Bir pozisyon açarken, 2 bekleyen emir verilir (Buy Stop ve Sell Stop​), eğer
bekleyen emirlerden biri bir pozisyonu tetikledi ve açtı, ardından ikinci bekleyen emir kapatıldı,
ve açık pozisyondan 2 bekleyen emir açılır (Buy Stop ve Sell Stop).
İlk pozisyon manuel olarak açılır.
Değişkenler: Nokta cinsinden uzaklık (Buy Stop​ ve Sell Stop​) Parti büyüklüğü.
 
Maksim Dmitrievski :

Ben herhangi bir engel görmüyorum

Whelan Charles'ın çıplak istatistiklerini okudum (okudum). Beğenin, çok sıkıcı değil. Beğenilen: Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Ancak, aşağıdakilerden kesinlikle emin olmalısınız: Ölçtüğünüz şey, gerçekten yönetmeye çalıştığınız şeydir))))

Katma. Bu doğrudan MO ile ilgilidir)

Valeriy Yastremskiy :

Whelan Charles'ın çıplak istatistiklerini okumak (okumak). Beğenin, çok sıkıcı değil. Beğenilen: Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Ancak, aşağıdakilerden kesinlikle emin olmalısınız: Ölçtüğünüz şey, gerçekten yönetmeye çalıştığınız şeydir))))

Katma. Bu doğrudan MO ile ilgilidir)

MO için arama alanını ayarlamanız gerekir, aksi takdirde çalışır)

 
Maksim Dmitrievski :

MO için arama alanını ayarlamanız gerekir, aksi takdirde çalışır)

Pekala, buradaki sorun tam olarak bu, arama uzayını anlamakla ilgili. Anlayışın mevsimselliğine bağlı fiyat artışları fazla bir şey vermez, sadece son segmentte kalıplar bulur.

Konuşma, resim ile arama alanını anlamak daha kolaydır.)

 
mytarmailS :

Hayır katılmıyorum yine yanlış anladın..

Dönüştürücüyü karmaşık doğrusal olmayan bir yapı olarak görüyorum, büyük olasılıkla bir sinir ağları dizisi

giriş fiyatı --- dönüştürücü --- sinüzoid

Netlik için, bir sinüzoid ile bir örnek gösterdi, ancak daha fazlası olabilir. Girdi fiyatında, çıktıda faz dışında aynı parametrelere sahip bir sinüzoid

Ağ bunu yapmayı öğrenirse, başka hiçbir şeye gerek yoktur ....

Model fikri, anlaşılmaz modelleme hedefleri ile iyi bilinen, karmaşıktır.

Bahsettiğim Moshnikov'dan biri olduğunuzu düşündüm)) Pekala, kimse inanmayı yasaklamıyor, ancak teoriyi pratikle seyreltmek daha iyi

direnç ve iki diyot = kar

ağ dinleniyor)


 
Vladimir Suslov :

direnç ve iki diyot = kar

ağ dinleniyor)


piller yanacak ve diyotlardaki 0,6 volt nereye gitti?

 
Valeriy Yastremskiy :

piller yanacak ve diyotlardaki 0,6 volt nereye gitti?

bu bir model, diyot mükemmel ve piller Sovyet

devre için ps kredisi)
 
Vladimir Suslov :

bu bir model, diyot mükemmel ve piller Sovyet

devre için ps kredisi)

burada MO, ağlar, R, python veya başka bir şey hakkında daha iyi. Dolandırıcılar, fark ettiğim gibi, radyo amatörlerini sever, ancak amatör radyo çok değil)

 
Valeriy Yastremskiy :

burada MO, ağlar, R, python veya başka bir şey hakkında daha iyi. Dolandırıcılar, fark ettiğim gibi, radyo amatörlerini sever, ancak amatör radyo çok değil)

burada ne duydum

ve benim yazım hiç de seninle ilgili değildi

Valeriy Yastremskiy :

Pekala, buradaki sorun tam olarak bu, arama uzayını anlamakla ilgili. Anlayışın mevsimselliğine bağlı fiyat artışları fazla bir şey vermez, sadece son segmentte kalıplar bulur.

Konuşma, resim ile arama alanını anlamak daha kolaydır.)

10 sayfa anlaşılmayan şeyleri tartışır ve yanlış anlamadan şikayet edersen, anlama artmaz.

İstatistik kitaplarından daha hızlı bilgelik veririm)
