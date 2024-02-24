Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2672
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İlacınla ne yapıyorsun yine?)))
Hayır, elbette yapabilirsiniz ve hatta güçlü sinyalleri eşleştirebilirsiniz, ancak henüz zayıf olanları eşleştiremezsiniz. Zayıf ya da tüm sinyalleri karşılaştırmak için, belki de zaman içinde daha sık bir ayrıştırmaya ya da başka bir şeye ihtiyacımız var. İmpulsun sönümlü bir dalga verdiğinin farkındayız. Ama henüz hesaplayamıyoruz.
Hayır, elbette bu mümkün ve hatta güçlü sinyalleri karşılaştırabilirsiniz, ancak henüz zayıf olanları değil. Zayıf ya da tüm sinyalleri karşılaştırmak için belki de daha sık bir zaman ayrıştırmasına ya da başka bir şeye ihtiyacımız var. İmpulsun sönümlü bir dalga verdiğinin farkındayız. Ama bunu henüz hesaplayamıyoruz.
O zaman birbirimizi anlamıyoruz.
Hayır, elbette bu mümkün ve hatta güçlü sinyalleri karşılaştırabilirsiniz, ancak henüz zayıf olanları değil. Zayıf ya da tüm sinyalleri karşılaştırmak için belki de daha sık bir zaman ayrıştırmasına ya da başka bir şeye ihtiyacımız var. İmpulsun sönümlü bir dalga verdiğinin farkındayız. Ama bunu henüz hesaplayamıyoruz.
Doğa zaten bizim için her şeyi hesaplamıştır. Sadece dikkatlice gözlemlemek gerekiyor.
Hayır, elbette bu mümkün ve hatta güçlü sinyalleri karşılaştırabilirsiniz, ancak henüz zayıf olanları değil. Zayıf ya da tüm sinyalleri karşılaştırmak için belki de daha sık bir zaman ayrıştırmasına ya da başka bir şeye ihtiyacımız var. İmpulsun sönümlü bir dalga verdiğinin farkındayız. Ama bunu henüz hesaplayamıyoruz.
Bu sorunla ilgili bir örneğiniz var mı? Etrafta dolaşmak ilginç.
Böyle mi görünmesi gerekiyordu?
P[i] - log( ortalama(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150
burada " P[ii ] " son 20 fiyattırve " P[i] " mevcut fiyattır.
Bu, 150'lik bir faktörle nasıl görünmesi gerektiğidir.
250
Ve eğer Mashka'nın periyodunu artırırsanız şöyle görünecektir
Önemli olan, mümkün olduğunca çok bilgiyi tek bir özelliğe sığdırmak ve bunu sabit hale getirmektir
daha sonra bazı bilgi kriterlerine göre etiketlerinizle karşılaştırın ve maksimum değeri elde edene kadar üzerinden geçin.
Bu her anlamda en iyisi olacak.
ve orman ya da NS'den daha hızlıdır.
Bilgiyi ölçmek için ne kullanıyorsunuz? Eski kafalılığı değiştirmek için ne kullanıyorsunuz? Bu özelliğin diğerlerinden daha iyi olduğunu nasıl ölçüyorsunuz?
Ben sadece sabitlikle ilgileniyorum. Böylece işaretler yenilerde aralık dışına çıkmaz ve belirli bir konumda çok fazla takılma olmaz.
Gerisi yukarıda.siz ve sinüzoidleriniz genel olarak MO'dan uzaklaşmışsınız gibi görünüyor :) bu konuda uzman kalmadı, sadece Alexey bazen istatistik ve dağılımlar hakkında bir şeyler yazıyor.
geri kalanı yukarıdaSiz ve sinüzoidleriniz Savunma Bakanlığı'ndan tamamen uzaklaşmışsınız gibi görünüyor :) Bu konuda hiç uzman kalmadı.
Herkes aynı şeyi yaparsa ne işe yarar?