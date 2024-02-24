Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2672

mytarmailS
İlacınla ne yapıyorsun yine?)))
Hareket halindeyken armonileri vurgulamak için kayan bir pencere kullanamayacağınızı söylediniz, ben de kullanabileceğinizi söyledim, gördüğüm kadarıyla konuşma bununla ilgiliydi.

Hayır, elbette yapabilirsiniz ve hatta güçlü sinyalleri eşleştirebilirsiniz, ancak henüz zayıf olanları eşleştiremezsiniz. Zayıf ya da tüm sinyalleri karşılaştırmak için, belki de zaman içinde daha sık bir ayrıştırmaya ya da başka bir şeye ihtiyacımız var. İmpulsun sönümlü bir dalga verdiğinin farkındayız. Ama henüz hesaplayamıyoruz.

 
Valeriy Yastremskiy

O zaman birbirimizi anlamıyoruz.

 
Valeriy Yastremskiy

Doğa zaten bizim için her şeyi hesaplamıştır. Sadece dikkatlice gözlemlemek gerekiyor.

 
Valeriy Yastremskiy

Bu sorunla ilgili bir örneğiniz var mı? Etrafta dolaşmak ilginç.

mytarmailS


Böyle mi görünmesi gerekiyordu?


P[i] - log( ortalama(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150

burada " P[ii ] " son 20 fiyattır

ve " P[i] " mevcut fiyattır.

Bu, 150'lik bir faktörle nasıl görünmesi gerektiğidir.

250

Ve eğer Mashka'nın periyodunu artırırsanız şöyle görünecektir


 
Maxim Dmitrievsky

Önemli olan, mümkün olduğunca çok bilgiyi tek bir özelliğe sığdırmak ve bunu sabit hale getirmektir

daha sonra bazı bilgi kriterlerine göre etiketlerinizle karşılaştırın ve maksimum değeri elde edene kadar üzerinden geçin.

Bu her anlamda en iyisi olacak.

ve orman ya da NS'den daha hızlıdır.

Bilgilendiriciliği nasıl ölçüyorsunuz? Eskiliği değiştirmek için ne kullanıyorsunuz? Bu özelliğin diğerlerinden daha iyi olduğunu nasıl ölçüyorsunuz?
mytarmailS
Bilgiyi ölçmek için ne kullanıyorsunuz? Eski kafalılığı değiştirmek için ne kullanıyorsunuz? Bu özelliğin diğerlerinden daha iyi olduğunu nasıl ölçüyorsunuz?

Ben sadece sabitlikle ilgileniyorum. Böylece işaretler yenilerde aralık dışına çıkmaz ve belirli bir konumda çok fazla takılma olmaz.

Gerisi yukarıda.

siz ve sinüzoidleriniz genel olarak MO'dan uzaklaşmışsınız gibi görünüyor :) bu konuda uzman kalmadı, sadece Alexey bazen istatistik ve dağılımlar hakkında bir şeyler yazıyor.
 
Maxim Dmitrievsky

geri kalanı yukarıda

Siz ve sinüzoidleriniz Savunma Bakanlığı'ndan tamamen uzaklaşmışsınız gibi görünüyor :) Bu konuda hiç uzman kalmadı.
Herkesin aynı şeyi yapmasının ne yararı var?

Sinüzoidler bir tür temel fonksiyonlardır, yani polinomlar, sinir ağları, ormanlar gibi yaklaşım/eğitim yöntemlerinden biridir....

Sadece sinüzoidler gürültüsüzdür, net parametreleri vardır ve onlarla nasıl değişmezlik yapılacağı açıktır, bu yüzden en azından uzmanlara ayak uydurduğumu düşünüyorum))).


Ahah, kendi makinenize tecavüz ediyorsunuz ve Sinusoids ile gülüyorsunuz))))
mytarmailS
Herkes aynı şeyi yaparsa ne işe yarar?

Sinüzoidler bir tür temel işlevdir, yani polinomlar, sinir ağları, ormanlar.... gibi yaklaşım/eğitim yöntemlerinden biridir.

Sadece sinüzoidler gürültüsüzdür, net parametreleri vardır ve onlarla nasıl değişmezlik yapılacağı açıktır, bu yüzden en azından uzmanlara ayak uydurduğumu düşünüyorum))).


Ahah, siz kendiniz makineye tecavüz ediyorsunuz ve Sinusoids)))) ile gülüyorsunuz.
Bunların alıntılarla ne ilgisi var?))
Katı periyodikliğe sahip zaman bileşenlerini kodlamak için kullanılırlar, sanırım başka hiçbir yerde kullanılmazlar. Kategorik değişkenleri sürekli değişkenlere çevirmek için. Ve bununla bile kötü bir iş çıkarıyorlar, rbf çekirdekleri daha parlak.
Kapsamı tanımlayın. MOE tavanına çarpmışsınız, hiçbir şeyin işe yaramadığını fark etmişsiniz ve kendinizi yenilenmiş bir güçle dipten itebilmek için bozulmaya başlamaya karar vermişsiniz gibi geliyor 🙄
