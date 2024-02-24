Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2676
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu bir eğilim, ancak bir sinyal değil)
Peki, trendi çıkaralım, genlikleri normalleştirelim - elimizde hala bir sinüs dalgası(ları) olacaktır.
Aynı koşullu emtiayı örnek olarak kullanırsak: üretim için depoları stoklarız - fiyat yükselir, stoklarız - büyüme durur veya düşmeye başlar. Bir süre sonra stokları sattıktan sonra piyasaya geri döner ve tekrar satış yaparız - fiyat tekrar yükselir. Gerçekte her şeyin çok daha karmaşık olduğu açıktır, ancak temel model tamamen aynıdır.
Bir sinyal, yorumlanabilecek bazı sıralı bilgiler olduğunda ortaya çıkar, değil mi?
.
Yorumlanması sinüs dalgasından daha kolay olan nedir? Üstten sat, alttan al.
Patikaları bir sinyal olarak görmeye gerek yok, çünkü gözümüzün önünde bir yol var, bu yüzden tahmin edecek bir şey yok - sadece ileriye bakın. Piyasada yol yok, sadece nasıl olacağına dair belirsiz fikirler var.
Eğilimi çıkarın, genlikleri normalleştirin ve elinizde bir sinüs dalgası(ları) kalsın.
Aynı koşullu emtiayı örnek olarak kullanırsak: üretim için depoları stoklarız - fiyat yükselir, stoklarız - büyümesi durur veya düşmeye başlar. Bir süre sonra stokları sattıktan sonra piyasaya geri döner ve tekrar satış yaparız - fiyat tekrar yükselir. Gerçekte her şeyin çok daha karmaşık olduğu açıktır, ancak temel model tamamen aynıdır.
Burada anlaşılabilir bir faktör var - malları daraltırız, fiyat artar. Formülde dikkate alınabilir ve dinamikler takip edilebilir. Ve fiyat değişikliği bir tepkidir. Forex'te sinyal benzer bir şey olacaktır, ancak sadece döviz kurunu yansıtan ve gelecek hakkında bilgi taşımayan grafiğin kendisi değil
Üretim için kum ticareti yapan bir beton fabrikası ile yurtdışından mal almak için döviz ticareti yapan bir elektronik ithalatçısı arasında temel bir fark görmüyorum. Evet, farklı pazarlar ama sürecin fiziği aynı.
Farklı katılımcılardan gelen "benzer bir şey" ortak bir sinyale dönüşür. Mallar tek bir oyuncu tarafından değil, birçok oyuncu tarafından satın alınır. Bu kümenin bir kısmı bir zaman ufkunda hareket eder, böylece fiyatta az ya da çok istikrarlı bir sinyal çizer.
Maxim Dmitrievsky #:
Ve TS tahmin üzerine değil, çeşitli türlerdeki hatalar (verimsizlikler) üzerine inşa edilmiştir. Ancak grafiğin geri kalanında olduğu gibi bunlarda da sinyal yoktur. Eğer varsa, bunları bir şekilde filtreleyebilirsiniz, ancak verimli bir piyasada bu çok zordur
Zor, tartışma yok. Etkin bir piyasada etkinsizlikleri bulmak kolay mı?)
Üretim için kum ticareti yapan bir betonarme fabrikası ile yurtdışından mal almak için döviz ticareti yapan bir elektronik ithalatçısı arasında temel bir fark görmüyorum. Evet, farklı pazarlar ama sürecin fiziği aynı.
Farklı katılımcılardan gelen "benzer bir şey" ortak bir sinyale dönüşür. Mallar tek bir oyuncu tarafından değil, birçok oyuncu tarafından satın alınır. Bu kümenin bir kısmı bir zaman ufkunda hareket eder, böylece fiyatta az ya da çok istikrarlı bir sinyal çizer.
Aynı koşullu malları örnek olarak kullanırsak: üretim için depoları stoklarız - fiyat yükselir, stoklarız - büyüme durur veya düşmeye başlar. Bir süre sonra stokları sattıktan sonra piyasaya geri döner ve tekrar satış yaparız - fiyat tekrar yükselir. Gerçekte her şeyin çok daha karmaşık olduğu açıktır, ancak temel model tamamen aynıdır.
Mallar belirli fiyat seviyelerinde satın alınır, bu amaçla zaman serileri analiz edilir (tedarikçilerdeki fiyat değişiklikleri), daha sonra kim daha ucuzsa ondan alırız ve daha yüksek fiyatı olana satarız. Ve deponun bakımının yapılmasına gerek kalmıyor 😄. Ben böyle görüyorum))
Zor, tartışmaya gerek yok. Ancak etkin bir piyasada etkinsizlikleri bulmak kolay mıdır?)
Sinüzoidlerle ne yapacağınızı biliyorsanız onları rahat bırakın).
Bu yüzden onlarla ne yapacağımızı soruyoruz.