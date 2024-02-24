Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2662
Benzer modeller piyasa listelerinde sürekli olarak mevcuttur: "filler", "develer", "tavşanlar". Ancak hepsi farklı boyutlardadır. Ancak modeller gerçekte var ve sürekli tekrarlanıyor.
Ancak bir insan bunları görebilir, ancak ilkel bir algoritma göremez.
Elbette pazar, parçalara ayrılmış ve parçalar halinde rafa konulmuş hazır bir fil örneğinde olduğu gibi aynı model değildir.
Yapım ilkesi oldukça ilginçtir.
Bir piyasa tablosu düğümlerden ve parçalardan oluşur. Görev, modeli doğru bir şekilde oluşturmaktır. Ve modelin önceden bilinmesi gerekir. Elimde 2 boyutlu modeller var. Hacimsel bir model oluşturmam gerekiyor. Bununla ilgilenecek insan bulamıyorum. Model hakkında bir anlayış var, ancak yazılım uygulamasında böyle bir beceri yok.
Evet, benim yazım sadece demonte halinin çok kötü olduğu gerçeğiyle ilgiliydi, doğrusal bir rsa bence çok daha iyi olurdu, ancak filin verileri maalesef mevcut değil(
Bir piyasa tablosu düğümlerden ve parçalardan oluşur. Görev, modeli doğru bir şekilde oluşturmaktır
evet, görev...
Oluşturulmuş 2D modellerim var. Hacimsel bir model oluşturmam gerekiyor.
neden? her şey çalışıyorsa, neden? modelde üçüncü bir boyut var mı? gerekli mi? .... ... ... ... ..
Bununla ilgilenecek insanlar bulamıyorum. Model hakkında bir anlayış var, ancak yazılım uygulamasında böyle bir beceri yok.
Sahip olduğunuz ürünleri yaptıysanız, yeterince beceriniz vardır, yeni bir şeye dalma arzusu yoktur....
Ve hiç kimse karmaşık bir fikri onu ortaya atan kişiden daha iyi yapamaz, hatta ilkinden başka hiç kimse....
...
neden? her şey çalışıyorsa, neden? modelde üçüncü bir boyut var mı? gerekli mi? .... ... .... ... ... ..
İhtiyaç.
2D tam bir model değildir.
İstersen bana söyleyebilirsin, bunu düşünürüz.
Evet... algoritma çok kötü...(( Ya da belki ben bir şey kaçırıyorum...).
Eğer bozulmuyorsa, yine de oldukça iyi.
Bu tahmin etmek için çok karmaşık bir at :D
ne yazık ki benim için, neyse ki dünyanın geri kalanı için, hiçbir şey programlamayı bilmiyorum)) Elimden geldiğince akıllı insanların yaptıklarını kullanıyorum....
2d tam bir model değildir.
Yanlış bir şey söylüyor olabilirim, ancak anladığım kadarıyla bu, bir tüccarın herhangi bir sistemi geçmişe uydurmakla ilgili temel sorunudur.
Diyelim ki elimizde 1000 işlemden oluşan bir set var. Tüm işlemleri, örneğin Alış'ta açarsak, kârlı işlemlerin %47'sinin sonucunu alırız.
Şimdi toplamı bazı özelliklere (model) göre 500 işlemlik iki parçaya bölelim ve bir parçada Satın Al ve diğerinde Sat'ı açalım, sonuç örneğin% 49'a kadar iyileşebilir.
Şimdi, 1000 anlaşma için çok iyi bir genel sonuçla Al veya Sat'ı açtığımız bir yama çalışmamız var.
Görünüşe göre bölme işaretleri doğru seçilmiş, ancak her bir "patchwork" içindeki sayı istatistiksel olarak anlamlı değil. Ve işte burada, yeniden eğitim.
Geçmişe ihtiyacınız var.
Modeli anlamak için buna ihtiyacınız var. Fiyatın zaman içinde nasıl değiştiğini.
Ancak testin kendisi tarihe yapılan bir ayarlamadır.
MA olayları önceden tahmin edemez, ancak yalnızca tarihten gelen düz bir grafiğe dayanır.
Fiyatın geleceğini görmemiz gerekiyor. Gelecek, geçmişin tuğlalarından oluşur ve modelin geçmiş boyutlarından önemli ölçüde farklı olacaktır. MA'nın henüz bilmediği temel verilere veya rastgele olaylara bağlı olacaktır.
Fiyat modelinin kendisi değişmez, ancak bir filin dönmesi gibi grafiklerin boyutu ve şekli değişir.
Bu nedenle, 3 boyutlu bir grafiğe sahip olmak arzu edilir.
Ancak burada özel bir görüşe veya standart olmayan bir piyasa vizyonuna sahip olmak gerekir. İşte böyle bir şey.
Ve bence piyasa% 50'den çok daha fazla tahmin edilebilir, ancak manuel ticarette yine de psikoloji sorunları olacaktır.