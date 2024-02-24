Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2862

Orada bir api var
 
Forumda kendi ChatGPT analoglarımız var - kasenin gerçekliği hakkındaki başlıkta eğleniyorlar ve hatta kodlar gönderiyorlar)
Aleksey Nikolayev kasenin gerçekliğiyle ilgili başlıkta, eğleniyorlar ve hatta kod gönderiyorlar).
Elçiler akşam maaşları ile konyak içerek çalışıyorlar.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Aşırı antrenmanın nasıl azaltılacağı konusu neden ele alınmadı?

Bu yüzden karar verildi - optimize edilecek parametre sayısı minimum olmalıdır - bu amaçla NS'yi algoritmadan çıkarmak gerekir.

Anlamak hakkında. Bazı verilerin fiyatı neden etkilemesi gerektiğini anlamıyorsam + ağda bu konuda hiçbir bilgi yoksa, büyük olasılıkla Caroline diğer katılımcılar da bunun farkında değildir. Buna göre, bunlara ihtiyaç yoktur - ticarette kimse bunları dikkate almaz.

Maxim Dmitrievsky #:

Peki, GPT'ye soralım


 
Aleksey Nikolayev kasenin gerçekliği hakkındaki konuya kodlar gönderen bazı insanlar var).

herhangi bir abartılı karmaşa birkaç satır kodla temsil edilebilir, en fazla 10.

Ancak, göz atmadım ve kendim buldum.

 
Andrey Miguzov #:

Bu yüzden karar verildi - optimize edilen parametrelerin sayısı minimum olmalıdır - bu amaçla NS'yi algoritmadan çıkarmalıyız.

Diyelim ki kârlı işlemlerin %55'ini sağlayan temel bir fikriniz var, ancak finansal açıdan bu yaklaşık sıfıra denk geliyor. Ve burada karlı işlemlerin sayısını artırmak istiyorsunuz - eylemleriniz nelerdir?

Andrey Miguzov #:

Anlamak hakkında. Bazı verilerin fiyatı neden etkilemesi gerektiğini anlamıyorsam + ağda bu konuda hiçbir bilgi yoksa, büyük olasılıkla Caroline diğer katılımcılar da bunun farkında değildir. Buna göre, bunlara ihtiyaç yoktur - ticarette kimse bunları dikkate almaz.

Ve eğer başkalarının ticarette dikkate aldığı türevleri bulduysanız?

Genel olarak kimin neyi dikkate aldığı o kadar çeşitli ki.... neyi hesaba katmadıklarını bulmak benim için daha zor. Osilatörleri öngörücü olarak aldınız ve orada bir model buldunuz - birçok insan bunları kullanıyor - bu hemen güvenilir bir model mi?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Diyelim ki size kârlı anlaşmaların %55'ini sağlayan temel bir fikriniz var, ancak finansal açıdan yaklaşık sıfır çıkıyor. Ve burada karlı anlaşmaların sayısını artırmak istiyorsunuz - eylemleriniz nelerdir?

İşte attığım gerçek adımlar - dışarı atılmış. Ve prostotrader'ın komşu bölümde yazdığı gibi, spot karşısında vadeli işlem yapan bir Uzman Danışman yazmak için oturdum. Geçen hafta bitirdim - MT5 içinde başka bir şey geliştiremiyorum. Yazma ve ticaret sürecinde birçok fikir doğdu . Şimdi onlarla yakından ilgileniyorum. Ancak her şey piyasadan bağımsız. Yönlü ticarete dönmeyi planlamıyorum.

Dikkat çekmeye değer bir şey elde eder etmez, sonuçları kesinlikle rapor edeceğim. Ama benim hızımla bu yakın zamanda olmayacak....

 
Andrey Miguzov #:

İşte attığım gerçek adımlar - onu attım. Ve prostotrader'ın komşu bölümde yazdığı gibi, spot karşısında vadeli işlem yapan bir Uzman Danışman yazmak için oturdum. Geçen hafta bitirdim - MT5 içinde başka bir şey geliştiremiyorum. Yazma ve ticaret sürecinde birçok fikir doğdu . Şimdi onlarla yakından ilgileniyorum. Ancak her şey piyasadan bağımsız. Yönlendirilmiş ticarete dönmeyi planlamıyorum.

Dikkate değer bir şey elde eder etmez, sonuçları kesinlikle bildireceğim. Ama benim hızımla bu yakın zamanda olmayacak....

Yönlü ticaretten vazgeçtiğinizi söylemeliydiniz.

Brokeriniz MT5'te EBS veriyor mu? Peki ya CS? Depoyu dolar olarak tutmak yasak değil mi? Yapay kaldıraçta bir nokta var, değil mi?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Brokeriniz MT5'te EBS veriyor mu? Peki ya CS, dolar cinsinden depo tutmayı yasakladıklarını sanıyordum? Mesele yapay kaldıraç, değil mi?

Fi-am, EBS veriyor.



Çoğunlukla ruble CS'm var. Forex'ten sonra kaldıraçla orada her şey insancıl değildir - kullanmamak daha iyidir.

Tüm nüanslara cevap vermeyeceğim - orada gerçekten çok fazla var. Bir şube var, orada her şey ayrıntılı olarak anlatılıyor.

Toplam için giriş eşiği forex'ten çok daha yüksektir. Ve bu strateji pek bir pazarlık değil - daha ziyade bir banka mevduatına alternatif + borsada işlem yapma konusunda paha biçilmez bir deneyim kazanmak için iyi bir fırsat. Ancak hata yapmazsanız düşüş olmaz :)

 
mytarmailS #:
Piyasa katılımcılarının eylemlerini simüle etmek için bir fikrim var...

Belirli bir süre boyunca kâr getiren ve birbiriyle ilişkili olmayan binlerce strateji oluştursak nasıl olur?

Böylece stratejiler aracılığıyla piyasanın bir tür kalabalık görünümünü elde edebilirsiniz.

Büyük sayılar kanununa göre bu istatistiklere güvenilebilir....


En ilginç şey muhtemelen çoğu stratejinin bir giriş sinyali verdiği anlardır.

Bu mantık uymuyor:

1) Spekülatif olmayan büyük oyuncuların etkisi. Bu öncelikle devletler ve hükümetler arası kuruluşlardır.

2) Beklenmedik haberlerin etkisi.

3) Devletler beklenmedik haberlere beklenmedik bir şekilde tepki verdiğinde ilk noktaların kombinasyonu.

