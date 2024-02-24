Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2863
Bu mantığa uymuyor:
1) Spekülatif olmayan büyük oyuncuların etkisi. Bunlar her şeyden önce devletler ve devletlerarası örgütlerdir.
2) Beklenmedik haberlerin etkisi.
3) Devletler beklenmedik bir habere beklenmedik bir şekilde tepki verdiğinde, ilk noktaların kombinasyonu.
1,2,3 noktalarının fiyat üzerinde çok az etkisi olduğu ve katılımcıların yeni açılan pozisyonlarını güçlü bir şekilde etkilediği ve durumlarının ve cüzdan boyutlarının önemli olmadığı yönünde bir görüş var.
İşte müşterilerinin pozisyonlarını yayınlayan 9 forex brokerinin (birlikte) alıcılarının / satıcılarınındeltası.
korelasyonu değerlendirin...
Buradan, katılımcıların pozisyonlarının belirleyici bir değere sahip olduğu sonucuna varıyorum.
Peki katılımcıların eylemleri nasıl tahmin edilir? Peki, ticaretlerini modelleme seçeneği olarak, ama ticaret nasıl modellenir? Herkesi modelleyemeyiz, herkesin stratejisini bilmiyoruz, ancak tüm stratejilerin ortak bir özelliğe sahip olduğundan eminiz - geçmiş verilerde bugüne kadar büyüyen sermaye eğrisi.
Binlerce stratejiyi sermaye büyümesi ile modelleyerek, tüm katılımcıları büyük sayılar yasasına (teoride) yaklaştıracağız.
Model üzerinden bir ilk taslak hazırladım (yapacağım şey bu değil, sadece bir deneme çalışması)
200 TC alıcısı, üst fiyat ve alt alıcılar gibi farklı büyüme alanlarında yaklaşık 200 model eğitildi.
grafikten görebilirsiniz - birçok model büyüme-alım dediğinde, fiyat düşer, forex ile yukarıdaki resimde olduğu gibi aynı korelasyon mevcuttur.
Fiyata mümkün olduğunca çabuk tepki veren her şey, ne kadar gerçekleşmiş olursa olsun, o anki bir durumdur.
Anlamıyorum, ne anlamı var ki?
Bu çok iyi.
1,2,3 noktalarının fiyat üzerinde çok az etkisi olduğu ve katılımcıların yeni açılan pozisyonlarını güçlü bir şekilde etkilediği ve statülerinin ve cüzdanın büyüklüğünün önemli olmadığı yönünde bir görüş vardır.
İşte müşterilerinin pozisyonlarını yayınlayan 9 forex brokerinin (birlikte) alıcılarının / satıcılarınındeltası.
korelasyonu değerlendirmek...
Korelasyonun büyük olasılıkla tüccarların fiyatı takip etmesiyle ilgili olduğu yönündeki silinmiş mesajımı tekrarlayacağım. Yani, fiyat birincil ve delta ikincildir.
korelasyon muhtemelen tüccarların fiyatı takip etmesiyle ilgilidir. Yani, fiyat birincil ve delta ikincildir.
Oppa....
Bu bir şey ifade ediyor mu?
Neden büyük olasılıkla?
Bazıları trende karşıdır, ancak görünüşe göre çoğu trendin dostunuz olduğuna inanmaktadır.
Oyun modellerimde her zaman iki aksiyomdan hareket ettim: (1) fiyatın azınlık tarafından seçilen yönde hareket etme olasılığı daha yüksektir, (2) yönü tahmin etmeyenler arasında, tahmin edenlerin daha büyük bir oranı fikirlerini değiştirir. İlk aksiyom piyasanın adaletsizliğinden, ikinci aksiyom ise kalabalığın ortalama davranışından bahseder. Bu aksiyomlar göz ardı edilemeyecek kadar açık görünmektedir.
Tam bir piyasa modeli için bu aksiyomlar elbette eksiktir, çünkü haberleri ve ulusların davranışlarını hesaba katmazlar.
Neden büyük olasılıkla?
Kalabalığın trende karşı işlem yapmak istediğini sanmıyorum. Fiyat ne kadar düşük olursa, daha fazla insan daha pahalıya satmak için satın almak ister ve fiyat ne kadar yüksek olursa, o kadar fazla insan satmak ister. Bu, piyasa ticaretinin temelidir. Bu yüzden fiyatla ilişkilidir.
Devletler fiyatı başka nedenlerle hareket ettirir ve hatta diğer hedeflere (enflasyon, sosyal, politik) ulaşmak için bilinçli olarak geçici kayıplar verebilir.
Haberler ayrı bir hikaye.
Balinalar kalabalığı büyük hareketlerle boşayabilir.
Borsalar, DC'ler ve balinalara bilgi sızdıran içerdekiler, müşteri duraklarının daha büyük olduğu fiyatı hareket ettirebilir.
Hamster kalabalığı her zaman kaybeder, sadece birkaçı başarılı olur.