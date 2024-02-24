Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2860
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gpt kopyalandı mı? Doğru mu anladım?
.
Orada durum biraz farklı. Cevap, verilen dar konuyla (belirli bir Japon dövüş sanatı) ilgili metinlerle tarz olarak hiç örtüşmüyordu, ancak daha geniş bir konu (spor eğitimi) çerçevesinde bakarsanız oldukça uygundur. Yani, kavramların genelleştirilmesi ve daha geniş bir çevreye aktarılması söz konusudur, bu da daha belirsiz bir cevaba izin verir. Bazı düşünce taklitleri hala mevcut, bu yüzden bunu google'dan bir sonraki adım olarak görüyorum, ancak kullanışlılık açısından bir adım olması gerekmiyor).
Cevap sadece 1'dir - algoritmaya göre en iyisi. Yani, sadece doğrulanmış bilgileri kullanmalı, interneti değil. Ve herkesin düzenleyebileceği wikipedia'yı bile kullanmamalıdır. Görünüşe göre sadece ders kitapları (farklı olanlar da var), teknik belgeler ve kod yazma varyantı için kod örnekleri.
Sadece 1 cevap olmasının eksi yanı, alternatiflerin olmamasıdır. Google'da her zaman başka bir varyant bulabilir veya göreviniz için en iyisini derleyebilirsiniz.
Nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyor. Size göstermek için bir yerlerden bilgi alması gerekiyor. Ohm Kanunu'nu icat etmeyecek, değil mi? Sadece bir ders kitabından gösterecek. Belki de orijinal olması için metni eşsiz kılacak.
.
Konuşmaya bakılırsa, GPT'yi aradığında internetteki en makul cevabı aramaya başladığını düşündüğünüzü düşünmekte haksız mıyım?
Nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyor. Size göstermek için bir yerden bilgi alması gerekiyor.
Sadece tek bir cevap vardır, algoritmanın en iyi olduğunu düşündüğü cevap. Bu yüzden sadece doğrulanmış bilgileri kullanmalı, interneti değil. Ve herkesin düzenleyebileceği wikipedia bile kullanılmamalıdır. Görünüşe göre sadece ders kitapları (farklı olanlar da var), teknik belgeler ve kod yazma varyantı için kod örnekleri.
Sadece 1 cevap olmasının eksi yanı alternatiflerin olmamasıdır. Google'da her zaman başka bir varyant bulabilir veya göreviniz için en iyisini derleyebilirsiniz.
Bir cevap, cevapların bir listesini de içerebilir. Yine cevap, konuyla ilgili kısa bir referans ve aynı google tarafından yapılan arama sonucuna bir bağlantı içerebilir. Hiçbir şey botun google için sadece akıllı bir arayüz olmasını engellemez. Her durumda, potansiyel esneklik arama motorlarınınkinden çok daha yüksektir. Bu şeyin kesin olarak faydalı olacağını söyleyemem, ancak smm kullanıcılarının hayatı çok daha karmaşık hale gelebilir).
Burada şöyle diyecek biriyle tanışmayı çok isterim - MO sayesinde ticarette bok gibi para kazandım ve sen sadece bir eziksin.... Tercihen komisyoncunun raporunun bir ekran görüntüsü ve +% 1000'in altında bir grafikle.
Ama şu ana kadar hiçbirini görmedim.
Bir tane görsem inanırım, büyük olasılıkla :)
İlk 30 günlük gerçek piyasa testi. Sinir ağı pozisyonları açar ve kapatır. Kaldıraçsız depozitoya +% 10. Günde 2-3 işlem.
İyi veya kötü değerlendirmeye gerek yok, bugün sahip olduklarımı gösteriyorum.
İnternetten gelen bilgilere güvenmezdim, belgeler hakkında yazdım ....
Bunu kendisinin bulduğunu sanmıyorum. Büyük olasılıkla internette bir yerden kopyaladı. Github'dan, StackOwerflow'dan ya da başka bir yerden. Yani arama motoru.
