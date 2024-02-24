Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2323
Neredeyse tüm interneti arşivleyen harika bir site var.
Süper!!! Teşekkür ederim
Bence 100-200-500 gün sonrasını tahmin etmek pek mantıklı değil. Sırayı ve hareketini etkileyen kuvvetleri büyük ölçüde değiştirmek için çok fazla şey olabilir.
1 - 10 saat ilerisini tahmin eden M1-M15 için bu kodu (3. maddeden daha iyi, daha kararlı olarak) tekrarlayabilir misiniz? Salgını yenmek ve kar etmek için 1 saat bile yeterli.
Bu başarılı olursa, yöntemi işe alabilirsiniz.
Anladığım kadarıyla, yazarlar algoritmanın kendisini çok fazla açığa vurmuyorlar, şu gibi özdeyişlerle yola çıkıyorlar:
Bu nedenle, GenericPred yöntemi iki temel kural kullanır:
R1: Tahmin sırasında her zaman doğrusal olmayan bir ölçümün değerini mümkün olduğunca sabit tutmaya çalışın ( Şekil 3 ).
R2: Yeni değer, bir olasılık dağılımından oluşturulan bir dizi potansiyel değerden seçilmelidir.
Tahmin adım adım takip edilmelidir çünkü bir sonraki adım için geçerli değişim aralığını belirlemek için mevcut adımdaki tahmin edilen değere ihtiyaç vardır.
Tahmin edebildiğim kadarıyla, önce belirli bir lojistik lineer bileşen seçiliyor ve daha sonra her adımda lineer olmayan bir simülasyon gerçekleştirilir, bunun için ana kriter serinin belirli bir stokastik karakteristiğinin kararlılığıdır. Genel olarak, belirsiz, ancak sonuç etkileyici.
Benim düşünceme göre, yaklaşım R'deki "peygamber" paketinde kullanılana biraz benziyor.
Biraz daha yakından baktım - biraz yanılmış olduğumu görüyorum. Orijinal seriden bir dizi hareketli doğrusal olmayan ölçüm yaparlar (fraktal boyut ve Lyapunov üsleri hakkında yazarlar). Bu yeni serinin (pratik gözlemlere dayalı olarak) SB'ye benzer olduğunu düşünüyorlar. Ve gelecekte bu seriyi Monte Carlo yöntemini kullanarak çarparlar ve elde edilen kümeden orijinaline en yakın olan varyantı alırlar.
İşin sırrı, orijinal serinin bir dizi metriğe belirli bir dönüşümünün ve daha da önemlisi, ters dönüşümün biçimi olarak kalır.
Genel olarak, tüm bunlar şüpheli görünüyor (her şeyden önce, sonuçları sunma tarzı) ve konuyla ilgili daha fazla çalışma arzusuna neden olmuyor.
Başka bir deyişle, bir tür mide bulandırıcı dışkıya benziyor)
SCO'yu hesaplarsanız, önceki çubuğun fiyatının saf tahmininden daha kötü olacaktır.
Bir kod var!
Eh, DC ve ECN sunucularına girmemize izin vermiyorlar) Her şeyi kendimiz icat etmek zorundayız)
Onları içeri alsalar bile pek bir işe yaramaz.) Fiyat alma hızları ve özündeki kesin doğrulukları değişmeyecektir. Ancak trendler öyle ki, fiyat araştırmasının gücü ve verilerin FA'sını değerlendirmek için algoritmalar artıyor, ikincisi ne yazık ki çok daha yavaş. Ama bir eğilim var))) Ve sonuçları birleştirebilen ilk kişi at sırtında olacak))) bir süre için) ...
2014 tarihli makale. Rusça çevirisini veya sunumunu kesinlikle bazı popüler "tüccar-öğretmen" çalışmalarında okudum.
Belli belirsiz hatırlıyorum ki, bir trend olduğunda - tahmin iyidir, trend değişikliği anlarında - tahmin yanlıştır. Daha da kısalmadı)
MO konusu DSP ve Arim seviyesine düştü, harika
makalenin yazarları düz bir çizgi göstermemek için normal olarak Arima veya Garch'ı bile kullanamadılar.sinüzoidler ve benzeri hakkında ischo yazın.
Bir kod var!
Makalenin yazarı üçüncü bölümde kodu yazdığında ne oldu bilmiyorum ama kod üç yerde "kırıldı", kalay....
düzelttim
oynamak
MO konusu DSP düzeyine düştü ......
Az şey bildiğinde, etrafta sadece mucizeler vardır...