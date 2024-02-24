Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2326
Benim düşünceme göre, temel sorun, piyasadaki en büyük oyuncuların - devletlerin davranışlarını tanımlamaya yönelik yaklaşımın seçiminde yatmaktadır. (1) pazar üzerinde çok güçlü bir etkiye sahipler, (2) davranışları zamanla önemli ölçüde değişiyor, (3) pazardaki eylem hedefleri genellikle pazarın dışında kalıyor ve bizim tarafımızdan çok az biliniyor, (4) orada çok sayıda devlet vardır ve birbirleriyle çok farklı (piyasa için) yollarla etkileşime girebilirler. Matematiksel bir bakış açısından, karmaşık, durağan olmayan ve kapalı olmayan bir sistem elde edilir.
Sorun, böyle bir sistem için bir model bulamamanız değil, çok fazla farklı ve hatta sonuçlar açısından birbirinize zıt bir model ortaya koyabilmenizdir)
Oyuncuların farklı ölçeklerdeki fraktal davranışları) yardımcı olabilir ve yardımcı olacaktır)
başlangıçta yaklaşımın diğer tarafındadır. Her şey ve her şey için tıpta RCT, bu arada, plasebo ile tekrarlanamayan tıbbi yöntemleri öldürdü)))
Davranışın veya durumun görevi nedensel bir ilişki bulmaktır)
başlangıçta yaklaşımın hangi tarafı
Şey, bariz olan şu ki, iki veya üç sinüzoid, normal olarak uzun bir süre için fiyata yaklaşamaz bile. Tamam, katılıyor musun?
Hayır katılmıyorum yine yanlış anladın..
Dönüştürücüyü karmaşık doğrusal olmayan bir yapı olarak görüyorum, büyük olasılıkla bir sinir ağları dizisi
giriş fiyatı --- dönüştürücü --- sinüzoid
Netlik için, bir sinüzoid ile bir örnek gösterdi, ancak daha fazlası olabilir. Girdi fiyatında, çıktıda faz dışında aynı parametrelere sahip bir sinüzoid
Ağ bunu yapmayı öğrenirse, başka hiçbir şeye gerek yoktur ....
Burada bir fikrim var - oyuncular ağı aracılığıyla bir pazar modeli.
Kabaca şöyle görünüyor (MO bağlamında deneyeceğim):
......
....
Model fikri, anlaşılmaz modelleme hedefleri ile iyi bilinen, karmaşıktır.
Meraklılar henüz ulaşmadı, her türlü GPT-3'ü ve diğer çığır açan şeyleri sindirecekler ve belki birileri bu konuda bazı gelişme yönlerini belirtmek için uzanacak.
Bahsettiğim Moshnikov'dan biri olduğunuzu düşündüm)) Pekala, kimse inanmayı yasaklamıyor, ancak teoriyi pratikle seyreltmek daha iyi
4) karı hesaplayın
başlangıçta yaklaşımın hangi tarafında
Sebepler (tedavi edilmekte olan) bilinmektedir, ancak çeşitli tedavilerin etkisi veya etkileri bilinmemektedir ve zorluk, en iyi tedaviyi bulmak ve etkinliği doğrulamaktır.
Sebeplerini bilmiyoruz, çünkü çok fazla var ....
Modellemenin, nedenler ve bunların fiyat üzerindeki etkisi arasında bazı bağlantılar vermesi gerekiyor. Veya tam tersi, fiyat davranışına göre, oyuncuları etkileyen nedenleri ve ardından fiyat üzerindeki hareketlerini belirlemek mümkün olacaktır.
4) karı hesaplayın
en sevdiğim osiloskop))) Ve ne güzel resimler çizebilirsin)
ah, şey, muhtemelen. daha sonra boş zamanımda yapacağım
Bugünün görevi değil. çok erken)
Ben herhangi bir engel görmüyorum