Google da zor zamanlar geçirecek. Yapay zeka tarafından oluşturulmuş makaleler içeren sitelerin çoğalması kaçınılmaz. Spam teklifler zaten geliyor.... Dolu siteler yükselmeye başlayacak, iyi siteler düşecek. Ve bu tür sayfalara ulaştığımızda kullanıcılar olarak bizim için daha zor olacak.
Kullanıcılar ayrıca içerik aramak ve filtrelemek için daha akıllı araçlar kullanmak zorunda kalacaklar. Ve eğer düşündüğünüz gibi çok çeşitli referans kitaplarına ve ders kitaplarına bağlanacaklarsa, bu oldukça iyi olacak.
Nasıl çözülür "1 saat içinde çok fazla istek. Daha sonra tekrar deneyin. "konut vpn ile?
VPN kullanıyorsanız, birçok ülke açık chatgpt olmadığından, birçok kişi giriş yapmak için VPN kullanır, VPN IP'niz veri merkezi IP'si ise kolayca tanımlanır, bu nedenle "1 saat içinde çok fazla istek. Daha sonra tekrar deneyin." gösterecektir, eğer konut ip'si kullanıyorsanız, o zaman geri yüklenecek ve birden çok kez kullanılabilecektir.
bana kümeleme sonucunun ekran görüntüsünü göster bitcoin fiyatları 1 yıllık dönem
Üzgünüm, ancak görüntüler veya gerçek zamanlı veriler gibi herhangi bir harici kaynağa erişimim yok. Ancak, kümeleme ve bitcoin fiyatlarını analiz etmek için nasıl kullanılabileceği hakkında bazı bilgiler sağlayabilirim.
Kümeleme, veri analizinde bir dizi veri noktasını benzerliklerine göre kümeler halinde gruplandırmayı içeren bir tekniktir. Bitcoin fiyatları bağlamında kümeleme, bir yıl gibi belirli bir süre boyunca verilerdeki kalıpları veya eğilimleri belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, bir kümeleme algoritması, bitcoin fiyatının hızlı büyüme veya düşüş dönemleri gibi benzer davranışlar sergilediği gün veya hafta kümelerini belirleyebilir.
Bitcoin fiyat verilerinde kümeleme yapmak için, belirli bir süre boyunca günlük veya saatlik fiyatları içeren bir veri kümesine ve verileri işlemek için bir kümeleme algoritmasına ihtiyacınız olacaktır. Her biri kendi güçlü yönleri ve sınırlamaları olan birçok farklı kümeleme algoritması mevcuttur. Yaygın olarak kullanılan kümeleme algoritmaları arasında k-ortalamalar, hiyerarşik kümeleme ve yoğunluk tabanlı kümeleme yer alır.
Veriler kümeleme algoritması tarafından işlendikten sonra, verilerdeki kalıpları ve eğilimleri belirlemeye yardımcı olmak için sonuçları görselleştirebilirsiniz. Bu, dağılım grafikleri, çizgi grafikleri veya ısı haritaları gibi çeşitli yöntemlerle yapılabilir.
Umarım bu bilgiler yardımcı olur! Başka sorularınız olursa bana bildirin.
Gerçek piyasa ile testin ilk 30 günü. Sinir ağı pozisyonları açar ve kapatır. Kaldıraçsız depozito için +% 10. Günde 2-3 işlem.
İyi veya kötü değerlendirmeye gerek yok, bugün sahip olduklarımı gösteriyorum.
Değerlendirme yapmayacağım - sadece böyle bir grafiğe sahip olmadığımı söyleyeceğim :)
Mart sonundan bu yana zaman ağırlıklı ortalama varlıklarda +%10 sonucum var. Doğru, pratikte düşüşler olmadan. Ancak bunun MO ile hiçbir ilgisi yok.
Gelişimde başarı! Paylaşım için saygılar. Yani Mars'ta hayat var, ben sadece iyi damlamıyordum.