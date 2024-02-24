Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2328
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
10 sayfa anlaşılmayan şeyleri tartışır ve yanlış anlamadan şikayet edersen, anlama artmaz.
pembe kitap takıntısı okumayı bitirmeye izin vermez. Taş çiçek karar vermez ve birikmez)))
Ve ayrıntılı olarak, paketleri kullanmanın sonuçları dışında, henüz tartışmak mümkün değil. Şebekenin yapısı hiçbir yerde net olarak anlaşılamamıştır. Ve arama alanı fiyat ve zamandır. Ne tartışılır)
direnç ve iki diyot = kar
ağ dinleniyor)
Evet, bir havya alacağım ve bir forex robotu yapacağım)
Cidden, pazar örneğim ile sinüs dalgası örneğiniz arasındaki farkı göremiyor musunuz? ??
İstatistik kitaplarından daha hızlı bilgelik veririm)
Ahh, kendini ne kadar seviyor.
Ve Moskova Bölgesi'ndeki bilgeliğin ucu, bir ortalama yapmaktır, Renatka %100 onaylayacaktır.
Ah evet, Zen biliniyor!
Evet, bir havya alacağım ve bir forex robotu yapacağım)
Cidden, pazar örneğim ile sinüs dalgası örneğiniz arasındaki farkı göremiyor musunuz? ??
Ahh, kendini ne kadar seviyor.
Ve Moskova Bölgesi'ndeki bilgeliğin ucu, bir ortalama yapmaktır, Renatka %100 onaylayacaktır.
Ah evet, Zen biliniyor!
Ne söyleyeceğini bilmediğinde, şarkı söylesen iyi olur
Bu tür "piyasa profillerinin" neden işe yaradığına dair bir teorisi olan var mı?
bu profilleri yalnızca fiyatlara göre değil, tam zamanında oluşturma işlevi
Bu tür "piyasa profillerinin" neden işe yaradığına dair bir teorisi olan var mı?
bu profilleri yalnızca fiyatlara göre değil, tam zamanında oluşturma işlevi
İnanıyorum - insan faktörü) İnsanların alt / üst vb. bilincinde biriken her şey bir şekilde çalışıyor)
İnanıyorum - insan faktörü) İnsanların alt / üst vb. bilincinde biriken her şey bir şekilde çalışıyor)
Ve bunlar fiyatlar değil, normal dağılımlı rastgele dersem ))
Bir de bunlar fiyat değil, normal dağılımlı rastgele dersem ))
O zaman bu tür bir "Piyasa Profili" gerçekten değil. )))
Bir de bunlar fiyat değil, normal dağılımlı rastgele dersem ))
Evet, önemli değil) tek soru, düzenli olarak kaç kişinin göreceği.
sayısal yöntemler, daha
Ellerinizle herhangi bir anlaşma yaptınız mı? neden sende Algo ticareti: %96 ve % 100 değil mi?