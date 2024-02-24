Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2866
Sanırım burada bir muhakeme hatası var.
Eurodolar'da 200 bin tüccar varsa ...
200 bin yatırımcının ne yaptığını anlamak için kaç yatırımcıyı izlemem gerekiyor?
Bence 10 bin yeterli olacaktır, 10 binin ne yaptığını bilerek 200 binin ne yaptığını anlayabiliriz, büyük sayılar kanunu, aynı dağılımdan geliyorlar,
ve bu 10k'nın piyasayı etkileyip etkilemediği, piyasaya getirip getirmediği önemli değil, asıl önemli olan piyasa hakkında ne düşündükleri, çünkü herkes aynı kitapları okuyor, aynı trend çizgilerini çiziyor, göstergeler, haberler, vb....
Yeni bir aşıda olduğu gibi, yan etkileri kontrol etmek için tüm gezegeni aşılamanıza gerek yoktur, en fazla on binlerce denekten oluşan temsili bir örneklem yeterlidir.
Bizde
Her biri binlerce müşteriye sahip 9 DC, 9 DC * binlerce yeterli değil mi?
İşe yarayacaktır, ancak yalnızca örneklemde önyargı yoksa. Maxim ve benim de söylediğimiz gibi, DC'lerden gelen her türlü bilgi eleştirel olarak ele alınmalıdır.
Spekülasyonlarımda delta olarak algıladığım şeyi ayrıntılı olarak açıklamaya çalışacağım.
1) Delta sadece piyasada yapılan tüm anlaşmalar için dikkate alınmalıdır. Niyetlere göre (örneğin sınırlayıcılar tarafından) sayılması yanlış ve imkansızdır.
2) Resmi olarak, böyle bir delta her zaman sıfıra eşittir, çünkü her işlemde aynı hacme sahip tam olarak iki taraf vardır.
3) Ancak piyasa katılımcılarının eşit olmayan (piyasa düzenleyicilerine göre) iki tarafa bölündüğü varsayılmaktadır. Bunlara spekülatörler ve MM (piyasa yapıcılar) diyelim. Her birinin toplamda sıfıra eşit olan kendi deltası vardır. Bu iki deltadan hangisinin dikkate alınacağı önemli değildir, çünkü sadece işaret bakımından farklılık gösterirler. Spekülatörlerin deltası olsun.
4) MM ve piyasa yapıcı arasındaki iddia edilen gizli anlaşma nedeniyle, fiyatın bu deltanın tersine MM lehine hareket etme olasılığı daha yüksektir.
Benim bu deltam ile DC tarafından çizilen delta arasındaki ilişkinin ne olduğu bana pek açık gelmiyor. Neredeyse hiç olmadığı ve reklam amaçlı olarak fiyata dayalı bir şey çizdikleri varsayılabilir. Herhangi bir ek bilgi vermediği için onlar için bir risk yok.
Ancak, büyük olasılıkla, gerçek bu konuda yapabileceğimiz olası varsayımlardan çok daha karmaşıktır.
Merak etme, çoktan yaptım.
1) delta, sitedeki grafikten alış ve satış arasındaki farktır, hepsi bu! Bu konsepte başka bir şey koymadım.
Başka bir delta ve başka bir veri icat ederseniz, elbette birincisi ikincisiyle uyumlu olmayacaktır.
Benim deltamı kendi "efsanevi" deltanızla değiştirmeyin, bu hatalara yol açar... özdeşlik yasasının ihlali.
2) Sıfıra eşit olan ve örneğin limitlerle sayılabilen "efsanevi deltanız ve özellikleri" hakkında daha fazla akıl yürütme, benim deltamla nasıl sayıldığı ve neyin sayıldığı açık olsa da.... özdeşlik yasasının ihlali sonucunda yanlış akıl yürütme elde ederiz.
3) Yine yasanın ihlali sonucunda "efsanevi delta" hakkında akıl yürütme ...
4) Şey, sanırım...
Benim bu deltam ile DC tarafından çizilen delta arasındaki bağlantının ne olduğu benim için pek açık değil.
Neden "kendi" deltanızı icat etmeli ve konuşmaya dahil olan delta ile bir bağlantı aramalısınız?
Ehhh, bu konuşmadan yorulmaya başladım...
Bu konuşmadan sıkılmaya başladım.
ve neredeyse hiç kimse bu konuşmayı desteklemeyecek.
Daha önce de böyle oldu ve yine böyle olacak.
Bunu aşmak zorundayız.
Ve neden "sizin" deltanızı uydurup konuşmaya dahil olan delta ile bir bağlantı arıyorsunuz?
IMHO, aracılık merkezinden gelen delta hiçbir şey vermediği için anlamsızdır. Oluşturulma şekli ne olursa olsun, fiyat için öncü bir gösterge değildir.
Benim soyut deltam ve buna verilen fiyat tepkisi, aslında MM çalışmasının sonucunun (kendim için) en basit temsilidir. MM konusu çok önemli, karmaşık ve kamuya açık olmayan bir konudur. Kısmen kripto para birimlerinde (bilginin çok daha fazla sızdırıldığı) örgütlenme biçimine benzetilerek değerlendirilebilir. Ayrıca forexte (gerçek forex, bizim perakende değil) gizli anlaşmalarla ilgili bazı davalar olduğunda ilginç bir şeyin ortaya çıktığını hatırlıyorum.
Mutlak haklılığım ve konuşmanın devamı konusunda ısrarcı değilim.
IMHO, DC'lerden gelen delta hiçbir şey vermediği için anlamsızdır. Oluşturulma şekli ne olursa olsun, fiyat için öncü bir gösterge değildir.
Benim soyut deltam ve buna verdiğim fiyat tepkisi aslında MM çalışmasının sonucunun (kendim için) en basit temsilidir. MM konusu çok önemli, karmaşık ve kamuya açık olmayan bir konudur. Kısmen kripto para birimlerinde (bilginin çok daha fazla sızdırıldığı) örgütlenme biçimine benzetilerek değerlendirilebilir. Ayrıca forexte (gerçek forex, bizim perakende değil) gizli anlaşmalarla ilgili bazı davalar olduğunda ilginç bir şeyin ortaya çıktığını hatırlıyorum.
Mutlak haklılığım ve konuşmanın devamı konusunda ısrarcı değilim.
Sanırım burada duracağız.
Komşu bir başlıkta, bir kız elektronik bir Kahin ile bir iletişim oturumu düzenledi. Kolektif akıl, Metaquotes'tan serbestçe temin edilebilen tüm hindi ve danışmanları beslemeyi önerdi.
Fikir olarak, bunlar üzerinde entelektüel bir veritabanı gibi bir şey ortaya çıkmalıdır. Bunları belirli parametrelere göre seçerek, grup gibi bir şey haline getirmeli ve bu grupların kolektif davranışlarına dayanarak AMO'ya ticaret yapmayı öğretmelidir.
Evet. Fikrinizi okudum ve tesadüfen çakıştı)))))