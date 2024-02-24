Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2872
Göstergenin ne kadar ve ne kadar hızlı değiştiğine bakılırsa, birikmiş tüm pozisyonların muhasebeleştirilmesi değil, belirli bir süre için değişiklikleri söz konusudur.
Hiç de hızlı olmadığını söyleyebilirim +- her 5 dakikada bir (sitedeki verilerini bu şekilde güncelliyorlar), ancak durum her saniye değişiyor.
Bu yüzden gecikme çok uzun, ticareti / katılımcıların davranışlarını kendim simüle etmeyi düşündüm, ama bu çok ...
Genel olarak, bu grafik tam olarak M1'de tepki veriyor gibi görünüyor, fiyatın her hapşırması hemen yaptırıma giriyor.
Fiyat M1'de olsaydı, daha büyük TF'de daha da fazla olurdu - ve çok sayıda hesap satışa çıktı. Büyük TF'de bunun için bir neden yok. Bu grafiğe inanmıyorum. Ucuza satmak aptalca. Birini satmaya ikna etmek için manipülasyon. Kimse bunu kendi başına düşünemez ama kalabalığı takip edebilir.
Ne diyebilirim ki, kimseyi bir şeye ikna etmiyorum, kendimden de emin değilim, sadece bu konudaki ilginç (bence) gözlem ve düşüncelerimi paylaşıyorum
Eskiden ticarette çok popüler bir trend vardı - hacimlerden ticaret. Çok fazla bilgi kursu vardı, VolFix gibi programlar vardı (hala hayatta olup olmadıklarını bilmiyorum). Bunların hepsini değil, borsadan gerçek hacimleri aldım. Kiraladım, ancak deneyler bunun çöp olduğunu gösterdi. Ve hepsi çünkü döviz vadeli işlemlerinde (ve hatta dts'de) hacimler fiyatı etkilemez.
Yaklaşık 9 yıl önce bu programlardan bıkmıştım, yeterli ses yoktu.
İşte girdilerin kalitesi!
EuroDoll en karmaşık boşanma aracıdır.
Hacim yok.
Cam yok.
Gerçekçi olmayan spreadler ve bazen fiyatlar ile kokuşmuş forex üzerinde.
Böyle duraklarla ticaret yapabilir misin? Evet.
Sonunda, bu bir tilt, ticaret bitti.
Pek çok şey yapabilirim. Rsi'yi al ve aynı şeyi yap
Bir sürü şey sormuyordum, spesifik bir şey soruyordum...
Unut gitsin, en az 5 sayfa olacak.
Ayrıştırıcı konularında deneyimli bir kişiyle konuşmak güzel olurdu
Eğer böyle bir kişi varsa, lütfen iletişime geçiniz)
Birçok şey hakkında soru sormuyordum, belirli bir şey hakkında soruyordum--
Boş verin, bu en az 5 sayfa uzunluğunda olacak.