Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2327
Ben herhangi bir engel görmüyorum
Whelan Charles'ın çıplak istatistiklerini okudum (okudum). Beğenin, çok sıkıcı değil. Beğenilen: Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Ancak, aşağıdakilerden kesinlikle emin olmalısınız: Ölçtüğünüz şey, gerçekten yönetmeye çalıştığınız şeydir))))
Katma. Bu doğrudan MO ile ilgilidir)
MO için arama alanını ayarlamanız gerekir, aksi takdirde çalışır)
Pekala, buradaki sorun tam olarak bu, arama uzayını anlamakla ilgili. Anlayışın mevsimselliğine bağlı fiyat artışları fazla bir şey vermez, sadece son segmentte kalıplar bulur.
Konuşma, resim ile arama alanını anlamak daha kolaydır.)
Hayır katılmıyorum yine yanlış anladın..
Dönüştürücüyü karmaşık doğrusal olmayan bir yapı olarak görüyorum, büyük olasılıkla bir sinir ağları dizisi
giriş fiyatı --- dönüştürücü --- sinüzoid
Netlik için, bir sinüzoid ile bir örnek gösterdi, ancak daha fazlası olabilir. Girdi fiyatında, çıktıda faz dışında aynı parametrelere sahip bir sinüzoid
Ağ bunu yapmayı öğrenirse, başka hiçbir şeye gerek yoktur ....
Model fikri, anlaşılmaz modelleme hedefleri ile iyi bilinen, karmaşıktır.
direnç ve iki diyot = kar
ağ dinleniyor)
piller yanacak ve diyotlardaki 0,6 volt nereye gitti?
bu bir model, diyot mükemmel ve piller Sovyetdevre için ps kredisi)
burada MO, ağlar, R, python veya başka bir şey hakkında daha iyi. Dolandırıcılar, fark ettiğim gibi, radyo amatörlerini sever, ancak amatör radyo çok değil)
burada ne duydum
ve benim yazım hiç de seninle ilgili değildi
10 sayfa anlaşılmayan şeyleri tartışır ve yanlış anlamadan şikayet edersen, anlama artmaz.İstatistik kitaplarından daha hızlı bilgelik veririm)