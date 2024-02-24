Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2670
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Böyle mi görünmesi gerekiyordu?
P[i] - log( ortalama(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150
burada " P[ii ] " son 20 fiyattırve "P[i] " mevcut fiyattır.
Fiyatı ilkel sinüzoidlere ayırırsanız, en güçlü sinüzoidleri seçerseniz, ilginç modeller görebilirsiniz
Yeşil dikey çizgiden sonraki her şey bizim için görünmez olan gelecektir ve çizgiden sonraki tüm eğriler tahminlerdir.
Bu yönde bir şey yapan var mı?
Demek istediğim, uzun, orta ve hızlı bir trendin başlangıcında girmelisiniz.
Fiyatı ilkel sinüzoidlere ayırırsanız, en güçlü sinüzoidleri seçerseniz, ilginç modeller görebilirsiniz
Yeşil dikey çizgiden sonraki her şey bizim için görünmez olan gelecektir ve çizgiden sonraki tüm eğriler tahminlerdir.
Bu yönde bir şey yapan oldu mu?
Yani uzun, orta ve hızlı bir trendin başlangıcında girmelisiniz.
sinüs dalgası ekstrapolasyonu çalışmıyor.
sinüzoidal ekstrapolasyon çalışmıyor
Buradaki sinyaller veya faktörler çoğunlukla dürtüdür ve DSP bir süre için sabit olan sinyallerle, etki faktörleriyle çalışır. Bozulma oranını biliyorsanız, bozulanlarla da çalışır ve burada sorunu anladığım kadarıyla bununla. Belli bir zaman aralığında ayrıştırmak mümkün, biraz sonra ayrıştırmak mümkün ama sinyallerin sabit olmadığı sistemlerde birinci ve ikinci zaman aralığında aynı sinüzoidleri doğru bir şekilde bulmak henüz öğrenilmedi. Sadece yeni sinyallerin ortaya çıkmadığını ve hiçbirinin kaybolmadığını varsayabiliriz. Ancak bu varsayım bir piyasa için doğru değildir TS
Buradaki sinyaller veya faktörler çoğunlukla dürtüdür ve DSP bir süre için sabit olan sinyallerle, etki faktörleriyle çalışır. Bozulma oranını biliyorsanız, bozulanlarla da çalışır ve buradaki sorunun bu olduğunu anlıyorum. Belli bir zaman aralığında ayrıştırmak mümkün, biraz sonra ayrıştırmak mümkün ama sinyallerin sabitliğinin olmadığı sistemlerde birinci ve ikinci zaman aralığında aynı sinüzoidleri doğru bir şekilde bulmak henüz öğrenilmiş değil. Sadece yeni sinyallerin ortaya çıkmadığını ve hiçbirinin kaybolmadığını varsayabiliriz. Ancak bu varsayım bir piyasa için doğru değildir TS
sinüs dalgası ekstrapolasyonu işe yaramıyor.
Filtreli belirli bir modelden bahsediyorum, her şeyi üst üste koyup bir mucize beklemekten değil
Genel olarak, gücün yakında çok yakın alanlarda daha eksiksiz ayrıştırmalara ve sinüzoidlerdeki veya belki de diğer basit fonksiyonlardaki değişikliklerin analizine izin vereceğini düşünüyorum. Şimdiye kadar bu yönde kabaca uğraşıldı. Genel olarak, kardiyo zaten saatin içinde ve 5 yıl önce bile sadece bir bilgisayarda mümkündü. Elbette doğru olmasa da, kardiyo hala sistemin kalıcı bir işlevidir. Ancak orada da yeterince gürültü var ve gerekli sinyalleri otomatik olarak seçme görevi henüz tam olarak çözülmedi.
Filtreli belirli bir modelden bahsediyorum, her şeyi üst üste koyup bir mucize beklemekten değil
PCA
ilk bileşen üstte, diğer birkaçı altta.
ekstrapolasyon, tahmin vb. yok, gerçek zaman modu...
Şekil gösteriyor ki bir trend güçlü dalgaların belli bir düzende (paternde) olduğu zaman.... yüksek frekanslı, orta vadeli, uzun vadeli olanlar rezonanstadır.
Ayrıştırma olmadan bunu göremezsiniz.