Alış ve satış limitlerinin bir simülasyonunu yaptım.... İlginçtir ki, trend düştüğünde satıcıların satış yapmasına izin verilmez, ancak alıcıların limitlerini emer ve bunun tersi de geçerlidir.


Dün rüyamda aşırı uyum için harika bir çare gördüm (rüyamda başka bir gezegende yaban mersini topladığımı da gördüm ama bunu atlayalım).

Endekse dahil bir hisse ise - bu endeksi dikkate alarak işlemlerin işaretlemesini yapmak, yani tek yönlü işlemlerin karda olması gerekir

Forex için, birbiriyle ilişkili para birimlerinden oluşan bir paket alın ve bunlar üzerindeki işlemlerin yönünü kontrol edin. Bazılarında kayıp varsa, işlem gören enstrüman üzerindeki anlaşmayı reddedin.

Önemli olan gürültü üzerinde fazla çalışmak değil, genel eğilimleri yakalamaktır.

İnce mi? Denedim, oldukça iyi. Şimdi topladığım yaban mersinlerini bulmaya çalışıyorum.

 
Korelasyonlu enstrümanların tek yönlülüğü bir tür trend gücüdür. Elbette bunun bir mantığı var.

 
Bu durum simülasyonunuzun içinde mi yoksa bir şekilde fiyat değişiklikleriyle ilgili verileri kaydedip karşılaştırdınız mı? Eğer yaptıysanız, bunu borsa veya forex üzerinde mi yaptınız?

 
Daha önce gördüğünüz bir trend.... bir fareye bakmakla aynı şeydir.

içeride

 
Merhaba 👋 ve böylece bir itiraf oldu.....
Mashka gecikti.
 
Demek istediğim bu, eğer bir trend görürseniz, bunu gecikmeli olarak görürsünüz ve Mashka ya da zor bir gösterge olsun, neye baktığınız önemli değildir.
Gecikmesiz bir gürültü filtresi olarak diğer çiftler aracılığıyla, bu basit, orada başka bir anlam yok.

 
Diğer çiftler 100'den fazlaysa ve gürültüleri Gauss ise, bunu yapabilirsiniz


bir zaman kodu ile

https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345


Aynı prensipte Rendom Ormanı ve diğer kural toplulukları çalışır, sadece orada gürültülü sinüzoidler yerine gürültülü kurallar, kuralların toplamı gürültüyü bastırır, bu modelin çıktısıdır. Ve dahiyane bir şey değil))) 100 yıl öncesinin olağan DSP'si...))))

