyor. Sonra simyacılar düzeyinde bir konuşma var - bir yerde..... bir şey. İşte bu insanlar için simülasyona giden yolda profesyonel bir yaklaşımın ilk adımı olarak bir histogramla başlamak öneriliyor.
CSV: zaman teklif satış.
Ne kadar uzun bir seriye ihtiyacım var?
MQ demo EURUSD'den D'2023.03.01' kadar çok tik aldım, yaklaşık 10 mln olduğu ortaya çıktı
Ve çıktı zaman damgaları olmayan bir seri, bu konuda ne yapabilirim? Eskilere bağlantı verebilirim, onsuz da yapabilirim.
Alış ve Satış (artışları) oluşturulurken bile, rastgele örnekleme nedeniyle kümülatif toplamlar çok farklıdır
Birlikte çalışmaz, yani ya birini ya da diğerini üretmeniz gerekir.
Sıranın ne kadar uzun olmasını istiyorsunuz?
Kaynak 7 milyon keneden daha az. Kaynak olarak.
MQ demo EURUSD ile D'2023.03.01' kadar çok tik aldım, yaklaşık 10 milyon tik aldım
Neden MQ-demo?
Ve çıktı zaman damgaları olmayan bir seri, bu konuda ne yapabilirim? Eskilere bağlantı verebilirim, onsuz da yapabilirim.
Zaman damgaları olmadan yapamazsınız. Kalıplar günün saatine bağlıdır. Örneğin aynı rollover.
Alış ve Satış (artışları) oluşturulurken bile, rastgele örnekleme nedeniyle kümülatif toplamlar çok farklıdır
Birlikte çalışmaz, yani ya birini ya da diğerini üretmeniz gerekir.
Ortalama oluşturabilirsiniz.
Rastgeleleştirme algoritması şu şekildedir:
Daha sonra zaman damgaları ve spreadler çakışacaktır.
Bu eğitici olur.
Bu gece deneyeceğim.
Tek şey, bunu önlemek için bir şeyler yapmamız gerektiği.
büyük bir ZigZag alırsanız, aynı düz scalper birleşmez (hatta orada bir şeyler kazanır). Ancak bu, düz grafiklerin randomizer tarafından atlanması nedeniyledir.
Bir ortalama oluşturabilirsiniz.
s.2 ve s.4. O zaman zaman damgaları ve yayılımlar çakışacaktır.
https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ
Tek sorun, bundan kaçınmak için bir şeyler yapmamız gerektiği.
Burada gaussian sayısına bağlı olacağını düşünüyorum, bu dosya 15 parça halinde üretiliyor.artı ortaya çıkan dağılımdan örnekleme rastgeledir, yani her yeni örneği tüm dağılımdan rastgele çeker.