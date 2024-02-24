Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2867

Yeni yorum
 
GPT hiçbir şey çalıştırmayacak. Bir şeyi nasıl test edebilecek ve karşılaştırabilecek? Yoksa api'si aracılığıyla bir şeyler oluşturmak hala mümkün mü?
 
Evet Gpt3 güçlü bir yapay zeka oluşturmanın bir sonraki adımı.
Tabii ki, bilenler bunun sadece zekası olmayan devasa bir sınıflandırıcı olduğunun farkındadır, ancak konuşmayı mükemmel bir şekilde oluşturabilir...

Gözleri var - evrişimsel ağlar.
Konuşma orada - gpt3.
Geriye ne kalıyor?
İşitme.
Hareket.
Düşünme.

Yolculuğumuzun henüz başındayız ama büyüme katlanarak devam ediyor.

 
Aleksey Nikolayev #:
GPT hiçbir şey çalıştırmayacak. Bir şeyi nasıl test edebilecek ve karşılaştırabilecek? Ya da api'si aracılığıyla bir şeyler oluşturmak hala mümkün mü?

Konuyla ilgili eklentiler için kendi api'lerini yaparlarsa belki olabilir.

 

Merhaba!

İncil'de bir yapay zeka oluşturmak için bir fikir arıyorum.....

 
Alexander Ivanov #:

Merhaba!

İncil'de bir yapay zeka oluşturmak için bir fikir arıyorum.....

Eski Ahit mi Yeni Ahit mi?

 
Aleksey Nikolayev #:

Eski Ahit'te mi yoksa Yeni Ahit'te mi?

Burada bir şey var.

Başlangıçta, vizyonsuz kaos mu?

Ama Tanrı emretti.


 

Elbette bazı insanları yargılıyor ve diğerlerini övüyorsunuz...

ama bir yapay zeka yaratmak Tanrı yaratmaktır....

Tanrı'nın yaratığı olmalarına rağmen kim Tanrı'yı yazılım formunda yaratabilir???

Bir yaratık birisi tarafından yaratılır. Ama burada Tanrı ya da bir programcı tarafından yaratılmayı kastediyoruz.


"Grail" ya da AI ya da GNN'nin (derin sinir ağı) yaratılması, milyarlarca doları işaret edebilen ve kazanabilen "Tanrı "nın yaratılmasıdır.


Maxim'in internette bir "Tanrı" yaratabileceğini varsayalım??? Sanırım yaratamaz. Ve ben de yapamam. Ama deniyorum ve çok çalışıyorum.

[Silindi]  
Alexander Ivanov "Kase" ya da yapay zeka ya da GNN'nin (derin sinir ağı) yaratılması, milyarlarca doları işaret edebilecek ve kazanabilecek "Tanrı "nın yaratılmasıdır.


Maxim'in internette bir "Tanrı" yaratabileceğini mi varsayalım? Sanırım yaratamaz. Ve ben de yapamam. Ama deniyorum ve çok çalışıyorum.

Ne tür bir Tanrı yaratıyorsun? Brahman.
Örneğin, hiçbir şey yaratmazsanız, yine de Brahman'ı elde edersiniz. Bu bir kazan-kazan
 

Abartmayın!
Herhangi bir yapay zeka, hızlı erişimi olan ve bir grup veriyi tek bir hücrede birleştiren, yani genelleme yapan (örneğin bir ağaçtaki yaprak) bir veri tabanıdır.

Kendi kendine öğrenen sistemler bile veri tabanıdır, ancak bir öğretmen yerine öğrenme ortamıyla etkileşimi modeller ve ortamın tepkisini bir öğretmen olarak alırlar. Ve sonra aynı veritabanıdır.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Hangi tanrıyı yaratıyorsun? Ben Brahman'ım
Örneğin, hiçbir şey yaratmazsanız, yine de Brahman'ı elde edersiniz. Bu bir kazan-kazan.

tüccarlar için bir "tanrı" yaratırsınız. ama siz kendiniz Tanrı'nın bir yaratığısınız.

Tanrı'yı aştınız mı?

Henüz geçemedim. Bence ulaşılamaz.

1...286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874...3399
Yeni yorum