Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2331

Maksim Dmitrievski :

böyle bir bilgiyle sadece DSP'de


Rorschach :

Ben de. Açıkça ilişkili araçlardan 0,5'i nasıl bekleyebilirsiniz?

başlangıç seviyesi bile değil

Muhtemelen, DSP bir şekilde bilinci aşırı dönüştürüyor

 
Maksim Dmitrievski :

İlişkili olmayan enstrümanları "uzman" olarak karşılaştırır.

Ayrıca artışların logaritmaları arasındaki korelasyonu da belirler.

denis.eremin :

kafanı mı vurdun

 
Maksim Dmitrievski :

Peki, nasıl bilebilirim - kendiniz hatırlamıyorsanız, o zaman size bunu sadece bir doktor söyleyebilir.

 
Maksim Dmitrievski :

Yoksa döviz çiftlerinin yüksek bir korelasyona sahip olabileceği, ancak artışlarının düşük olduğu sizin için harika bir keşif mi?

Eh, boşuna araştırmak için bu kadar zaman harcamadın...

denis.eremin :

DSP orada

Hangi zaman diliminden artışlar aldığınıza ve bunların genel olarak ne anlama geldiğine, oynaklık kümelerine düşüp düşmediğine vb. bakın.

"uzman"

 
denis.eremin :

Dikkat etme, kişide alevlenme var

not. Bir hata aldım, çift senkronize olmadı.
Rorschach :

python'da C stilinde yazmaya çalışanlar ve bundan nefret edenler için ağırlaştırma)

 
Maksim Dmitrievski :

içinde bir şey var)))

