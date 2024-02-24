Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2676

Yeni yorum
 
Maxim Dmitrievsky #:
Bu bir eğilim, ancak bir sinyal değil)

Peki, trendi çıkaralım, genlikleri normalleştirelim - elimizde hala bir sinüs dalgası(ları) olacaktır.

Aynı koşullu emtiayı örnek olarak kullanırsak: üretim için depoları stoklarız - fiyat yükselir, stoklarız - büyüme durur veya düşmeye başlar. Bir süre sonra stokları sattıktan sonra piyasaya geri döner ve tekrar satış yaparız - fiyat tekrar yükselir. Gerçekte her şeyin çok daha karmaşık olduğu açıktır, ancak temel model tamamen aynıdır.


Maxim Dmitrievsky#:
Bir sinyal, yorumlanabilecek bazı sıralı bilgiler olduğunda ortaya çıkar, değil mi?
.

Yorumlanması sinüs dalgasından daha kolay olan nedir? Üstten sat, alttan al.

Maxim Dmitrievsky#:
Yoldaki tekerlek izleri bir sinyal olarak kabul edilebilir mi? Muhtemelen, eğer birisi
kasıtlı olarak bıraktı, evet. Ama bunu tahmin etmenin ne anlamı var.
Ya da bir orman patikasını veya bir toz izini analiz etmeye ve tahmin etmeye başlayabilirsiniz.

Patikaları bir sinyal olarak görmeye gerek yok, çünkü gözümüzün önünde bir yol var, bu yüzden tahmin edecek bir şey yok - sadece ileriye bakın. Piyasada yol yok, sadece nasıl olacağına dair belirsiz fikirler var.

[Silindi]  
vladavd #:

Eğilimi çıkarın, genlikleri normalleştirin ve elinizde bir sinüs dalgası(ları) kalsın.

Aynı koşullu emtiayı örnek olarak kullanırsak: üretim için depoları stoklarız - fiyat yükselir, stoklarız - büyümesi durur veya düşmeye başlar. Bir süre sonra stokları sattıktan sonra piyasaya geri döner ve tekrar satış yaparız - fiyat tekrar yükselir. Gerçekte her şeyin çok daha karmaşık olduğu açıktır, ancak temel model tamamen aynıdır.


Burada anlaşılabilir bir faktör var - mal satıyoruz ve fiyat artıyor. Formülde dikkate alınabilir ve dinamikler takip edilebilir. Ve fiyat değişikliği bir tepkidir. Forex'te sinyal benzer bir şey olacaktır, ancak sadece döviz kurunu yansıtan ve gelecek hakkında bilgi taşımayan grafiğin kendisi değil

Ve TS tahmin üzerine değil, çeşitli türlerdeki hatalar (verimsizlikler) üzerine inşa edilmiştir. Ancak grafiğin geri kalanında olduğu gibi bunlarda da sinyal yoktur. Eğer varsa, bir şekilde filtrelenebilirler, ancak verimli bir piyasada bu çok zordur
 
Maxim Dmitrievsky #:
Burada anlaşılabilir bir faktör var - malları daraltırız, fiyat artar. Formülde dikkate alınabilir ve dinamikler takip edilebilir. Ve fiyat değişikliği bir tepkidir. Forex'te sinyal benzer bir şey olacaktır, ancak sadece döviz kurunu yansıtan ve gelecek hakkında bilgi taşımayan grafiğin kendisi değil

Üretim için kum ticareti yapan bir beton fabrikası ile yurtdışından mal almak için döviz ticareti yapan bir elektronik ithalatçısı arasında temel bir fark görmüyorum. Evet, farklı pazarlar ama sürecin fiziği aynı.

Farklı katılımcılardan gelen "benzer bir şey" ortak bir sinyale dönüşür. Mallar tek bir oyuncu tarafından değil, birçok oyuncu tarafından satın alınır. Bu kümenin bir kısmı bir zaman ufkunda hareket eder, böylece fiyatta az ya da çok istikrarlı bir sinyal çizer.

 

Maxim Dmitrievsky #:

Ve TS tahmin üzerine değil, çeşitli türlerdeki hatalar (verimsizlikler) üzerine inşa edilmiştir. Ancak grafiğin geri kalanında olduğu gibi bunlarda da sinyal yoktur. Eğer varsa, bunları bir şekilde filtreleyebilirsiniz, ancak verimli bir piyasada bu çok zordur

Zor, tartışma yok. Etkin bir piyasada etkinsizlikleri bulmak kolay mı?)

[Silindi]  
vladavd #:

Üretim için kum ticareti yapan bir betonarme fabrikası ile yurtdışından mal almak için döviz ticareti yapan bir elektronik ithalatçısı arasında temel bir fark görmüyorum. Evet, farklı pazarlar ama sürecin fiziği aynı.

Farklı katılımcılardan gelen "benzer bir şey" ortak bir sinyale dönüşür. Mallar tek bir oyuncu tarafından değil, birçok oyuncu tarafından satın alınır. Bu kümenin bir kısmı bir zaman ufkunda hareket eder, böylece fiyatta az ya da çok istikrarlı bir sinyal çizer.

Yani sinyal daha önceydi ve oran daha sonra değişti. İşte kurşun-gecikme ilişkisi. O zaman temel analize gitmelisiniz, ancak orada sinüzoidlerle ekstrapolasyon yapacak bir şey yok, ama tabii ki isterim. Ve köktenciler çalışmalarından memnun değiller 😀
 
vladavd #:

Aynı koşullu malları örnek olarak kullanırsak: üretim için depoları stoklarız - fiyat yükselir, stoklarız - büyüme durur veya düşmeye başlar. Bir süre sonra stokları sattıktan sonra piyasaya geri döner ve tekrar satış yaparız - fiyat tekrar yükselir. Gerçekte her şeyin çok daha karmaşık olduğu açıktır, ancak temel model tamamen aynıdır.



Mallar belirli fiyat seviyelerinde satın alınır, bu amaçla zaman serileri analiz edilir (tedarikçilerdeki fiyat değişiklikleri), daha sonra kim daha ucuzsa ondan alırız ve daha yüksek fiyatı olana satarız. Ve deponun bakımının yapılmasına gerek kalmıyor 😄. Ben böyle görüyorum))

[Silindi]  
vladavd #:

Zor, tartışmaya gerek yok. Ancak etkin bir piyasada etkinsizlikleri bulmak kolay mıdır?)

Genellikle bir önseziyle bulunurlar ve uzun yaşamazlar).
Dolayısıyla, konu MO ile ilgili olduğu için, her türlü seçeneği gözden geçirmeyi seviyorum, bazen onları bulmak oldukça iyi
 
Onlarla ne yapacağınızı biliyorsanız sinüs dalgalarından vazgeçin)
[Silindi]  
mytarmailS #:
Sinüzoidlerle ne yapacağınızı biliyorsanız onları rahat bırakın).
Onlarla ne yapacağımızı sorduğumuz şey de bu.
Kişisel olarak, benim pazar resmimde yoklar.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Bu yüzden onlarla ne yapacağımızı soruyoruz.
Şahsen, benim piyasa resmimde bunlar yok.
Mashka ile bile fiyatı detrend edersiniz ve ISC kullanarak iki sinüzoid ile yaklaştırırsınız/yaklaştırırsınız.

Ortaya çıkan basit model zaten bir şekilde tahmin ediliyor.
1...266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683...3399
Yeni yorum