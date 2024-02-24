Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3137
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
...
araba kendini korur.
Hmm, ilginç.
alıntı da yukarıda verdiğim formüle görebilgisayarın işidir , eğer varsa.
....
Soru - bu makine kazanmayı öğretmeye hazır mı?
Muhtemelen hayır.
))))
Hayır, ben hala üye derecelendirmesinin harika olacağını düşünüyorum.Birkaç kez aptalları süpürgelik tahtasına çıkarırlardı ve bu da işin sonu olurdu.
O zaman ticaret kozulasının ne anlamı var? Girdiler için asla nedenlerimiz olmayacak. Korkarım ilişkilendirmeler de olmayacak.
Ve sütun karıştırma permütasyondaydı.
Kâse kodu teklif ettim mi?
Pratik, boşboğazları bilgili olanlardan ayırır.
İstediğinizi söyleyebilirsiniz, burada her şeyi basit olan bir sürü insan var, ama doğru bir soru sorun ve her şeyin tadı güzel olsun.
Ne hakkında konuştuğumuz açık mı?
Burada A,B,C enstrümanlardır.
Neredeyse aynı şey:
Önce beyninizi çalıştırın!
Size defalarca ve her seferinde bir ipucu çizildi, sözüm ona kimsenin anlamayacağı bir ipucu
İnsan beyniyle dalga geçiyorlar.
Acıtmıyor, değil mi?
Hadi, bakalım bu maskaralığı kim çözebilecek.
O zaman bir sonuca varırız.
Yanıt:
))))
Hayır, bence katılımcıların bir sıralaması harika olurdu.
muhtemelen bir çeşit osilatördür.
Aslında ne yaptığınıza siz karar verin))))
Momentum osilatörü
oh harika! teşekkürler! şimdi anlıyorum) sadece her seferinde yeniden eğitilmesi mi gerekiyor? aksi takdirde yeni veriler için bileşenleri tanıyamazsınız?
oh harika! teşekkürler! şimdi anlıyorum) sadece her seferinde yeniden eğitilmesi mi gerekiyor? aksi takdirde yeni veriler için bileşenleri tanıyamaz mı?
Umap kullanın, t-sne değil.
umap'ın bir tahmin edicisi vardır.
Ancak yeni veriler eski verilerin aralığının ötesine geçerse, algoritma doğru çalışmayacaktır, bu durumda normal PCA kullanmak daha iyidir.
Bunların hepsi normalleştirme yapılmamış verilerden bahsediyorsak geçerlidir.
Yani neden bahsettiğimizi biliyor muyuz?
burada A,B,C enstrümanlardır
Burada sapkınlık ve ayrıca konu dışı sapkınlık yazmayı bırakın.
Konunun rakip üyeleri bile zaten tek bir sesle yankılanıyor.
Sanırım özellikler ve hedefler arasında nedensel bir ilişki olup olmadığını göstermesi gerekiyor. Önerilen yaklaşımları, denemeleri seviyorum. Alışılmış öğrenmeden farklı.
Peki o zaman kozula'nın ticaret için anlamı nedir? Girişte asla nedenlerimiz olmayacak. Korkarım hiçbir zaman ilişkilendirmelerimiz de olmayacak.
Ve sütun karıştırma da permütasyondaydı.
Bunun sizin cahuel'inizle ne ilgisi var?
Cajuel'inizin farkında olmadan, 10 yıldır nedenselliği hesaplıyorum, niceliksel olarak tahmin ediyorum, tahmin edicileri pencere hareket ettiğinde bu ilişkinin dalgalanmasının varyansına göre filtreliyorum. Ve bu konu hakkında yüzlerce yazı yazdım.
Senin kandırmanın bununla ne ilgisi var?
Cajuel'inizin farkında olmamakla birlikte, 10 yıldır nedensel ilişkiyi hesaplıyor ve niceliksel olarak değerlendiriyorum, tahmincileri pencere hareket ettiğinde bu ilişkinin dalgalanmasının varyansına göre filtreliyorum. Ve bu konu hakkında yüzlerce yazı yazdım.
Ne kadar zamanın kaldı? )Zaman serileriyle ilgili yeterli miktarda öznitelik ve test cihazında kar gösteren herhangi bir etiket alabilir ve bunlardan sağlam bir model oluşturabilir misiniz?
Özelliğin nereden geldiğinin ve neden ihtiyaç duyulduğunun net olmadığı diğer alanlarda iş daha da zorlaşıyor. Büyük tarihlerde filtrelenmesi çok zor olan tonlarca çöp var. Ve sonuç olarak tonlarca yanlış korelasyon.
BP ve türevlerini ele alırsak, görevimiz buna kıyasla daha da ilkel görünüyor. Çünkü tüm işaretler onunla ilgilidir.
Ancak yine de etiketleri özelliklerle eşleştirmek için algoritma ve mantıkla uğraşmak zorundayız. Birçok mantık olabilir. Yani siz kendinizinkini yapın, biz de bizimkini yapalım.
Kozul'u neden sevdiğimi zaten yazmıştım, çünkü düşünerek kendim ulaştım. Ve o da benim fikrime organik olarak uydu.