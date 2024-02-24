Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2663

O zaman anlamıyorum, hangi üçüncü boyut?
 
Aleksei Stepanenko #:
O zaman anlamıyorum, üçüncü boyut nedir?

Z'nin üçüncü boyutu.

Gibi bir grafik görmek için !!! "fil.")

1112

Söylemeyi unuttum. Bu grafik temel verilere dayanmaktadır. Veriler eski ama bugün hala geçerli.

 

Üçüncü boyutun artık farklı bir adı var.

Modası geçmiş ama alakalı, iyi söyledin.

 
Evet, ben de beğendim)))
 
gibi bir grafik görmek için !!! "fil.")

Bir filin statik veri olduğunu, eğrilerin ise dinamik olduğunu fark edersiniz. 3D'yi eğriler üzerinde çizerseniz, başlangıcın ve sonun nerede olduğunu anlamadan, zamana herhangi bir referans vermeden ve dolayısıyla analiz yapmadan anlaşılmaz bir nokta bulutu elde edersiniz.
 
;)

Henüz her şeyin depolandığının farkında değilsiniz. Zaman, fiyat ve hacim.

İyi günler dilerim.

 
Bu, - Fiyat dengeleme, yani trend ortalaması alma ile nasıl uyum sağlar? genellikle jeopolitik + ithalat döviz alımları ve ihracat döviz dampingi.

her şey belinizin etrafındaki bir çember gibi dönüyor. hareketsiz durursanız mükemmel bir şekilde dengeleyebilirsiniz, ancak dans ederseniz

 
Tekrar söyleyeceğim, sonuncusu - ortaya çıkan 3D filin içinde zaman olmayacak. Ve eğer zaman yoksa, analiz de olmayacaktır.
İyi günler dilerim
 
Fil yürüyebilir.

En iyi dileklerimle.)

 
lynxntech #:

Bu durum - Dengeleme fiyatı yani trend ortalaması.... ile nasıl uyuşuyor? genellikle jeopolitik + ithal döviz alımları ve ihracat döviz dampingi

her şey belinizin etrafındaki bir çember gibi dönüyor. hareketsiz durursanız mükemmel bir şekilde dengenizi sağlayabilirsiniz, ancak dans ederseniz

Eğer mükemmel soruyu sorsaydınız, cevabını kendiniz bulurdunuz.

Evet, bir çember ve bir değil, birçok çember ve dans etmek için değil, zamana ayak uydurmak için.

Tamam. Şimdiye kadar anladım.

