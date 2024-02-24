Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2664
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Alış ve satış limitlerinin bir simülasyonunu yaptım.... İlginçtir ki, trend düştüğünde satıcıların satış yapmasına izin verilmez, ancak alıcıların limitlerini emer ve bunun tersi de geçerlidir.
Dün rüyamda aşırı uyum için harika bir çare gördüm (rüyamda başka bir gezegende yaban mersini topladığımı da gördüm ama bunu atlayalım).
Endekse dahil bir hisse ise - bu endeksi dikkate alarak işlemlerin işaretlemesini yapmak, yani tek yönlü işlemlerin karda olması gerekir
Forex için, birbiriyle ilişkili para birimlerinden oluşan bir paket alın ve bunlar üzerindeki işlemlerin yönünü kontrol edin. Bazılarında kayıp varsa, işlem gören enstrüman üzerindeki anlaşmayı reddedin.
Önemli olan gürültü üzerinde fazla çalışmak değil, genel eğilimleri yakalamaktır.
İnce mi? Denedim, oldukça iyi. Şimdi topladığım yaban mersinlerini bulmaya çalışıyorum.
Dün rüyamda aşırı uyum için harika bir tedavi gördüm (ayrıca rüyamda başka bir gezegende yaban mersini topladığımı gördüm, ama bunu dışarıda bırakacağım)
Bir endekse dahil olan bir hisse ise - bu endeksi dikkate alarak işlemlerin fiyatlandırılması, yani tek yönlü işlemlerin karda olması
Forex için, birbiriyle ilişkili para birimlerinden oluşan bir paket alın ve bunlar üzerindeki işlemlerin yönünü kontrol edin. Bazılarında kayıp varsa, işlem gören enstrüman üzerindeki anlaşmayı reddedin.
Önemli olan gürültü üzerinde yeniden eğitim almak değil, genel eğilimleri yakalamaktır.
İnce mi? Denedim, oldukça güzel. Şimdi topladığım yaban mersinlerini bulmaya çalışıyorum.
Korelasyonlu enstrümanların tek yönlülüğü bir tür trend gücüdür. Elbette bunun bir mantığı var.
Alış ve satış limitlerinin bir simülasyonunu yaptım.... İlginçtir ki, trend düştüğünde satıcıların satış yapmasına izin verilmez, ancak alıcıların limitlerini emer ve bunun tersi de geçerlidir.
Bu durum simülasyonunuzun içinde mi yoksa bir şekilde fiyat değişiklikleriyle ilgili verileri kaydedip karşılaştırdınız mı? Eğer yaptıysanız, bunu borsa veya forex üzerinde mi yaptınız?
Korelasyonlu enstrümanların tek yönlülüğü trendin belirli bir gücüdür. Elbette bunda bir mantık var.
Daha önce gördüğünüz bir trend.... bir fareye bakmakla aynı şeydir.
Bu durum simülasyonunuzun içinde mi yoksa bir şekilde fiyat değişiklikleriyle ilgili verileri kaydedip karşılaştırdınız mı? Eğer yaptıysanız, bunu borsa veya forex üzerinde mi yaptınız?
içeride
zaten gördüğünüz bir trendin, bir arabaya bakmak gibi.
İçeride.
Mashka'nın bir gecikmesi var.
Ben de bundan bahsediyorum, eğer bir trend görürseniz, bunu gecikmeli olarak görürsünüz ve neye baktığınızın bir önemi yoktur, ister Mashka ister zor bir gösterge olsun
Gecikmesiz bir gürültü filtresi olarak diğer çiftler aracılığıyla, bu basit, orada başka bir anlam yok.
Gecikmesiz bir gürültü filtresi basitçe elde edildiği için diğer çiftler aracılığıyla, sanki sağlanmamış gibi başka bir anlam yoktur
Diğer çiftler 100'den fazlaysa ve gürültüleri Gauss ise, bunu yapabilirsiniz
bir zaman kodu ile
https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345
Aynı prensipte Rendom Ormanı ve diğer kural toplulukları çalışır, sadece orada gürültülü sinüzoidler yerine gürültülü kurallar, kuralların toplamı gürültüyü bastırır, bu modelin çıktısıdır. Ve dahiyane bir şey değil))) 100 yıl öncesinin olağan DSP'si...))))