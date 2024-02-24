Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2333
Genetik programlamanın olasılıkları hakkında kolay, güzel makale
https://blog.ephorie.de/symbolic-regression-genetic-programming-or-if-kepler-had-r
Herkesi büyütün! Python için mql karalamalarımı kontrol etmenin (kendim için) harika bir yolunu buldum ve ayrıca dll kullanarak içindeki bazı işlevlerin çalışmasını önemli ölçüde hızlandırdım.
Python'a aktarmak istediğim orijinal mql5 işlevi burada. Düzleştirilmiş modeline göre fiyatın en düşük ve en yüksek noktalarını arar.
Bu birkaç adımda yapılır.
1. Nerede, görsel stüdyoda veya kod bloğunda, dll'mizi derliyoruz. Orada her şey basit, .cpp dosyasında fonksiyonumuzu gördük, .h dosyasında ilan ediyoruz. Benim için çalışan örnek gönderiye eklenmiştir. Klasörde kod blokları proje dosyası, ana .cpp, ana .h dosyaları, \bin\Debug klasöründe my_lib.dll dosyası bulunur. Kısacası, işte c++ 'daki fonksiyon başlığı :
2 Python'da aşağıdakileri yapın:
Bu nihai gerçek değil, eklemeler veya başka seçenekler var, yazın.
Hız varsa, kullanmayın
döngü içinde ve işlevi çağırmadan 1 kez önce, C++ ve python'da yaptığınız gibi istediğiniz boyutu ayarlayın veya 3. parametre ile ayırın
Artık ArrayResize'a yapılan her çağrı bellekte yeni bir blok oluşturur, eskisini ona kopyalar ve eskisini siler. Çok yavaş.
Ve
ArraySize (loc_max)
Her seferinde yapamazsınız, ancak bir değişkende saklayabilirsiniz.
Deneyin, basit bir işlevi 3 farklı programlama diline dağıtmanız gerekmeyebilir. Geliştiriciler, MQL'nin hız açısından C++ ile karşılaştırılabilir olduğunu ve bazı durumlarda daha da hızlı olduğunu söylüyor.
Ve DLL, MQL'den hemen çağrılabilirse neden Python?Yoksa başka bir amacınız mı var?
Ne elde etmek istiyorsun?
Mesajdaki ekstrema arama fonksiyonu, mesajdaki prensibi göstermek için basit bir örnek olarak verilmiştir.
Amaç, python'da özellikler ve hedef arasındaki bağımlılıkları aramanın uygun olması, modelleri seçmesi ve MQL'nin iyi bir test cihazına sahip olması, kendinizi aldatmazsanız, araştırmanızın net bir değerlendirmesini alabileceğiniz gerçeğinden oluşur. .
Python ile çalışmak benim için uygun, ancak hala yeni öğreniyorum ve döngülerin olduğu mql5'te vektör hesaplamalı bir lib kullanarak python'da herhangi bir fonksiyon yazamıyorum. Ve onlarsız kod yazmak zaman kaybıdır çünkü python çok yavaştır. Her çubukta bazı işlevler çağrılabilir ve bu da aramayı çok daha zorlaştırır. Algib'i mümkün olan her yerde kullandım. hem python hem de mql5 için çözümleri var. Ama iş, sanrılı fantezimin uçuşuna gelince, sorunlar çıkıyor.
üzerinde kod mql5 kolayca dönüştürülebilir C++ ve dll olarak derleyin . Sonuç olarak hem test cihazında hem de python betiğinde aynı işlevi kullanıyorum.
Mesajdaki ekstrema arama fonksiyonu, mesajdaki prensibi göstermek için basit bir örnek olarak verilmiştir.
Amaç, python'da özellikler ve hedef arasındaki bağımlılıkları aramanın uygun olması, modelleri seçmesi ve MQL'nin iyi bir test cihazına sahip olması, kendinizi aldatmazsanız, araştırmanızın net bir değerlendirmesini alabileceğiniz gerçeğinden oluşur. .
Python'da bağımlılıklar buldunuz, aldınız, eğittiniz ve modeli test ettiniz. Ve test cihazında nasıl test edersiniz? Python, test cihazı veya MKL5 ile arkadaş değil.
TS için ise ortalama pozisyon tutma süresi 10 dakikadır. Ve mevcut konum 10 saat donduruldu, ardından sonucu - belki (tamamen sistemik değil)?
TS'nin mantığının/kurallarının nasıl yazıldığına bağlıdır. Belki de bu, alınan verilerden TS sonucunun mantığıyla tanımlanmayan bir olasılıktır. Mantık kesinlikle 10 saat boyunca çalıştıysa, bu sadece nadir bir durumdur.
Mantık kesinlikle 10 saat boyunca çalıştıysa, bu sadece nadir bir durumdur.
Mantığın çalışıyor olması sonucu sistematik hale getirmez.
Mantığın çalışıyor olması sonucu sistematik hale getirmez.
Soru, neyin uygulanacağını ve tutarlılığı tanımlamaz. TS için ise, o zaman her şey TS'ye bağlıdır, eğer dış koşullara ise, o zaman nadir durumlar başlangıçta sistemik değildir. Ve kuralın istisnaları olabilir. Eurodollar 14 yıl Mayıs'tan 15 Mart'a kadar. Sistem durumu değil.