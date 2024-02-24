Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2670

mytarmailS #:


Böyle mi görünmesi gerekiyordu?


P[i] - log( ortalama(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150

burada " P[ii ] " son 20 fiyattır

ve "P[i] " mevcut fiyattır.
Görünüşe göre bu normal bir MA. Şu anda bilgisayarımın başında değilim, yarın kontrol edeceğim. Eurobucks H1 için şunu yapın
 

Fiyatı ilkel sinüzoidlere ayırırsanız, en güçlü sinüzoidleri seçerseniz, ilginç modeller görebilirsiniz

Yeşil dikey çizgiden sonraki her şey bizim için görünmez olan gelecektir ve çizgiden sonraki tüm eğriler tahminlerdir.


Bu yönde bir şey yapan var mı?


Demek istediğim, uzun, orta ve hızlı bir trendin başlangıcında girmelisiniz.

mytarmailS #:

Fiyatı ilkel sinüzoidlere ayırırsanız, en güçlü sinüzoidleri seçerseniz, ilginç modeller görebilirsiniz

Yeşil dikey çizgiden sonraki her şey bizim için görünmez olan gelecektir ve çizgiden sonraki tüm eğriler tahminlerdir.


Bu yönde bir şey yapan oldu mu?


Yani uzun, orta ve hızlı bir trendin başlangıcında girmelisiniz.

sinüs dalgası ekstrapolasyonu çalışmıyor.

 
Maxim Dmitrievsky #:

sinüzoidal ekstrapolasyon çalışmıyor

Buradaki sinyaller veya faktörler çoğunlukla dürtüdür ve DSP bir süre için sabit olan sinyallerle, etki faktörleriyle çalışır. Bozulma oranını biliyorsanız, bozulanlarla da çalışır ve burada sorunu anladığım kadarıyla bununla. Belli bir zaman aralığında ayrıştırmak mümkün, biraz sonra ayrıştırmak mümkün ama sinyallerin sabit olmadığı sistemlerde birinci ve ikinci zaman aralığında aynı sinüzoidleri doğru bir şekilde bulmak henüz öğrenilmedi. Sadece yeni sinyallerin ortaya çıkmadığını ve hiçbirinin kaybolmadığını varsayabiliriz. Ancak bu varsayım bir piyasa için doğru değildir TS

Valeriy Yastremskiy #:

Buradaki sinyaller veya faktörler çoğunlukla dürtüdür ve DSP bir süre için sabit olan sinyallerle, etki faktörleriyle çalışır. Bozulma oranını biliyorsanız, bozulanlarla da çalışır ve buradaki sorunun bu olduğunu anlıyorum. Belli bir zaman aralığında ayrıştırmak mümkün, biraz sonra ayrıştırmak mümkün ama sinyallerin sabitliğinin olmadığı sistemlerde birinci ve ikinci zaman aralığında aynı sinüzoidleri doğru bir şekilde bulmak henüz öğrenilmiş değil. Sadece yeni sinyallerin ortaya çıkmadığını ve hiçbirinin kaybolmadığını varsayabiliriz. Ancak bu varsayım bir piyasa için doğru değildir TS

Evet, bir TS arayışı benzer tekrar eden olayları aramaya dayanır, aksi takdirde nasıl olur. Bu yüzden filtrelemeye ihtiyacımız var, ekstrapolasyona değil.
 
Maxim Dmitrievsky #:

sinüs dalgası ekstrapolasyonu işe yaramıyor.

Bir filtre ile belirli bir modelden bahsediyorum, her şeyi arka arkaya atıp bir mucize beklemekten değil
mytarmailS #:
Filtreli belirli bir modelden bahsediyorum, her şeyi üst üste koyup bir mucize beklemekten değil
Zaman serisinin çeşitli bileşenleri üzerinde kümeleme yapın ve her küme için tahminleri görün. Rastgele varyasyon olacaktır. Bu şekilde bileşenleri uzun süre inceleyebilirsiniz, MO'yu sıkıştırmak ve üzerine biraz filtre koymak daha kolaydır

Benim makalemden daha iyisini yapamazsınız. Farklı modifikasyonlar yapabilirsiniz, ancak bu zaman serisi sınıflandırmasının zirvesidir. Bunu herhangi bir makalede bile bulamazsınız. Bunu kendim icat ettim. Sentetiklerde harika çalışıyor, ancak Forex için işaretler, etiketler, sembol arama ve diğer şeylerle uğraşmanız gerekiyor

Örneğin, birkaç sembole işaretleme ekledim ve sıfırdan değil, yinelemeli yineleme ile yeniden eğittim. Hız arttı, sonuçlar çok değil. Şimdi işaretleme üzerinde çalışmamız, rastgele işaretlemeden uzaklaşmamız gerekiyor.
 
Genel olarak, gücün yakında çok yakın alanlarda daha eksiksiz ayrıştırmalara ve sinüzoidlerdeki veya belki de diğer basit fonksiyonlardaki değişikliklerin analizine izin vereceğini düşünüyorum. Şimdiye kadar bu yönde kabaca uğraşıldı. Genel olarak, kardiyo zaten saatin içinde ve 5 yıl önce bile sadece bir bilgisayarda mümkündü. Elbette doğru olmasa da, kardiyo hala sistemin kalıcı bir işlevidir. Ancak orada da yeterince gürültü var ve gerekli sinyalleri otomatik olarak seçme görevi henüz tam olarak çözülmedi.
Valeriy Yastremskiy #:
Genel olarak, gücün yakında çok yakın alanlarda daha eksiksiz ayrıştırmalara ve sinüzoidlerdeki veya belki de diğer basit fonksiyonlardaki değişikliklerin analizine izin vereceğini düşünüyorum. Şimdiye kadar bu yönde kabaca uğraşıldı. Genel olarak, kardiyo zaten saatin içinde ve 5 yıl önce bile sadece bir bilgisayarda mümkündü. Elbette doğru olmasa da, kardiyo hala sistemin kalıcı bir işlevidir. Ancak orada da yeterince gürültü var ve gerekli sinyalleri otomatik olarak seçme görevi henüz tam olarak çözülmedi.
Buna paralel olarak, piyasaların karmaşıklığı ve verimliliği artacak, bu nedenle her zaman bir adım geride kalacağız ) daha önce diz üzerine ilkel bir TS yazmak mümkün olsaydı ve işe yaradıysa, şimdi MO bile çalışmıyor.
 
mytarmailS #:
Filtreli belirli bir modelden bahsediyorum, her şeyi üst üste koyup bir mucize beklemekten değil

PCA

ilk bileşen üstte, diğer birkaçı altta.

ekstrapolasyon, tahmin vb. yok, gerçek zaman modu...

Şekil gösteriyor ki bir trend güçlü dalgaların belli bir düzende (paternde) olduğu zaman.... yüksek frekanslı, orta vadeli, uzun vadeli olanlar rezonanstadır.

Ayrıştırma olmadan bunu göremezsiniz.


