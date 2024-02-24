Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3025

Yeni yorum
[Silindi]  
СанСаныч Фоменко #:

Mısırlıyla mı konuşuyorsun, benimle mi?

Bu konudaki faaliyetlerinizden oldukça memnun olduğumu belirtmek isterim.

Otelde bana kahve dolduran bir Arap'tan ne istiyorsunuz?
Her şey çizildi ve anlatıldı, başka neye ihtiyacınız var?
[Silindi]  
Aleksey Vyazmikin #:

Güzel - önemli olan başlamaktır! :)

Hazır bir çözüm bulamadım, ağaç yapısını ayrıştırmam gerekiyor. Bu biraz daha uzun sürecek.
 

Bağlam için MO, ticaret için mashka )))

Ticaret tamamen risk/kârla ilgilidir, akurasi ile ilgili değil... IMHO


a, MO sadece piyasa anlayışınızı, modelinizi tanımlamak için bir araçtır ...

Eğer bir model yoksa ve MO'nun yapay zeka olduğunu ve kendi başına olduğunu düşünüyorsanız, o zaman başınız uzun süre belada demektir....

 
mytarmailS mashka )))

Ticaret tamamen risk/kârla ilgilidir, akurasi ile değil... IMHO


a, MO sadece piyasa anlayışınızı ve modelinizi tanımlamak için bir araçtır....

Eğer bir model yoksa ve MO'nun yapay zeka olduğunu ve kendi kendine olduğunu düşünüyorsanız, o zaman başınız uzun süre belada demektir....

Sarı olan uyarlanabilir mi? Ortada, yatay.

 
Ivan Butko #:

Sarı olan uyarlanabilir mi? Ortadaki yatay olan.

Hayır, sadece normal bir tane.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Bu 100 yıl demek.
Hangi tarihten oos'un hangi tarihine kadar? Ben birkaç ay diye düşünüyordum.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Hazır bir çözüm bulamadım, ağaç yapısını ayrıştırmam gerekiyor. Bu biraz daha uzun sürecektir.

Evet, benim için R'de de durum aynı - ağaç yapısını kendi garip yöntemiyle kaydediyor. Sonra yaprakları çıkarmak için ayrı bir ayrıştırıcım var.

 
mytarmailS #:

Ve eşitsizlikleri yaprak kuralları olarak hemen elde etmek için hangi kütüphaneyi kullanıyorsunuz?

[Silindi]  
Aleksey Vyazmikin #:

Evet, R'de de bu şekilde yapıyorum - ağaç yapısını kendi garip yöntemiyle kaydediyor. Sonra yaprakları çıkarmak için ayrı bir ayrıştırıcım var.

Bunun gibi bir şey, modeldeki maksimum öneme göre, bir sınıfa ait olma olasılığına göre ve kullanım sıklığına göre sıralayabilirsiniz.

Bugünlük bu kadar yeter.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Bunun gibi bir şey olabilir, modeldeki maksimum öneme göre, sınıf üyeliği olasılığına göre ve kullanım sıklığına göre sıralayabilirsiniz

Bugünlük bu kadar yeter.


Bu etkili!

Tahmin edicileri ana örneklemdeki sayılara mı kodluyorsunuz?

1...301830193020302130223023302430253026302730283029303030313032...3399
Yeni yorum