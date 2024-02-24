Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2669
Belki de bir konuda kafam karıştı... montecarloa optimizasyonunu tartıştık (bir TS arayışı olarak) ve burada hazır bir stratejinin risk değerlendirmesinden bahsediyoruz. Daha açık olmak gerekirse, riskler bile değil, TS'nin ne zaman çalışmayı bıraktığının nasıl belirleneceği.
Evet, oradaki bağlantı aşırı uygun TS'nin doğrulanması ile ilgili. Muhtemelen bu şekilde bir anlam ifade etmiyor. Bunun, izin verilen düşüşün belirlenmesinin bir anlamı olmadığı anlamına gelip gelmediği de bir sorudur.
Monte Carlo pek çok olasılık sunar ve farklı şekillerde kullanılabilir.
Bağlantınızda, sadece düşüşün değişmesi için işlemlerin rastgele karıştırılmasını (shuffle) kullandıklarını düşünüyorum. Anladığım kadarıyla, bu "gerçek" düşüşün bir tanımı değil, daha ziyade gerçek düşüşün "normal" olup olmadığıdır. Düşüş çok büyük veya çok küçükse (modellenmiş histogramın sol veya sağ kuyruğuna düşerse), komşu işlemler arasında bir bağımlılık olduğunu gösterebilir.
Sinüzoid kombinasyonlarını elle ekleyebilmek için R üzerinde etkileşimli bir program yazdım.
belki birileri kurcalamak ister)))
onunla ne yapmalı
Bu işaretleri deneyin
fiyat - MA(i)'nin logaritması * hareketli standart sapma(i) * katsayı
i - ortalama alma süresi
150 katsayıdır, 50'den 250'ye kadar deneyin. Seri ne kadar büyükse o kadar durağandır.ve i periyoduna sahip birkaç kayan pencere için (bu tür birkaç işaret)
ve bu konuda ne yapılması gerektiği.
Bu.... kendinize açıklayamadığınız şeyleri makineye açıklayabilmektir.
örneğin bir indikatörün periyodunu nasıl kontrol edersiniz? Bunu bırakın bir makineye, kendinize bile açıklayamazsınız, ancak iyi bir kontrol gördüğünüzde "işte bu!" dersiniz.
Yani bu kontrol eğrisi bir sinüs dalgasının toplamından elde edilebilir...
Karoch kendi kendine açıklayamadığın ve bu nedenle programlanmış bu çözümü buldum)
Durağanlığı nasıl ölçtünüz?
Karşılaştırmanız gerekir
Oh, bu senin favorin ))
Evet.
Sonuç mu?
Korelasyon, eğer bir korelasyon ise, etkileyen faktörlerin gücünün bir ölçüsü olarak kullanılabilir. Kuvvet burada da çok uygun bir terim değil elbette. Ama daha iyisini düşünemiyorum.
Durağanlığı gözle ölçtüm. Katsayı ne kadar küçükse, grafik o kadar normal bir grafiğe benziyor, ne kadar büyükse, o kadar retourny bir grafiğe benziyor
Bu sürgülü bir pencere mi?
Eğer öyleyse, ne kadar büyük?
Sürgülü pencere mi o?
Evet ise, boyutu nedir?
Evet, her boyutta
10'dan 200'e kadar.10'luk artışlarla, örneğin 20 işaret elde edersiniz.
Evet, herhangi biri.
10'dan 200'e kadar.10'luk artışlarla, örneğin 20 işaret elde edersiniz.
Böyle mi görünmesi gerekiyordu?
P[i] - log( ortalama(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150
burada " P[ii ] " son 20 fiyattırve " P[i] " mevcut