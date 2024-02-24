Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2320
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ROCKET'in nasıl çalıştığını anlamaya çalıştım. Yani, frekanslarda kesişmezlerken (bağıntılı değiller) rastgele çekirdekler üretirler. Neden sadece dalgacıkları veya Fourier'i almıyorsunuz, ne anlamı var?
İşin püf noktası, veri bilimcilerin DSP'yi kesmemeleridir, bu nedenle uzun süredir yaratılmış bir şey yaratırlar.
ROKET'in nasıl çalıştığını anlamaya çalıştım. Yani, frekanslarda kesişmezlerken (bağıntılı değiller) rastgele çekirdekler üretirler. Neden sadece dalgacıkları veya Fourier'i almıyorsunuz, ne anlamı var?
Dalgacıkların ne olduğunu bilmiyorum, ancak evrişimler NN'de kendilerini iyi kanıtladılar, bu yüzden de iyi çalışan bir algoritmaya aktarıldılar.
şekilciklerde buna benzer başka algoritmalar da var ama bu daha iyi gibi
başkaları da var ve onların karşılaştırması
http://timeseriesclassification.com/algorithm.php
ne kadar doğru o kadar iyi. Testler için yanıtı mql'ye taşımak mantıklıdır. Bunu yapmak istedim ama başka bir şeyle meşguldüm.
İşin püf noktası, veri bilimcilerin DSP'yi kesmemeleridir, bu nedenle uzun süredir yaratılmış bir şey yaratırlar.
çok zekisin ama DSP veya veri bilimi hakkında hiçbir şey bilmiyorsun))
çok zekisin ama DSP veya veri bilimi hakkında hiçbir şey bilmiyorsun))
Evet kesinlikle))
Dinleyin, fiyatı hareket halindeyken, örneğin girdi fiyatında ve çıktıda sinüzoidlerin toplamında, ancak sinüzoidlerin tamamında "istikrarlı" bir forma "yeniden modüle edecek" böyle bir algoritma oluşturmak mümkün mü? aynı frekanslar ve fazlar (her birinin kendine ait), kararlı özelliklere sahip bir seri elde ederiz!
Dalgacıkların ne olduğunu bilmiyorum, ancak evrişimler NN'de kendilerini iyi kanıtladılar, bu yüzden de iyi çalışan böyle bir algoritmaya aktarıldılar.
şekilciklerde buna benzer başka algoritmalar da var ama bu daha iyi gibi
başkaları da var ve onların karşılaştırması
http://timeseriesclassification.com/algorithm.php
ne kadar doğru o kadar iyi. Testler için yanıtı mql'ye taşımak mantıklıdır. Bunu yapmak istedim ama başka bir şeyle meşguldüm.
Dinleyin, fiyatı hareket halindeyken, örneğin girdi fiyatında ve çıktıda sinüzoidlerin toplamında, ancak sinüzoidlerin tamamında "istikrarlı" bir forma "yeniden modüle edecek" böyle bir algoritma oluşturmak mümkün mü? aynı frekanslar ve fazlar (her birinin kendine ait), kararlı özelliklere sahip bir seri elde ederiz!
Burada nasıl, sadece sinüzoidlerde mi? Teoride mümkün.
Burada nasıl, sadece sinüzoidlerde mi? Teoride mümkün.
hayır gerçek değil...
Piyasa durağan değil, algoritmalar üzerinde eğitilmiyor, doğumda hemen ölüyorlar, geçmişte öğrendikleri gelecekte asla tekrarlanmayacak..
Ya onu sabit hale getirmeye çalışırsanız.
1) hareket halindeyken, ana harmoniklerin "k" sini seçin ve bunları bir piyasa modeli olarak alın
2) ama aynı zamanda frekans, faz, genlik içinde zaman içinde harmonikleri "yüzerler"
3) her harmoniğin her zaman kendi aynı frekansına, genliğine ve doğru fazına sahip olması için bunları sürekli olarak nasıl ayarlayacağınızı bulmanız gerekir.
Bu işe yararsa, o zaman sinüzoidlerin toplamından çalışmak için uygun olan bir "piyasa modeli" elde ederiz ve içindeki modeller her zaman tekrar eder çünkü harmonikler her zaman aynı aralıklardadır.