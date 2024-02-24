Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2870
Bu ücretsiz sürümde, eğlence için bir sohbet botu olan Alice veya Siri'den biraz daha iyidir.
Rusça kafiye yapamıyor
Bu yüzden doğrudan bilinen bir forex aracılık merkezinin web terminalinden spared yaptım, sadece ilgi için, bu arada bu aracılık merkezi daha önce attığım sitede değil.
Anlaşıldığı üzere, stoklarını her +- 5 dakikada bir güncelliyorlar, bu diğer DC'lere kıyasla "sık sık", ancak kullanımı yavaş....
belki birileri görmek ister
Harika, neredeyse ters RSI gibi.
Sıkı çalışmaya devam edin
9'luk bir fiyat dalgalanmasının %350'lik bir centimento dalgalanmasına karşılık gelmesi endişe vericidir. Fiyat ne kadar trend olursa, korelasyonun o kadar az ifade edilmesi dikkat çekicidir.
Bu göstergenin hesaplanmasına ilişkin algoritmanın kesin bir açıklamasını görmek faydalı olacaktır.
ChatGPT ve python ile nasıl trilyoner olunur)
ChatGPT ve python ile nasıl trilyoner olunur)
ChatGPT hakkında başka bir makale. Kimin nasıl oynadığına dair birçok yorum)
Nedense Maryashin'in "Tanrı'nın Robotları" kitabını hatırladım) Bot'a bu kitap hakkında ne düşündüğünü sormalıyım).
Savunma Bakanlığı'nı sevenler için sembolik bir hediye
İlginç bir model de vurgulanabilir...
Bazen centiment sürekli yükselir ya da düşer, gözlemlerden fiyatın da centiment ile ters orantılı olması gerektiğini söyleyebiliriz, ancak bu gerçekleşmez, fiyat düz bir şekilde durur. Bu anlarda profesyonel olmayanlar pahasına profesyonel katılımcıların biriktiğini varsayabiliriz ve hipotez doğruysa, birikimin tam olarak hangi yöne gittiğini birikim sırasında biliriz, olaydan sonra değil.
İşte dünün ve dünden önceki günün bir resmi, resim hem dün hem de bugün fiyat artışına neden olmuş olabilecek birikimi gösteriyor.
Bunu uzun zamandır gözlemliyorum, ancak o ilk sitedeki verileri analiz ettiğimde büyük zaman dilimlerinde....
Tabii ki tüm bunlar hipotez ve bazı insanlar burada alay edip gülecek ama aslında bu insanların piyasa hakkında hiçbir hipotezi yok,
ancak bir hipotez varsa, doğrulanabilir veya çürütülebilir, eleştirilebilir, piyasaya (hipotez) bakış açısından bakılabilir, vb...