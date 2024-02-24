Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2871
Bunun sadece açık pozisyonların alım ve satıma oranının bir yüzdesi olduğunu yazıyorlar.
Pozisyonlar hakkında bilginiz var, ancak şekilde son açılan siparişlerle ilgili. MT4 veya MT5 anlamında emirler? Tüm pozisyonlar mı yoksa son değişiklikler mi dikkate alınıyor?
İşte dünün ve dünden önceki günün bir resmi, resim hem dün hem de bugün fiyat artışına neden olabilecek birikimleri gösteriyor.
Pozisyonlardan bahsediyorsunuz, ancak şekil son açılan emirleri gösteriyor. MT4 veya MT5 anlamında emirler mi? Tüm pozisyonlar mı yoksa son değişiklikler mi dikkate alınıyor?
Öyle demeyeceğim, ancak sitenin emirleri değil pozisyonları kastettiğinden eminim (sadece bu şekilde yazmışlar).
Yaptırım DC'lerde nadir değildir ve bir şablona göre sayarlar, bunlar her zaman olmasa da çoğu durumda aynıdır.
Kalabalığın düşük fiyata satılmasını sağlayan şeyin ne olduğunu merak ediyorum (ilk 2 parsel). Ucuz olduğunda satın almanız mantıksız görünüyor. Korkarım ki bu grafikler kalabalığı baştan çıkarmak için özel olarak çizilmiyor, böylece insanlar şu ilkeye göre hareket ediyor: herkes satıyor - ben de satacağım.
Bilmiyorum, daha büyük bir zaman dilimine girmek mümkün, centiment'in TF ile bir bağlantısı yok, aynı anda tüm TF'lerin tüccarlarına bakıyor.
Bilmiyorum, belki de bu bir yanılsama ama yaptırım piyasayı daha iyi hissetmeme yardımcı oluyor.
Örneğin, şu anda işlem yapıyorum.
1) satıldı
2) eklenen bir stop var (fiyatı tahmin etmedi)
Pozisyonumu değiştirdim.
kısa pozisyonu kapattım
3) satın aldı, stop aldı ( fiyatı tahmin edemedi)
4) tekrar satın aldım
Küçük stoplarla oldukça iyi bir işlem olduğunu düşünüyorum.
Şimdi 500 sayfa boyunca RSI tartışacağız :) Günün MO'sunu tartışmak için ne zaman ilginç bir rakip olacak? Favori tekrar kemer altına itildi
Yakında GPT hepimizi çöplüğe gönderecek) En azından son kez yeterince kabartmama izin verin).
Göstergenin ne kadar ve ne kadar hızlı değiştiğine bakılırsa, birikmiş tüm pozisyonların muhasebeleştirilmesi değil, belirli bir dönemdeki değişiklikleri söz konusudur.
Bilmiyorum, daha büyük bir zaman dilimine girmek mümkün, ancak duyarlılığın TF ile hiçbir bağlantısı yok, aynı anda tüm TF'lerin tüccarlarına bakıyor
Genel olarak, bu grafik M1'e tepki veriyor gibi görünüyor, fiyatın her hapşırması hemen duyarlılığa gidiyor.
Fiyat M1'de olsaydı, o zaman daha büyük TF'de daha da fazlaydı - ve çok sayıda hesap satışa çıktı. Büyük TF'de bunun için bir neden yok. Bu grafiğe inanmıyorum. Ucuza satmak aptalca. Birini satmaya ikna etmek için manipülasyon. Kimse bunu kendi başına düşünemez ama kalabalığı takip edebilir.
Dördüncüsünü göreceğiz, bu beni hiç etkilemedi. Yenisinde 170 milyar parametre olacak. Bunda 170 milyon var, bu bir şey değil.
.