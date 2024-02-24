Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2665
100'den fazla başka çift varsa ve gürültüleri Gauss ise, yapabilirsiniz.
zaman kodlu
https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345
Rendom Forest ve diğer kural toplulukları aynı prensiple çalışır, sadece orada gürültülü sinüzoidler yerine gürültülü kurallar, kuralların toplamı gürültüyü bastırır, bu modelin çıktısıdır. Ve dahiyane bir şey değil))) 100 yıl öncesinin olağan DSP'si...))))
Mesele biraz farklı. Sadece sembollerin geri kalanıyla ilişkili olmayan atipik dalgalanmaları işaretlemeden çıkarın.
haklı olarak yazdığınız gibi, ne kadar çok sembol, o kadar çok ortalama.Burada daha genel bir sonuç var, sadece diğer araçları değil, aynı zamanda üzerinde çalıştığımız fişleri de işaretleyebildiğinizde, bunlar üzerinde bir tür filtre yapabilirsiniz. Bu sayede fişin hedef fişle korelasyonunu artırabilirsiniz. Tek bir yol var.
Hepsi zaten ahşap modellerin içine yazılmıştır...
bir kural bir filtredir, sadece bir özellikten en fazla parçayı seçer ve sadece onu bırakır, kurallar topluluğu (filtreler) bir modeldir.
Hayır, orada karmaşıklık pahasına iyileştirme yapıyoruz, bu da aşırı uyuma yol açıyor. Burada ise filtreleme yoluyla modelin karmaşıklığını azaltıyoruz.
Karmaşıklığı birçok şekilde düşünebilirsiniz.
Karmaşıklık, karmaşıklık kelimesidir.
Bir yerine 100 kural eklerseniz, ilk durumda karmaşıklık daha yüksektir, ancak daha az gürültü vardır, videodaki sinüs dalgalarını hatırlayın.
Ve toplamak kelimesinin matematiksel bir anlamı olması gerekmez. Silahları üst üste yığabilirsiniz ama toplayamazsınız. Onları yan yana koyun, bir yığın halinde istiflemek gibi. Karmaşıklığı veya Karmaşıklığı Artırın
Bu yüzden ne demek istediğini anlamıyorum.
Karmaşıklık, karmaşıklığın bir benzeridir
muhtemelen
Standart DSP yöntemlerini kullanarak filtreleme yapmak da mümkündür
ama tabii ki bir gecikme olacak
Ve eğer Eurobucks büyüyor ve diğer ilişkili çiftler düşüyorsa. Bunu filtreleyemezsiniz, ancak mantıksal olarak, o anda ticareti yasaklamanız veya buna karşılık gelen bir işaretleme yapmanız gerekir. Grafiğiniz bunu göstermeyecektir. Örneğin, Global düşüş eğiliminde ve Eurobucks şu anda yükseliyor, ancak daha sonra o da düşecek. Gürültü ile dağılmış, trendle ilişkili olmayan ek işaretler alacaksınız. Ancak bu sadece felsefedir.