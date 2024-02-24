Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2328

Yeni yorum
 
Maksim Dmitrievski :

10 sayfa anlaşılmayan şeyleri tartışır ve yanlış anlamadan şikayet edersen, anlama artmaz.

pembe kitap takıntısı okumayı bitirmeye izin vermez. Taş çiçek karar vermez ve birikmez)))

Ve ayrıntılı olarak, paketleri kullanmanın sonuçları dışında, henüz tartışmak mümkün değil. Şebekenin yapısı hiçbir yerde net olarak anlaşılamamıştır. Ve arama alanı fiyat ve zamandır. Ne tartışılır)

 
Vladimir Suslov :

direnç ve iki diyot = kar
ağ dinleniyor)

Evet, bir havya alacağım ve bir forex robotu yapacağım)

Cidden, pazar örneğim ile sinüs dalgası örneğiniz arasındaki farkı göremiyor musunuz? ??

Maksim Dmitrievski :
 İstatistik kitaplarından daha hızlı bilgelik veririm)

Ahh, kendini ne kadar seviyor.

Ve Moskova Bölgesi'ndeki bilgeliğin ucu, bir ortalama yapmaktır, Renatka %100 onaylayacaktır.

Ah evet, Zen biliniyor!

[Silindi]  
mytarmailS :

Evet, bir havya alacağım ve bir forex robotu yapacağım)

Cidden, pazar örneğim ile sinüs dalgası örneğiniz arasındaki farkı göremiyor musunuz? ??

Ahh, kendini ne kadar seviyor.

Ve Moskova Bölgesi'ndeki bilgeliğin ucu, bir ortalama yapmaktır, Renatka %100 onaylayacaktır.

Ah evet, Zen biliniyor!

Ne söyleyeceğini bilmediğinde, şarkı söylesen iyi olur

 

Bu tür "piyasa profillerinin" neden işe yaradığına dair bir teorisi olan var mı?

bu profilleri yalnızca fiyatlara göre değil, tam zamanında oluşturma işlevi 

loc.aria <- function(X,y=NULL,breaks= 21 ,cont= 0 ){
loc <- locator(n= 2 )
id <- round(loc$x[ 1 ]:loc$x[ 2 ], 0 )
x <- X[id]
h <- hist(x,breaks = seq(min(x,na.rm = T),max(x,na.rm = T),length. out = 21 ),plot = F)
prc <- h$mids
cnt <- h$counts
if (! is . null (y)){
hy <- hist(y,breaks = seq(min(y,na.rm = T),max(y,na.rm = T),length. out = breaks),plot = F)
cnt <- hy$counts/cont}
col <- rgb( 0 , 0 , 1 ,alpha= 0.2 )
segments(id[ 1 ] , prc , id[ 1 ]+(cnt* 10 ) , prc ,col = col,lwd= 5 )
abline(v=range(id),col= 8 ,lty= 3 )}
 
mytarmailS :

Bu tür "piyasa profillerinin" neden işe yaradığına dair bir teorisi olan var mı?

bu profilleri yalnızca fiyatlara göre değil, tam zamanında oluşturma işlevi

İnanıyorum - insan faktörü) İnsanların alt / üst vb. bilincinde biriken her şey bir şekilde çalışıyor)

 
Mihail Mishanin :

İnanıyorum - insan faktörü) İnsanların alt / üst vb. bilincinde biriken her şey bir şekilde çalışıyor)

Ve bunlar fiyatlar değil, normal dağılımlı rastgele dersem ))

 
mytarmailS :

Bir de bunlar fiyat değil, normal dağılımlı rastgele dersem ))

O zaman bu tür bir "Piyasa Profili" gerçekten değil. )))

 
mytarmailS :

Bir de bunlar fiyat değil, normal dağılımlı rastgele dersem ))

Evet, önemli değil) tek soru, düzenli olarak kaç kişinin göreceği.

 

sayısal yöntemler, daha

 
Maksim Dmitrievski :

Ellerinizle herhangi bir anlaşma yaptınız mı? neden sende Algo ticareti: %96 ve % 100 değil mi?

1...232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335...3399
Yeni yorum