Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2867
GPT hiçbir şey çalıştırmayacak. Bir şeyi nasıl test edebilecek ve karşılaştırabilecek? Ya da api'si aracılığıyla bir şeyler oluşturmak hala mümkün mü?
Konuyla ilgili eklentiler için kendi api'lerini yaparlarsa belki olabilir.
Merhaba!
İncil'de bir yapay zeka oluşturmak için bir fikir arıyorum.....
Eski Ahit mi Yeni Ahit mi?
Eski Ahit'te mi yoksa Yeni Ahit'te mi?
Burada bir şey var.
Başlangıçta, vizyonsuz kaos mu?
Ama Tanrı emretti.
Elbette bazı insanları yargılıyor ve diğerlerini övüyorsunuz...
ama bir yapay zeka yaratmak Tanrı yaratmaktır....
Tanrı'nın yaratığı olmalarına rağmen kim Tanrı'yı yazılım formunda yaratabilir???
Bir yaratık birisi tarafından yaratılır. Ama burada Tanrı ya da bir programcı tarafından yaratılmayı kastediyoruz.
"Grail" ya da AI ya da GNN'nin (derin sinir ağı) yaratılması, milyarlarca doları işaret edebilen ve kazanabilen "Tanrı "nın yaratılmasıdır.
Maxim'in internette bir "Tanrı" yaratabileceğini varsayalım??? Sanırım yaratamaz. Ve ben de yapamam. Ama deniyorum ve çok çalışıyorum.
Abartmayın!
Herhangi bir yapay zeka, hızlı erişimi olan ve bir grup veriyi tek bir hücrede birleştiren, yani genelleme yapan (örneğin bir ağaçtaki yaprak) bir veri tabanıdır.
Kendi kendine öğrenen sistemler bile veri tabanıdır, ancak bir öğretmen yerine öğrenme ortamıyla etkileşimi modeller ve ortamın tepkisini bir öğretmen olarak alırlar. Ve sonra aynı veritabanıdır.
Hangi tanrıyı yaratıyorsun? Ben Brahman'ım
tüccarlar için bir "tanrı" yaratırsınız. ama siz kendiniz Tanrı'nın bir yaratığısınız.
Tanrı'yı aştınız mı?
Henüz geçemedim. Bence ulaşılamaz.