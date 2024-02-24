Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2666
Küresel trend aşağı yönlü ve Euro şu anda yükseliyor, ancak daha sonra o da düşecek.
Düşeceği bir gerçek değil, belki de tam şu anda euro küresel trendin önündeydi.
Piyasa ortalama olarak yükseldiğinde veya düştüğünde. Sadece bir hisse senedi değil, tüm piyasa.
Anlıyorum, ama bu eğilimi öngörülebilir kılmıyor.
Evet.)
Evet)
Bu yüzden konuşmanın başına dönüyoruz, bu bir arabaya bakmakla aynı şey)) aynı gecikme, aynı sorunlar.
sonra 2. seçeneğe geçiyoruz (ilkine tamamen katılmasam da, orada bir nokta var).
sonra 2. seçeneğe geçiyoruz (ilkine tamamen katılmasam da, orada bir nokta var)
Peki ikinci seçenek nedir?
Ve eğer Eurobucks yükseliyorsa ve diğer ilişkili çiftler düşüyorsa. Bunu bu şekilde filtreleyemezsiniz ve mantıken, o anda ticareti yasaklamanız veya buna karşılık gelen bir işaretleme yapmanız gerekir. Grafiğiniz bunu göstermeyecektir. Örneğin, Global düşüş eğiliminde ve Eurobucks şu anda yükseliyor, ancak daha sonra o da düşecek. Gürültü ile dağılmış, trendle ilişkili olmayan ek işaretler alacaksınız. Ancak bu sadece felsefedir.
=======
Ayrıca tek tek bileşenlere bakabilir, bunları filtreleyebilir vb.
Yani tembel değildim. 28 çift için PCA yoluyla genel bir eğilim oluşturdum, korelasyonlarla hiçbir şey yapmadım, çiftleri çevirmedim, tembeldim.
İşte tüm bileşenler bir arada, en yaygın trend, euro fiyatı üstte, trend altta.
kendin gör.
=======
tek tek bileşenlere, filtreye vb. de bakabilirsiniz.
Haklısın! "Mashka'ya bakmak" çok az işe yarar....
Başka bir şeyi anlamıyorum... Neden en eski trend göstergesine bağlı kalıyorsunuz?...?
Bir sürü başka trend göstergesi var... Onları aramayı denediniz mi?...?