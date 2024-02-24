Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2321
hayır gerçek değil...
Piyasa durağan değil, algoritmalar üzerinde eğitilmiyor, doğumda hemen ölüyorlar, geçmişte öğrendikleri gelecekte asla tekrarlanmayacak..
Ya onu sabit hale getirmeye çalışırsanız.
1) hareket halindeyken, ana harmoniklerin "k" sini seçin ve bunları bir piyasa modeli olarak alın
2) ama aynı zamanda frekans, faz, genlik içinde zaman içinde harmonikleri "yüzerler"
3) her harmoniğin her zaman kendi aynı frekansına, genliğine ve doğru fazına sahip olması için bunları sürekli olarak nasıl ayarlayacağınızı bulmanız gerekir.
Bu işe yararsa, o zaman sinüzoidlerin toplamından çalışmak için uygun olan bir "piyasa modeli" elde ederiz ve içindeki modeller her zaman tekrar eder çünkü harmonikler her zaman aynı aralıklardadır.
Yapay bir satırda başlamayı deneyin. Bana göre bu gerçekçi değil. Böyle bir dönüşümle gelseniz bile, büyük olasılıkla geç olacak.
Bu demetler? Filtrelemenin temeli budur.
sinyaller üzerinde dolaşmayı bırakıp MO'ya başlarsanız, kendiniz için çok şey keşfedebilirsiniz.ama yanmış DSP'lerle savaşma arzusu yok
Yapay bir satırda başlamayı deneyin. Bana göre bu gerçekçi değil. Böyle bir dönüşümle gelseniz bile, büyük olasılıkla geç olacak.
Buradaki fikir, piyasanın sadece iki sinüzoid + doğrusal bir trend veya ayrıca bir sinüzoid ile tanımlanabilmesidir.
Klasik Heliot deseni 5-3-5'i elde etmek için sinüzoidlerin birbirine göre doğru frekanslara sahip olması gerekir ... vb.
Sonra tüm TA figürleri kendilerini gösterir, baş, omuzlar, çift top, vb. ... Ve burada sihir yok.
video - harmoniklerde fazları değiştiriyorum https://radikal.ru/video/oVpWCd1Q1pA
Fiyatları aynı forma aktarmanın bir yolunu bulursanız (net parametrelerde), başarı neredeyse garanti edilir.
İşte daha da havalı , zaten bir trendle, 3-5 yapısı açıkça görülüyor..
Bu, sürekli hareket makineleri alanından. Dalga formlarında yapı hemen hemen her gün değişir.UPD, periyodlarını belirli bir aralıkta değiştiren birkaç sinüzoid olduğunu varsayarak diğer tarafa gitmeye çalışın. Hazır bir çözüm bile Gilbert-Huang Dönüşümü'dür. Buradan sorununuzu çözmek daha kolay olacaktır. Ama sağ kenarda herhangi bir yaklaşımla sorun olacağını hemen söylüyorum.
Fiyatların, ayrıştırılmaları gereken kendi doğal "modları" vardır. Bu, Mandelbrot'un onların fraktalitesinden bahsederken tasvir ettiği şeye atıfta bulunur.
örüntülerin fraktallığı ve benzerlik farklı şeylerdir. Farklı ölçeklerde benzerlikteki korelasyonu yakalamak hala bir iş ve iştir) Ama içinde bir şey var.
Farklı ölçeklerde benzerlikte bir korelasyon yakalamak başka bir iş ve iştir.
Bunun için, multifraktal spektrumların hesaplandığı bir multifraktal kavramı icat edildi. Ayrıca bizim durumumuzda stokastik fraktallıktan bahsetmek daha doğrudur. Böyle bir şey çıkıyor .
Bunun için, multifraktal spektrumların hesaplandığı bir multifraktal kavramı icat edildi. Ayrıca bizim durumumuzda stokastik fraktallıktan bahsetmek daha doğrudur. Böyle bir şey çıkıyor .
İyi makale. Ama kısa sıralar için. Benim için serilerin fraktallığı, belirli kuralların aynılığı veya farklı ölçeklerdeki davranışlarıdır. Ve multifraktal spektrum ... Nasıl uygulanabileceğine yetişemiyorum.
İyi makale. Ama kısa sıralar için. Benim için serilerin fraktallığı, belirli kuralların aynılığı veya farklı ölçeklerdeki davranışlarıdır. Ve multifraktal spektrum ... Nasıl uygulanabileceğini yakalayamıyorum.
Bence, amaçlarımız için - makale çok iyi değil, onu sadece çok fraktaliteyi ve stokastikliği birleştiren bir yaklaşımın bir örneği olarak seçtim.
Kabaca söylemek gerekirse, çoklu fraktal = birçok fraktaldan oluşur ve spektrum bu temel fraktalların boyutlarıdır. Ancak "spektrum" kavramıyla, biraz oynayabilir ve bizim için uygun bir şey bulabilirsin - örneğin, farklı ölçeklerde SB'den farkın derecesini gösteren bir fonksiyon.
Bu, sürekli hareket makineleri alanından. Dalga formlarında yapı hemen hemen her gün değişir.
Dalga formlarının canı cehenneme, az önce tüm desenleri, figürleri ve diğer saçmalıklarıyla tüm bu "gizemli/gizemli" pazarı tanımlamak için iki veya üç sinüzoidin yeterli olduğunu gösterdim.
Ve eğer yeterliyse, onlardan bir pazar modeli oluşturabilir ve çöp olduğu için diğer her şeyi atabilirsiniz ...
Bilimsel çevrelerde, karmaşık bir sistemi tahmin etmek için bir sistem modeli oluşturulur - bir model, sürecin en basitleştirilmiş temsilidir, ancak istenen özelliklerin korunmasıyla ..
Ve çalışılan modeldir, gerçek süreç değil ve model de tahmin edilir ve gerçek süreç değil, ama biz ne yapıyoruz???? ve sonuç aynı...
Gürültü için optimize ediyoruz, başka bir şey değil ve tahmin nesnesinin sıfır anlayışıyla ...
Bu nedenle, öncelikle basit ve anlaşılır bir piyasa modeli oluşturmak gereklidir, sinüs dalgası mükemmel bir araçtır.
Periyotlarını belirli bir aralıkta değiştiren birkaç sinüzoid olduğunu varsayalım.
Amaç ne? Bir kaostan başka bir kaos yaratırsınız, tam tersine bundan uzaklaşmanız gerekir..
Ama sağ kenarda herhangi bir yaklaşımla sorun olacağını hemen söylüyorum.
İşte yaklaşımınızın sonucu