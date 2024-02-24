Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3025
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Mısırlıyla mı konuşuyorsun, benimle mi?
Bu konudaki faaliyetlerinizden oldukça memnun olduğumu belirtmek isterim.
Güzel - önemli olan başlamaktır! :)
Bağlam için MO, ticaret için mashka )))
Ticaret tamamen risk/kârla ilgilidir, akurasi ile ilgili değil... IMHO
a, MO sadece piyasa anlayışınızı, modelinizi tanımlamak için bir araçtır ...
Eğer bir model yoksa ve MO'nun yapay zeka olduğunu ve kendi başına olduğunu düşünüyorsanız, o zaman başınız uzun süre belada demektir....
Ticaret tamamen risk/kârla ilgilidir, akurasi ile değil... IMHO
a, MO sadece piyasa anlayışınızı ve modelinizi tanımlamak için bir araçtır....
Eğer bir model yoksa ve MO'nun yapay zeka olduğunu ve kendi kendine olduğunu düşünüyorsanız, o zaman başınız uzun süre belada demektir....
Sarı olan uyarlanabilir mi? Ortada, yatay.
Sarı olan uyarlanabilir mi? Ortadaki yatay olan.
Hayır, sadece normal bir tane.
Bu 100 yıl demek.
Hazır bir çözüm bulamadım, ağaç yapısını ayrıştırmam gerekiyor. Bu biraz daha uzun sürecektir.
Evet, benim için R'de de durum aynı - ağaç yapısını kendi garip yöntemiyle kaydediyor. Sonra yaprakları çıkarmak için ayrı bir ayrıştırıcım var.
Ve eşitsizlikleri yaprak kuralları olarak hemen elde etmek için hangi kütüphaneyi kullanıyorsunuz?
Evet, R'de de bu şekilde yapıyorum - ağaç yapısını kendi garip yöntemiyle kaydediyor. Sonra yaprakları çıkarmak için ayrı bir ayrıştırıcım var.
Bunun gibi bir şey, modeldeki maksimum öneme göre, bir sınıfa ait olma olasılığına göre ve kullanım sıklığına göre sıralayabilirsiniz.
Bugünlük bu kadar yeter.
Bunun gibi bir şey olabilir, modeldeki maksimum öneme göre, sınıf üyeliği olasılığına göre ve kullanım sıklığına göre sıralayabilirsiniz
Bugünlük bu kadar yeter.
Bu etkili!
Tahmin edicileri ana örneklemdeki sayılara mı kodluyorsunuz?