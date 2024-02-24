Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2671
Buna paralel olarak, piyasaların karmaşıklığı ve verimliliği artacak, bu nedenle her zaman bir adım geride kalacağız) daha önce diz üzerine ilkel bir TS yazmak mümkün olsaydı ve işe yaradıysa, şimdi MO bile hayatta kalmıyor
Kimse buna itiraz etmiyor, analiz noktasında gerçek zamana yaklaşmak mümkün ama tabii ki onu geçmek değil. Ve sistemin karmaşıklığı ile analiz sistemleri yaklaşık olarak paraleldir.
Elbette doğru olmasa da, kardiyo hala sistemin kalıcı bir işlevidir. Ancak orada da yeterince gürültü var ve gerekli sinyalleri otomatik olarak seçme görevi henüz tamamen çözülmedi.
Ayrıştırmayı, hareketin şu anda hangi dalgaya uyduğunu anlamak için de kullanabilirsiniz.
Göz atmadan, gecikmeden...
Ayrıca ayrıştırma yoluyla hareketin şu anda hangi dalgaya uyduğunu anlayabilirsiniz.
göz atmadan, gecikmeden...
Ana belirgin patolojiler çerçevesinde, evet, ama orada neyin yanlış olduğunu ve en önemlisi zayıf sinyallerde bir kişinin nerede karar verdiğini anlamak için şu ana kadar% 30'dan daha az.
Henüz nasıl kaybolduğunu anlamıyorum. Yukarıda bahsetmiştim, sinüzoidleri iki yan yana ayrıştırmada karşılaştırma imkanı yok. Ve hala çok yakın adımlı bir pencere yapmak mümkün değil.
1+7+5+4=17 ana günlük dalga (şimdi) bir hacim oluşturur; başlangıçta farklı fazlara ve genliklere sahiptirler, farklı ağırlık katsayıları ile farklı bölümlere girerler. Aynı zamanda, her biri fazı tersine çevirebilir. Git şekil....
Yukarıda gösterildiği gibi PCA veya bant geçiren filtre yoluyla yapılmasıMÜMKÜNDÜR....
Her şey zaten 100 yıl önce çözüldü
Görünüşe göre hiçbir gerçek yok)))))))))))))))))))))))))) Ben bir tıp merkezinde çalışıyorum). Ve doktorlarımızın tam otomatik bir kardiyogram değerlendirme makinesi yok. 100 yıl önce, kardiyogramın kalbin farklı bölümlerinin çalışmasını ayırt edebileceği fikri ortaya atıldı, ancak teşhis sorununu çözmedi ve daha az karmaşık vakalarda şimdiye kadar çözmedi.
Bahsettiğimiz şey bu değil.
Neden, aynı görev var, yanlış çalışan bir organın zayıf bir sinyalini diğer sinyaller arasından ayırmak, davranışını, zayıflama oranını veya tam tersini anlamak için farklı zaman dilimlerindeki sinyalleri tanımlama görevimiz var. Bu aynı büyüklük sırasıdır. Kardiyolojide de aynı sorun söz konusudur, bir süre sonra sinyal 0'a düşer, sonra ortaya çıkar, ancak her zaman kalbin temel ritimleriyle uyumlu değildir.
